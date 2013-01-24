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    Фен

    HP4991
    Загальна оцінка / 5
    • SalonDry Pro 2200 Вт SalonDry Pro 2200 Вт SalonDry Pro 2200 Вт
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      Фен

      HP4991
      Загальна оцінка / 5

      SalonDry Pro 2200 Вт

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Фен

      SalonDry Pro 2200 Вт

      SalonDry Pro 2200 Вт

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Фен

      SalonDry Pro 2200 Вт

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        Фен

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        SalonDry Pro 2200 Вт

        Фен, який перукарі використовують вдома

        6 режимів нагрівання/швидкості саме для Вашого типу волосся

        6 режимів нагрівання/швидкості саме для Вашого типу волосся

        Надзвичайно тонкий професійний концентратор

        Надзвичайно тонкий професійний концентратор для створення ідеальних зачісок.

        Керамічний елемент з інфрачервоним випромінюванням

        Керамічний елемент з інфрачервоним випромінюванням запобігає пересушуванню.

        Керамічний дифузор для додаткового захисту

        Керамічний дифузор для додаткового захисту та збільшення об'єму волосся.

        Технічні характеристики

        • Технічні специфікації

          Напруга
          220 - 240  В
          Щипці: матеріал корпусу
          ABS/PC
          Потужність
          2 200  Вт
          Довжина шнура
          3  м
          Колір/обробка
          Делікатний атлас. Нанодіамантовий чорний

        • Термін експлуатації

          Заміна
          Так

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