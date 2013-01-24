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SalonDry Pro 2200 Вт
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonDry Pro 2200 Вт
SalonDry Pro 2200 Вт
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonDry Pro 2200 Вт
Фен
Ціна магазину Philips
Усього:
Надзвичайно тонкий професійний концентратор для створення ідеальних зачісок.
Керамічний елемент з інфрачервоним випромінюванням запобігає пересушуванню.
Керамічний дифузор для додаткового захисту та збільшення об'єму волосся.
Технічні специфікації
Термін експлуатації