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Щипці для розпрямлення волосся

HP8339/00
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Загальна оцінка / 5
  • Досконалий стиль за сталої дбайливої температури Досконалий стиль за сталої дбайливої температури Досконалий стиль за сталої дбайливої температури
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    Щипці для розпрямлення волосся

    HP8339/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Досконалий стиль за сталої дбайливої температури

    Неперевершений догляд за волоссям. Щипці для розпрямлення волосся Philips ProCare захищають волосся від перегрівання завдяки новим створеним розробленим Dual-Care™ зі сталою температурою і технологією EHD Technology™. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Досконалий стиль за сталої дбайливої температури

    Неперевершений догляд за волоссям. Щипці для розпрямлення волосся Philips ProCare захищають волосся від перегрівання завдяки новим створеним розробленим Dual-Care™ зі сталою температурою і технологією EHD Technology™. Переглянути усі переваги

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      Більше жодних випадкових змін налаштувань завдяки функції блокування кнопок

      Більше жодних випадкових змін налаштувань завдяки функції блокування кнопок

      Усе завжди під контролем. Більше жодного випадкового ввімкнення/вимкнення щипців або зміни температури завдяки функції блокування кнопок. Для розблокування натисніть та утримуйте кнопку 3 секунди.

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Щипці для розпрямлення волосся мають замок блокування. Цей замок, розміщений внизу щипців, блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню щипців.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 15 секунд

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 15 секунд

      Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 15 секунд.

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Автоматичне вимкнення через 60 хвилин

      Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

      Універсальна напруга

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      Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Здорове волосся без "гарячих точок" з рівномірним розподілом тепла

      Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що щипці завжди рівномірно розподілятимуть тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Час нагрівання
        15 сек.
        Довжина шнура
        1,8  м
        Тип нагрівача
        Високоефективний
        Колір/обробка
        Пурпуровий
        Максимальна температура
        199  °C
        Напруга
        110–240  В

      • Характеристики

        Гнучкий шнур
        Так
        Керамічне покриття
        Так
        Індикатор готовності до використання
        Так

      • Тип волосся

        Результат
        Пряме
        Товщина волосся
        • Середнє
        • Густа
        • Тонке
        Довжина волосся
        • Довге
        • Середнє
        • Коротке

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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