Досконалий стиль за сталої дбайливої температури
Неперевершений догляд за волоссям. Щипці для розпрямлення волосся Philips ProCare захищають волосся від перегрівання завдяки новим створеним розробленим Dual-Care™ зі сталою температурою і технологією EHD Technology™. Переглянути усі переваги
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Досконалий стиль за сталої дбайливої температури
Неперевершений догляд за волоссям. Щипці для розпрямлення волосся Philips ProCare захищають волосся від перегрівання завдяки новим створеним розробленим Dual-Care™ зі сталою температурою і технологією EHD Technology™. Переглянути усі переваги
Ці щипці для розпрямлення волосся підтримують більш сталу температуру. Завдяки високоефективному нагрівачеві вони дозволяють випрямляти волосся за дбайливішої температури, забезпечуючи потрібний результат!
Автоматичне налаштування для здорового відновлення зачіски. Зберігайте зачіску весь день, дбаючи про волосся
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.
Усе завжди під контролем. Більше жодного випадкового ввімкнення/вимкнення щипців або зміни температури завдяки функції блокування кнопок. Для розблокування натисніть та утримуйте кнопку 3 секунди.
Щипці для розпрямлення волосся мають замок блокування. Цей замок, розміщений внизу щипців, блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню щипців.
Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 15 секунд.
Деякі щипці для розпрямлення волосся та стайлери оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для Вашого цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах
Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що щипці завжди рівномірно розподілятимуть тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.
Технічні характеристики
Характеристики
Тип волосся
Обслуговування