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Щипці для розпрямлення волосся

HP8341/00
Загальна оцінка / 5
  • Природні прямі та блискучі зачіски Природні прямі та блискучі зачіски Природні прямі та блискучі зачіски
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    Щипці для розпрямлення волосся

    HP8341/00
    Загальна оцінка / 5

    Природні прямі та блискучі зачіски

    Випрямляйте волосся із турботою. Керамічні пластини та функція іонізації забезпечують природні прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Щипці для розпрямлення волосся

    Природні прямі та блискучі зачіски

    Випрямляйте волосся із турботою. Керамічні пластини та функція іонізації забезпечують природні прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги

    Природні прямі та блискучі зачіски

    Випрямляйте волосся із турботою. Керамічні пластини та функція іонізації забезпечують природні прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Щипці для розпрямлення волосся

    Природні прямі та блискучі зачіски

    Випрямляйте волосся із турботою. Керамічні пластини та функція іонізації забезпечують природні прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги

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      Щипці для розпрямлення волосся SalonStraight із керамічним покриттям

      • SalonStraight
      • Керамічне покриття
      Професійна температура 230 °C для неперевершених професійних результатів

      Професійна температура 230 °C для неперевершених професійних результатів

      Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд так, наче Ви щойно прийшли із салону.

      Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

      Керамічні пластини для гладенького ковзання та блискучого волосся

      Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.

      Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла для гладенького волосся

      Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла для гладенького волосся

      Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла дозволяють зробити гладеньким волосся будь-якого типу

      Технологія EHD+ для додаткового захисту та блиску волосся

      Технологія EHD+ для додаткового захисту та блиску волосся

      Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що щипці завжди рівномірно розподілятимуть тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 30 секунд.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      Шнур довжиною 2 м для легкого користування

      Шнур довжиною 2 м для легкого користування

      Довгий шнур забезпечує максимальну гнучкість.

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Автоматичне вимкнення через 1 годину

      Автоматичне вимкнення через 1 годину

      У комплекті ефектний футляр для зручного зберігання

      У комплекті ефектний футляр для зручного зберігання

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        110–240  В
        Час нагрівання
        30 сек.
        Тип нагрівача
        PTC
        Максимальна температура
        230  °C

      • Характеристики

        Індикатор готовності до використання
        Так
        Гнучкий шнур
        Так
        Керамічне покриття
        Так

      • Тип волосся

        Результат
        Пряме
        Товщина волосся
        • Середнє
        • Густе
        • Тонке
        Довжина волосся
        • Довге
        • Середнє
        • Коротке

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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