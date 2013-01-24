Природні прямі та блискучі зачіски
Випрямляйте волосся із турботою. Керамічні пластини та функція іонізації забезпечують природні прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Природні прямі та блискучі зачіски
Випрямляйте волосся із турботою. Керамічні пластини та функція іонізації забезпечують природні прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги
Природні прямі та блискучі зачіски
Випрямляйте волосся із турботою. Керамічні пластини та функція іонізації забезпечують природні прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Природні прямі та блискучі зачіски
Випрямляйте волосся із турботою. Керамічні пластини та функція іонізації забезпечують природні прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд так, наче Ви щойно прийшли із салону.
Під мікроскопом кераміка – гладенька та міцна, тому вона є одним із найкращих матеріалів для розпрямлюючих пластин. Пластини легко ковзають по волоссю, роблячи його блискучим.
Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла дозволяють зробити гладеньким волосся будь-якого типу
Вдосконалена технологія Philips EHD+ означає, що щипці завжди рівномірно розподілятимуть тепло, навіть за високих температур, без пошкодження волосся. Це гарантує додатковий захист і зберігає волосся здоровим та блискучим.
Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 30 секунд.
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Довгий шнур забезпечує максимальну гнучкість.
Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Технічні характеристики
Характеристики
Тип волосся
Обслуговування