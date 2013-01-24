Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Фен-щітка

HP8651/00
Загальна оцінка / 5
  • Створюйте більше зачісок із турботою Створюйте більше зачісок із турботою Створюйте більше зачісок із турботою
    -{discount-value}

    Фен-щітка

    HP8651/00
    Загальна оцінка / 5

    Створюйте більше зачісок із турботою

    Яку зачіску Ви бажаєте сьогодні? Salon Airstylist має п’ять різних насадок для укладки та потужність 650 Вт, що дозволяє створювати різноманітні зачіски Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Фен-щітка

    Створюйте більше зачісок із турботою

    Яку зачіску Ви бажаєте сьогодні? Salon Airstylist має п’ять різних насадок для укладки та потужність 650 Вт, що дозволяє створювати різноманітні зачіски Переглянути усі переваги

    Створюйте більше зачісок із турботою

    Яку зачіску Ви бажаєте сьогодні? Salon Airstylist має п’ять різних насадок для укладки та потужність 650 Вт, що дозволяє створювати різноманітні зачіски Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Фен-щітка

    Створюйте більше зачісок із турботою

    Яку зачіску Ви бажаєте сьогодні? Salon Airstylist має п’ять різних насадок для укладки та потужність 650 Вт, що дозволяє створювати різноманітні зачіски Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all curlers

      Створюйте більше зачісок із турботою

      Salon Airstylist Pro

      • 5 насадок для укладки
      • 3 зручні режими швидкості
      • Компактна конструкція
      650 Вт для чудових результатів

      650 Вт для чудових результатів

      Цю фен-щітку обладнано низькорівневим нагрівачем 650 Вт для лагідного, проте ефективного сушіння та укладки.

      Компактна конструкція для зручного користування

      Компактна конструкція для зручного користування

      Цей компактний та ергономічний стайлер має розумну сучасну конструкцію – він легкий та зручний у користуванні, а також невеликий, що дозволяє зберігати його практично будь-де.

      Три зручні налаштування для більшого контролю

      Три зручні налаштування для більшого контролю

      Можна легко налаштувати швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.

      Щітка з висувною щетиною для легкого створення завитків

      Щітка з висувною щетиною для легкого створення завитків

      Ця проста в користуванні фен-щітка поєднує в собі щітку для укладки волосся та плойку для завивки. Щетина втягується у щітку одним натисненням кнопки, що дозволяє легко вийняти її з волосся. Залишається лише пружний локон.

      Щітка для формування зачіски для легкої укладки та блискучого волосся

      Щітка для формування зачіски для легкої укладки та блискучого волосся

      Зачісуйте та висушуйте волосся одночасно за допомогою цієї легкої у використанні насадки. Поєднання щітки та спрямованого потоку повітря зробить волосся гладким та блискучим.

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Концентратор фена працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      38-мм термощітка для розгладження волосся

      38-мм термощітка для розгладження волосся

      Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Гребінець для розпрямлення волосся легко захоплює та напрямляє волосся

      Потік повітря спрямований на гребінець, який ковзає по волоссю і допомагає досягти відмінних результатів випрямлення простіше, ніж будь-коли. Гребінець можна використовувати для точного випрямлення чи довершення зачіски.

      Технічні характеристики

      • Технічні специфікації

        Потужність (Вт)
        650  Вт
        Довжина шнура
        1,8  м

      • Тип волосся

        Результат
        • Пряме
        • Об’ємне
        Довжина волосся
        • Довге
        • Середнє
        Товщина волосся
        • Середнє
        • Густе
        • Тонке

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Насадки

        Насадка
        Так
        Щітка з висувною щетиною
        Так
        Щітка для формування зачіски
        Так

      • Характеристики

        Петля для підвішування
        Так

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись