Створюйте більше зачісок із турботою
Яку зачіску Ви бажаєте сьогодні? Salon Airstylist має п’ять різних насадок для укладки та потужність 650 Вт, що дозволяє створювати різноманітні зачіски Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створюйте більше зачісок із турботою
Яку зачіску Ви бажаєте сьогодні? Salon Airstylist має п’ять різних насадок для укладки та потужність 650 Вт, що дозволяє створювати різноманітні зачіски Переглянути усі переваги
Створюйте більше зачісок із турботою
Яку зачіску Ви бажаєте сьогодні? Salon Airstylist має п’ять різних насадок для укладки та потужність 650 Вт, що дозволяє створювати різноманітні зачіски Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створюйте більше зачісок із турботою
Яку зачіску Ви бажаєте сьогодні? Salon Airstylist має п’ять різних насадок для укладки та потужність 650 Вт, що дозволяє створювати різноманітні зачіски Переглянути усі переваги
Цю фен-щітку обладнано низькорівневим нагрівачем 650 Вт для лагідного, проте ефективного сушіння та укладки.
Цей компактний та ергономічний стайлер має розумну сучасну конструкцію – він легкий та зручний у користуванні, а також невеликий, що дозволяє зберігати його практично будь-де.
Можна легко налаштувати швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.
Ця проста в користуванні фен-щітка поєднує в собі щітку для укладки волосся та плойку для завивки. Щетина втягується у щітку одним натисненням кнопки, що дозволяє легко вийняти її з волосся. Залишається лише пружний локон.
Зачісуйте та висушуйте волосся одночасно за допомогою цієї легкої у використанні насадки. Поєднання щітки та спрямованого потоку повітря зробить волосся гладким та блискучим.
Концентратор фена працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.
Потік повітря спрямований на гребінець, який ковзає по волоссю і допомагає досягти відмінних результатів випрямлення простіше, ніж будь-коли. Гребінець можна використовувати для точного випрямлення чи довершення зачіски.
Технічні специфікації
Тип волосся
Обслуговування
Насадки
Характеристики