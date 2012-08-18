Zakupiłem ostrza wymienne (wyprodukowane w Holandii) po stępieniu się pierwszych, działających od zakupu maszynki do golenia. Maszynkę używam przede wszystkim do golenia głowy, co drugi dzień, niemal przez cały rok (za wyjątkiem miesięcy zimowych). Golona powierzchnia skóry jest większa niż zarostu na twarzy. Mimo to, po kilkunastu miesiącach używania, ostrza nadal spełniają swoją funkcję. Zamierzam niedługo znów wymienić ostrza na nowe, gdyz sama maszynka i jej akumulator, po blisko czterech latach użytkowania są nadal w pełni sprawne. Chyba, że okaże się to nieekonomiczne i zakupię nowy komplet.