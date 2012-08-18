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  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління

Більше не доступний

бритвені головки

HQ55

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Подбайте про ретельне гоління
Щороку ваші леза долають висоту гори Еверест ... 49 разів! Після такого випробування навіть найкращі матеріали можуть втратити свою ефективність. Збережіть максимальну продуктивність своєї бритви – замінюйте головки кожні 2 роки.
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Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

Подбайте про ретельне гоління

  • Система Lift & Cut

  • 1 головка

Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.

для швидкого гоління

для швидкого гоління

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

18/08/2012

Polska

Polska

super lux produkt za niską cenę biorąc pod uwagę ilość golen bez wymiany głowic

Naprawde dobry produkt. Golę się 12 lat bez wymiany głowic, mam naprawdę twardy zarost i cały czas jest ostra. Goli badzo dokładnie. Tak naprawde to mam maszynkę Norelco na licencji Philips ale ma te same głowice. Polecam Ten produkt w 1000%.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ55/40 głowice golące

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ55/40 głowice golące

29/06/2012

Polska

Polska

Ten produkt spełnia moje oczekiwania

Zakupiłem ostrza wymienne (wyprodukowane w Holandii) po stępieniu się pierwszych, działających od zakupu maszynki do golenia. Maszynkę używam przede wszystkim do golenia głowy, co drugi dzień, niemal przez cały rok (za wyjątkiem miesięcy zimowych). Golona powierzchnia skóry jest większa niż zarostu na twarzy. Mimo to, po kilkunastu miesiącach używania, ostrza nadal spełniają swoją funkcję. Zamierzam niedługo znów wymienić ostrza na nowe, gdyz sama maszynka i jej akumulator, po blisko czterech latach użytkowania są nadal w pełni sprawne. Chyba, że okaże się to nieekonomiczne i zakupię nowy komplet.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ55/40 głowice golące

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ55/40 głowice golące

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