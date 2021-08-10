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Більше не доступний
HQ56/50
CloseCut
Підходить для серії HQ900
Підходить для HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
Леза CloseCut спеціально розроблено для забезпечення щоразу надзвичайно ретельного гоління. Ці довговічні леза самі заточуються та не зношуються, тож ваша бритва зберігає ефективність і швидкість.
3.0
з 5
2
Відгуки
Saca71
10/08/2021
Magyarország
Перевірений покупець
A termék hibátlanul üzemel
Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.
Плюси
Kiváló
Мінуси
Nem tudok
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ56/50 Körkések
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ56/50 Körkések
28/11/2023
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące
Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów
Плюси
Brak
Мінуси
Nie golą
Цей відгук про HQ56/50 głowice golące
Цей відгук про HQ56/50 głowice golące