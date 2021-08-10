КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Подбайте про ретельне гоління
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління

Більше не доступний

бритвені головки

HQ56/50

3
| (2) Відгуки
Подбайте про ретельне гоління
Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.
Переглянути всі переваги

Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

Подбайте про ретельне гоління

  • CloseCut

  • Підходить для серії HQ900

  • Підходить для HQ64, HQ66, HQ68, HQ69

Зголює навіть найкоротші волоски

Леза CloseCut довговічні та самі заточуються для ретельного гоління

Леза CloseCut довговічні та самі заточуються для ретельного гоління

Леза CloseCut спеціально розроблено для забезпечення щоразу надзвичайно ретельного гоління. Ці довговічні леза самі заточуються та не зношуються, тож ваша бритва зберігає ефективність і швидкість.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

3.0

з 5

2

Відгуки

4
3
2

10/08/2021

Magyarország

Magyarország

Перевірений покупець

A termék hibátlanul üzemel

Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.

Плюси

Kiváló

Мінуси

Nem tudok

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ56/50 Körkések

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ56/50 Körkések

28/11/2023

Polska

Polska

Перевірений покупець

Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące

Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów

Плюси

Brak

Мінуси

Nie golą

Цей відгук про HQ56/50 głowice golące

Цей відгук про HQ56/50 głowice golące

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.