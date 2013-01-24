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бритвені головки

HQ56/50
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Подбайте про ретельне гоління Подбайте про ретельне гоління Подбайте про ретельне гоління
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    бритвені головки

    HQ56/50
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Подбайте про ретельне гоління

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

    бритвені головки

    Подбайте про ретельне гоління

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

    Подбайте про ретельне гоління

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

    бритвені головки

    Подбайте про ретельне гоління

    Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Переглянути усі переваги

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      Подбайте про ретельне гоління

      Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

      • Система Lift & Cut
      • Підходить для серії HQ900
      • Підходить для HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
      Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

      Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

      Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.

      15 гострих лез для швидкого та ретельного гоління

      15 гострих лез для швидкого та ретельного гоління

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Бритвених головок в упаковці
        3
        Підходять для моделей
        • HQ130
        • HQ132
        • HQ136
        • HQ30
        • HQ33
        • HQ40
        • HQ402
        • HQ404
        • HQ41
        • HQ42
        • HQ441
        • HQ444
        • HQ46
        • HQ460
        • HQ468
        • HQ481
        • HQ489
        • HQ5824
        • HQ6415
        • HQ6423
        • HQ6445
        • HQ6605
        • HQ6610
        • HQ6613
        • HQ6646
        • HQ6675
        • HQ6676
        • HQ 6695
        • HQ6696
        • HQ6831
        • HQ6842
        • HQ6843
        • HQ6844
        • HQ6857
        • HQ6859
        • HQ6863
        • HQ6874
        • HQ6879
        • HQ6900
        • HQ6920
        • HQ6940
        • HQ6941
        • HQ6950
        • HQ6970
        • HQ6990
        • HQ801
        • HQ802
        • HQ805
        • HQ806
        • HS190

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