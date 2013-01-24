Дорожній чохол із зарядним пристроєм USB та скляний зарядний пристрій

Розкішний дорожній чохол USB працює як зарядний пристрій, тож Ви завжди будете на висоті, навіть у дорозі. Покладіть свою зубну щітку в чохол і підключіть його до ноутбука чи ввімкніть у розетку. Також додається тримач насадки для щітки для додаткової гігієни в дорозі. А для заряджання вдома є наш витончений скляний зарядний пристрій, який стильно впишеться в інтер’єр ванної кімнати, а також послужить склянкою для полоскання зубів після чищення. Просто поставте щітку в склянку. Одного заряджання достатньо для чищення впродовж двох тижнів.