Біліші, здоровіші зуби назавжди
Найкраще відбілювання Sonicare із нашою найелегантнішою електричною зубною щіткою Philips Sonicare. Почніть користуватися Sonicare. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Біліші, здоровіші зуби назавжди
Найкраще відбілювання Sonicare із нашою найелегантнішою електричною зубною щіткою Philips Sonicare. Почніть користуватися Sonicare. Переглянути усі переваги
Біліші, здоровіші зуби назавжди
Найкраще відбілювання Sonicare із нашою найелегантнішою електричною зубною щіткою Philips Sonicare. Почніть користуватися Sonicare. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Біліші, здоровіші зуби назавжди
Найкраще відбілювання Sonicare із нашою найелегантнішою електричною зубною щіткою Philips Sonicare. Почніть користуватися Sonicare. Переглянути усі переваги
Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.
Встановіть насадку для щітки DiamondClean, щоб обережно, проте ефективно видалити поверхневі плями. Щільні щетинки в центрі для видалення нальоту ефективно відбілюють Ваші зуби вдвічі швидше всього за 7 днів.*
Завдяки оптимальному чищенню за допомогою DiamondClean стан ясен покращиться за 2 тижні*. Ваша усмішка стане здоровішою, якщо видаляти до 7 разів більше нальоту вздовж лінії ясен, аніж звичайною щіткою*.
За допомогою DiamondClean Ви щодня відчуватимете свіжість після чищення. Наші 5 режимів задовольнять усі Ваші потреби: режим чищення – для виняткового щоденного чищення, режим турботи про ясна – для ніжного масажу ясен, полірування – для яскравішої посмішки, чутливий режим – для м’якого, проте ефективного чищення чутливих ясен, та відбілювання – ідеальний режим для видалення поверхневих плям.
Розкішний дорожній чохол USB працює як зарядний пристрій, тож Ви завжди будете на висоті, навіть у дорозі. Покладіть свою зубну щітку в чохол і підключіть його до ноутбука чи ввімкніть у розетку. Також додається тримач насадки для щітки для додаткової гігієни в дорозі. А для заряджання вдома є наш витончений скляний зарядний пристрій, який стильно впишеться в інтер’єр ванної кімнати, а також послужить склянкою для полоскання зубів після чищення. Просто поставте щітку в склянку. Одного заряджання достатньо для чищення впродовж двох тижнів.
Потужні звукові вібрації збивають пасту в бульбашки, які видаляють наліт та потрапляють глибоко між зубами та під ясна. Водночас, чищення зубів відбуватиметься завдяки 62 000 обережних, проте ефективних рухів щітки. Усього 2 хвилини вартуватимуть чищення вручну впродовж місяця.
Для ретельного чищення зубів потрібно всього 2 хвилини. Наш QuadPacer повідомить, коли Ви достатньо часу будете чистити ту чи іншу ділянку зубів, а SmarTimer подасть сигнал, коли загальний час чищення закінчиться. Разом вони допоможуть щоразу чистити зуби саме стільки, скільки потрібно.
Унікальна форма ручки щітки DiamondClean в поєднанні з нашими насадками для щітки дозволять ретельно почистити навіть важкодоступні місця на кшталт задніх зубів.
Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.
Незалежно від потреб, Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним із DiamondClean. Наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, плобм, коронок, вінірів та навіть щоденного догляду в разі захворювання ясен.
Режими
Елементи в комплекті
Конструкція та покриття
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Технічні характеристики
Потужність
Обслуговування