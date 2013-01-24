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Philips Sonicare DiamondClean Smart

Звукова електрична зубна щітка з додатком

HX9954/57
Sonicare
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Sonicare
  • Комплексна система для здоровішої ротової порожнини Комплексна система для здоровішої ротової порожнини Комплексна система для здоровішої ротової порожнини
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    Philips Sonicare DiamondClean Smart Звукова електрична зубна щітка з додатком

    HX9954/57
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Комплексна система для здоровішої ротової порожнини

    Отримайте найкраще чищення з DiamondClean Smart. Перестаньте чистити зуби навмання завдяки зворотному зв’язку в реальному часі та персоналізованим порадам – і отримайте чудові зуби, ясна, відбілювання та свіжий подих. Це не просто зубна щітка – це ціла система догляду за ротовою порожниною. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare DiamondClean Smart Звукова електрична зубна щітка з додатком

    Комплексна система для здоровішої ротової порожнини

    Отримайте найкраще чищення з DiamondClean Smart. Перестаньте чистити зуби навмання завдяки зворотному зв’язку в реальному часі та персоналізованим порадам – і отримайте чудові зуби, ясна, відбілювання та свіжий подих. Це не просто зубна щітка – це ціла система догляду за ротовою порожниною. Переглянути усі переваги

    Комплексна система для здоровішої ротової порожнини

    Отримайте найкраще чищення з DiamondClean Smart. Перестаньте чистити зуби навмання завдяки зворотному зв’язку в реальному часі та персоналізованим порадам – і отримайте чудові зуби, ясна, відбілювання та свіжий подих. Це не просто зубна щітка – це ціла система догляду за ротовою порожниною. Переглянути усі переваги

    Philips Sonicare DiamondClean Smart Звукова електрична зубна щітка з додатком

    Комплексна система для здоровішої ротової порожнини

    Отримайте найкраще чищення з DiamondClean Smart. Перестаньте чистити зуби навмання завдяки зворотному зв’язку в реальному часі та персоналізованим порадам – і отримайте чудові зуби, ясна, відбілювання та свіжий подих. Це не просто зубна щітка – це ціла система догляду за ротовою порожниною. Переглянути усі переваги

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      Комплексна система для здоровішої ротової порожнини

      Наша найкраща зубна щітка із технологією інтелектуальних датчиків

      • Персоналізовані поради
      • Інтелектуальні датчики насадки
      • Розумне розпізнавання насадки-щітки
      • 5 режимів, 3 рівні інтенсивності
      Усуває у 10 разів більше нальоту*, забезпечуючи глибоке чищення

      Усуває у 10 разів більше нальоту*, забезпечуючи глибоке чищення

      Встановіть насадку для щітки C3 Premium Plaque Control, щоб випробувати наше глибоке чищення. Щетинки насадки для щітки з м’якими гнучкими краями підлаштовуються до форми кожного зуба, завдяки чому забезпечується у 4 рази більший контакт із поверхнею*** та до 10 разів краще усунення нальоту із важкодоступних ділянок*.

      До 7 разів здоровіші ясна* лише за 2 тижні

      До 7 разів здоровіші ясна* лише за 2 тижні

      Встановіть насадку для щітки G3 Premium Gum Care для покращення стану ясен. Її невеликі за розміром щетинки, створені спеціально для лінії ясен, забезпечують ніжне, але ефективне чищення вздовж лінії ясен, де починаються захворювання ясен. Клінічно доведено: до 100% зменшення запалення ясен* та до 7 разів здоровіші ясна лише за два тижні.*

      Усунення до 100% плям** лише за 3 дні

      Усунення до 100% плям** лише за 3 дні

      Встановіть насадку для щітки W3 Premium White для видалення поверхневих плям та отримання найбілішої посмішки. Щільні щетинки в центрі для видалення плям лише за три дні дозволяють видалити до 100% більше плям, що клінічно доведено.**

      Насолоджуйтесь тривалим свіжим подихом

      Насолоджуйтесь тривалим свіжим подихом

      Встановіть щітку TongueCare+ для чищення, щоб м’яко видалити запах, який спричиняється бактеріями з пор на Вашому язиці. Її 240 спеціально розроблених мікрощетинок потрапляють в усі заглибини язика, щоб видалити бактерії та залишки їжі, які спричиняють поганий подих. Використовуйте з нашим антибактеріальним аерозолем BreathRx для чудового очищення та надзвичайно свіжого подиху.

      Почніть краще піклуватися про свої проблемні місця

      Почніть краще піклуватися про свої проблемні місця

      У Вас є проблемні місця, на які вказав стоматолог? Ми виділимо їх у Вашій 3D-карті рота в додатку та нагадаємо, що Ви повинні приділити додаткову увагу цим ділянкам.

      Допомагає чистити і виділяє пропущені ділянки

      Допомагає чистити і виділяє пропущені ділянки

      Додаток Philips Sonicare інформує, коли досягнуто ретельної чистоти, та дає поради щодо кращого, ретельнішого чищення.

      Підказки щодо зменшення тертя

      Підказки щодо зменшення тертя

      Електрична зубна щітка робить усю роботу за Вас. Ми вбудували спеціальний датчик у ручку, який нагадуватиме Вам про зменшення тертя. Таким чином, Ви можете покращити свою техніку та отримати більш м’яке, ефективне чищення.

      Насадки для щітки автоматично вибирають оптимальні налаштування

      Насадки для щітки автоматично вибирають оптимальні налаштування

      Вас цікавить, який режим та інтенсивність слід використовувати? Ні про що не турбуйтесь. Мікросхема у насадці повідомить щітку DiamondClean Smart, яку насадку Ви використовуєте. Тож якщо Ви, наприклад, встановите насадку для догляду за яснами, Ваша зубна щітка вибере оптимальний режим та інтенсивність, щоб забезпечити обережний, але ефективний догляд за Вашими яснами. Все, що Вам потрібно зробити, це натиснути кнопку увімкнення.

      Користуйтеся насадкою для щітки максимально ефективно

      Користуйтеся насадкою для щітки максимально ефективно

      Із часом насадки для щітки зношуються і менш ефективно видаляють наліт. Із функцією розумного розпізнавання насадки для щітки Ви завжди знатимете, коли потрібно замінити насадку. Ваша зубна щітка відстежує, як довго та з якою інтенсивністю Ви використовували кожну насадку для щітки, і попередить, коли потрібно замінити насадку. Ви також можете відстежувати тривалість використання насадки для щітки у додатку Philips Sonicare і, навіть, замовити насадку для заміни, щоб не переривати користування щіткою.

      На вибір 5 режимів та 3 налаштування інтенсивності

      На вибір 5 режимів та 3 налаштування інтенсивності

      DiamondClean Smart має п’ять режимів, які охоплюють широкий діапазон потреб для чищення: режим Clean – для унікального щоденного чищення, режим White+ – для видалення плям, режим Deep Clean+ – для освіжаючого ретельного чищення, режим Gum Health – забезпечує обережну, але ефективну чистоту ясен та режим Tongue Care – ідеальний режим для чищення язика. Насадка усуває залишки їжі на язиці та бактерії, які спричиняють поганий подих. На вибір доступно три рівні інтенсивності: високий рівень – для кращого чищення, низький рівень – для більш чутливих зубів.

      Вам буде повідомлено, коли Ви тиснутимете занадто сильно

      Вам буде повідомлено, коли Ви тиснутимете занадто сильно

      Ви можете не відчувати, коли тиснете на щітку занадто сильно, однак насадка DiamondClean Smart це відчує. Якщо Ви будете тиснути занадто сильно, на кінці ручки блиматиме світлове кільце. Це дружнє нагадування дозволяє зменшити тиск і дати насадці для щітки виконати роботу. 7 із 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.

      Повертає до тих ділянок, які Ви пропустили, для забезпечення 100% покриття

      Повертає до тих ділянок, які Ви пропустили, для забезпечення 100% покриття

      Якщо під час чищення зубів Ви пропустите певну ділянку, функція завершальних штрихів у додатку вкаже на таке місце. Ви можете пройтися щіткою вдруге і завжди бути впевненим у дотриманні повної чистоти щоразу.

      Легке та стильне заряджання – вдома та в дорозі

      Легке та стильне заряджання – вдома та в дорозі

      Вам сподобається регулярно користуватися пристроєм протягом двох тижнів після одного заряджання. Однак, якщо щітка розрядиться під час подорожі, Ваш розкішний дорожній USB-футляр відновить заряд щітки. Встановіть щітку у футляр та під’єднайте його до ноутбука чи розетки. Щодо заряджання вдома – просто покладіть щітку у вишукану зарядну склянку, яка стильно вписується в інтер’єр ванної кімнати, а також слугує як склянка для полоскання рота. Зберігайте свої насадки для щітки чистими та впорядкованими у відповідному тримачі.

      Технічні характеристики

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        White+
        Для видалення поверхневих плям
        Deep Clean+
        Для освіжаючого ретельного чищення
        Gum Health
        Особлива увага до кутніх зубів
        TongueCare+
        Для чистого подиху надовго
        3 рівні інтенсивності
        • Високий
        • Середній
        • Низький

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 DiamondClean Smart
        Насадки для щітки
        • 1 C3 Premium Plaque Control
        • 1 G3 Premium Gum Care
        • 1 W3 Premium White
        • 1 щітка для язика TongueCare+
        Тримач насадок для щітки
        1
        Скляний зарядний пристрій
        1
        Дорожній футляр
        Дорожній USB-футляр для заряджання

      • Синхронізація BrushSync

        C3 Premium Plaque Control
        Синхронізація з режимом чищення
        Насадка для щітки G3 Premium Gum Care
        Синхронізація з режимом Gum Health
        Насадка для щітки W3 Premium White
        Синхронізація з режимом White+
        Щітка TongueCare+ для чищення язика
        Синхронізація з режимом TongueCare

      • Під'єднання

        Бездротова технологія Bluetooth®
        Підключення до додатка для чищення

      • Сумісність

        Сумісність з Android
        • Телефони Android
        • Планшети з підтримкою Bluetooth 4.0
        Сумісність з iOS
        • iPad 3-го або новішого покоління
        • iPhone 4S або новішої версії
        • з iOS7 або новішої версії

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Синій

      • Ефективність чищення

        Швидкість
        До 62 000 рухів щітки/хв.
        Ефективність
        Усуває до 10 разів більше нальоту*
        Переваги для здоров’я
        До 7 разів здоровіші ясна****
        Переваги відбілювання
        До 100% менше поверхневих плям*****
        Реакція на надмірний тиск
        • Кільце засвічується фіолетовим кольором
        • Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача
        Функція завершальних штрихів
        Забезпечення 100% чищення
        Таймер
        BrushPacer та SmarTimer

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Датчик тиску
        Сповіщає про надмірний тиск під час чищення
        Датчик розташування
        Відстежує та покращує чищення
        Датчик тертя
        Допомагає зменшити тертя
        3D-карта рота
        Виділення проблемних місць
        Функція завершальних штрихів
        Скерування до пропущених місць

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Розпізнавання насадки для щітки
        Синхронізація з оптимальним режимом
        Нагадування про заміну
        • Для постійного забезпечення найкращих результатів
        • світиться піктограма нагадування
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Дисплей
        Дисплей із підсвіткою

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        14 днів******

      • Потужність

        Напруга
        110–220 В

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

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            • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
            • * у порівнянні зі звичайною зубною щіткою із провідною відбілюючою зубною пастою
            • * у порівнянні з DiamondClean
            • *** в режимі здоров’я ясен у порівнянні зі звичайною зубною щіткою, через 2 тижні
            • **** через 3 дні використання в режимі відбілювання+ у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
            • ***** у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у стандартному режимі чищення

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