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LUM11366U3022X2
Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла
Світлодіодні лампи Philips** для передніх фар розроблені для забезпечення дивовижного співвідношення ціни й якості, комфортного підсвічування та надійної роботи. Ці лампи, створені для тривалого використання й легкого встановлення, є чудовою модернізацією від галогенової до світлодіодної технології.Переглянути усі переваги
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Стильне світлодіодне освітлення
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Для сучасного холодного білого світла оновіть автомобільні фари світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3022. Ці лампи розроблені для максимально комфортного водіння, адже містять потужні мікросхеми світлодіодів із колірною температурою 6000 Кельвінів. Швидше помічайте перешкоди й керуйте з більшою впевненістю, не засліплюючи інших учасників дорожнього руху. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3022 забезпечують ефективність і стиль.
Правий світлодіодний ліхтар – це якісне світло, яке працює довше. Лампи Philips Ultinon Pro3022 мають надійний дизайн із системою подвійного охолодження: активне охолодження AirCool у поєднанні з алюмінієвим радіатором відводить тепло від критичних компонентів лампи. Вони працюють до 2000 годин, що може бути в чотири рази довше, ніж галогенові лампи***.
Оптимізований розмір світлодіодної лампи є ключовим, оскільки деякі елементи оптики можуть бути дуже малими. У той час як інші модернізовані світлодіодні рішення на ринку можуть мати зовнішній блок драйверів, наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3022 мають вбудований блок драйверів, що робить встановлення швидшим і безпроблемним. Компактний дизайн підходить до ширшого модельного ряду автомобілів, а спеціалісти-механіки можуть легко встановити лампу. Зробіть потрібні зміни! Дотримуйтесь покрокових інструкцій у посібнику тут****.
Світлодіодні автомобільні лампи для передніх фар Philips Ultinon Pro3022 покращують видимість до 100%*. У той час як деякі інші світлодіодні лампи можуть розчарувати, зазвичай через те, що їхні заяви про світловий потік або яскравість можуть не відповідати реальним умовам, ці лампи забезпечують надійну роботу й якісне світло. Однорідний промінь дозволяє вам краще бачити, не засліплюючи інших учасників дорожнього руху, а висока яскравість забезпечує рівномірний світловий потік перед автомобілем. Для хорошого переднього світла важливо, щоб світлодіодні лампи були правильно розташовані в фарі. Тому не пропускайте етап вирівнювання, не поспішайте та зробіть це правильно.
У деяких моделях автомобілів можуть виникати специфічні проблеми з модернізованими світлодіодними лампами. Саме тому ми розробили розумні аксесуари Philips, такі як кільцеві адаптери Philips та адаптер CANBus, щоб водії могли оновити освітлення ширшого модельного ряду автомобілів до світлодіодної технології. Перевірте, чи потрібні вам додаткові аксесуари для світлодіодних ламп Philips у вашому автомобілі. Знайдіть більше інформації про аксесуари Philips тут*****.
Технологічно прогресивне автомобільне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі вже понад 100 років. Вироби Philips Automotive Grade Quality створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості, що слугують основою для незмінно високих стандартів виробництва.
Маркетингові особливості
Опис виробу
Термін експлуатації
Характеристики світла
Електричні характеристики
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
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