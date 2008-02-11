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    MCD716/12
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      MCD716/12
      Загальна оцінка / 5
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      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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        Відтворення DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) та Picture CD

        Відтворення DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) та Picture CD

        Програвач Philips сумісний з більшістю DVD-дисків та компакт-дисків, доступних на ринку. Він відтворює диски DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) та Picture CD. SVCD означає "Super VideoCD". Якість диска SVCD значно вища за якість диска VCD, особливо значно чіткіше зображення завдяки вищій роздільній здатності. Завдяки підтримці DivX® можна переглядати закодовані відео DivX®. Медіаформат DivX – це технологія стиснення відео на основі MPEG4, що дозволяє зберігати великі файли (як-от фільми, кіноролики та музичні відеокліпи) на таких носіях, як CD-R/RW та DVD-диски з можливістю запису.

        Dolby Digital для неперевершеного перегляду фільмів

        Dolby Digital для неперевершеного перегляду фільмів

        Завдяки тому, що провідні світові стандарти цифрового багатоканального звуку Dolby Digital використовують ті ж способи обробки звуку, якими обробляє звук у природі людське вухо, Ви можете насолоджуватися об’ємним звучанням чудової якості з реалістичним відчуттям простору.

        Пряме з’єднання USB Direct для відтворення музики та фотографій

        Пряме з’єднання USB Direct для відтворення музики та фотографій

        Просто вставте USB-пристрій у систему і діліться збереженою цифровою музикою та фотографіями із сім’єю та друзями.

        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

        Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

        Загальна вихідна потужність: 100 Вт RMS

        Загальна вихідна потужність: 100 Вт RMS

        Ця система має загальну вихідну потужність 100 Вт RMS. Термін "RMS" (Root Mean Square) означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку чи, радше, електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Звук Philips

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            Підтримка

            Підтримка телевізорів
            Підтримка звуку
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