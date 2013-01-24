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Nose trimmer series 1000

Зручний тример для носа і вух

NT1150/10
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Жодного пощипування Жодного пощипування Жодного пощипування
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    Nose trimmer series 1000 Зручний тример для носа і вух

    NT1150/10
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Жодного пощипування

    Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 1000 лагідно видаляє небажане волосся у носі та вухах. Технологія ProtecTube і спеціальний вигнутий дизайн тримера забезпечують швидке, легке та комфортне підстригання без жодного пощипування. Переглянути усі переваги

    Nose trimmer series 1000 Зручний тример для носа і вух

    Жодного пощипування

    Тример для носа Philips NOSETRIMMER Series 1000 лагідно видаляє небажане волосся у носі та вухах. Технологія ProtecTube і спеціальний вигнутий дизайн тримера забезпечують швидке, легке та комфортне підстригання без жодного пощипування. Переглянути усі переваги

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      Жодного пощипування

      Швидке та безпечне підстригання волосся в носі та вухах

      • Жодного пощипування
      • Система захисту, ідеальний кут
      • Можна мити повністю, батарея AA
      Вдосконалена система захисту захищає від пощипування і порізів

      Вдосконалена система захисту захищає від пощипування і порізів

      Ріжучий блок із революційною технологією ProtecTube захищено надтонкою сіткою із заокругленими краями для запобігання подразненню шкіри. Крім того, ріжучий блок створено для запобігання потраплянню волосків між двох лез, що рухаються незалежно одне від одного, для уникнення пощипування.

      Легкий доступ до волосся у вухах або носі

      Легкий доступ до волосся у вухах або носі

      Тример для носа Philips створено так, щоб він утворював ідеальний кут для легкого доступу до волосся у вусі та носі. За допомогою тримера для носа Philips можна ефективно видалити все небажане волосся.

      Надзвичайно точні та гострі мікропрорізи

      Надзвичайно точні та гострі мікропрорізи

      Ріжучий блок та сітка мають надзвичайно точні та гострі мікропрорізи для швидкого й ефективного зрізання усього волосся.

      Можна мити повністю

      Можна мити повністю

      Тример легко мити під краном та можна використовувати в душі.

      У комплекті батарея AA

      У комплекті батарея AA

      Тример із живленням від батареї AA готовий до використання відразу.

      Леза не потребують змащування

      Леза не потребують змащування

      Взагалі не потребує змащування для легкого догляду.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Тример має 2-річну гарантію.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Ширина ріжучого блока тримера для носа
        21 мм
        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі
        Кількість налаштувань довжини
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      • Простота у користуванні

        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування
        Чищення
        Можна мити повністю

      • Конструкція

        Колір
        Чорний
        Покриття корпусу
        Звичайний пластик

      • Потужність

        Живлення
        Батарея AA

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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