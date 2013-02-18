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    OR2200M/10
    Загальна оцінка / 5
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      OR2200M/10
      Загальна оцінка / 5

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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        Великий РК-дисплей із підсвіткою для легкого перегляду за слабкого освітлення

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        РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий перегляд та роботу за слабкого освітлення і миттєво надає чітку інформацію.

        Налаштування будильника для робочих/вихідних днів гармонійно доповнить Ваш стиль життя

        Налаштування будильника для робочих/вихідних днів гармонійно доповнить Ваш стиль життя

        Цей радіогодинник, створений з урахуванням сучасного стилю життя, має два будильники, що дозволяє встановити різний час для робочих та вихідних днів або, навіть, встановити різні налаштування для сімейних пар. Будильник можна налаштувати на той самий час на цілий тиждень – із понеділка по неділю. Також можна встановити один час для робочих днів – із понеділка по п’ятницю, а інший для вихідних днів – суботи та неділі. Незалежно від вибраних налаштувань завдяки цій зручній функції не потрібно буде налаштовувати будильник щовечора.

        Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

        Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

        Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.

        Повільне і приємне пробудження

        Повільне і приємне пробудження

        Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.

        Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

        Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

        Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

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            Підтримка

            Підтримка телевізорів
            Підтримка звуку
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