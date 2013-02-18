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На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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РК-дисплей із підсвіткою забезпечує легкий перегляд та роботу за слабкого освітлення і миттєво надає чітку інформацію.
Цей радіогодинник, створений з урахуванням сучасного стилю життя, має два будильники, що дозволяє встановити різний час для робочих та вихідних днів або, навіть, встановити різні налаштування для сімейних пар. Будильник можна налаштувати на той самий час на цілий тиждень – із понеділка по неділю. Також можна встановити один час для робочих днів – із понеділка по п’ятницю, а інший для вихідних днів – суботи та неділі. Незалежно від вибраних налаштувань завдяки цій зручній функції не потрібно буде налаштовувати будильник щовечора.
Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.
Почніть свій день із легкого пробудження під поступове зростання гучності будильника. Звичайні сигнали будильника з попередньо встановленою гучністю надто низькі, щоб розбудити Вас, або такі гучні, що змушують Вас різко підхоплюватися. Прокидайтеся під улюблену музику, радіостанцію або звук зумера. Гучність сигналу будильника для повільного пробудження поступово зростає віл надзвичайно низької до помірно високої для приємного початку дня.
Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.
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