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Multigroom series 5000

Тример для бороди та волосся "8-в-1"

QG3371/16
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  • Універсальний тример для бороди та волосся Універсальний тример для бороди та волосся Універсальний тример для бороди та волосся
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    Multigroom series 5000 Тример для бороди та волосся "8-в-1"

    QG3371/16
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Універсальний тример для бороди та волосся

    Підстригайте бороду, волосся, вуса та бакенбарди за допомогою цього водонепроникного універсального тримера. 8 різних насадок дозволяють створювати різноманітні зачіски та стилі на обличчі, а турбопотужність дозволяє лагідно підстригати густе волосся. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Multigroom series 5000 Тример для бороди та волосся "8-в-1"

    Універсальний тример для бороди та волосся

    Підстригайте бороду, волосся, вуса та бакенбарди за допомогою цього водонепроникного універсального тримера. 8 різних насадок дозволяють створювати різноманітні зачіски та стилі на обличчі, а турбопотужність дозволяє лагідно підстригати густе волосся. Переглянути усі переваги

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      Універсальний тример для бороди та волосся

      Водонепроникний тример "8-в-1" для максимальної універсальності

      • 5 насадок і 3 гребінці
      • дротове/бездротове викор., водостійкий
      • високоефективне лезо
      • 50 хв. використання/1 год. заряджання
      Підстригайте волосся на обличчі, шиї та бакенбарди для довершеного вигляду

      Підстригайте волосся на обличчі, шиї та бакенбарди для довершеного вигляду

      Використовуйте повнорозмірний металевий тример без гребінця для створення стильного вигляду й отримуйте рівні, чіткі лінії по краю бороди.

      18 налаштувань довжини (1–18 мм) для рівної бороди або щетини

      18 налаштувань довжини (1–18 мм) для рівної бороди або щетини

      Підстригайте бороду до потрібної довжини, встановивши налаштування, яке підходить для створення бажаного вигляду. Гребінець для бороди та щетини пропонує 18 налаштувань довжини від 1 мм до 18 мм зі значенням 1 мм між кожним налаштуванням.

      Робіть чіткі лінії навколо бороди або еспаньйолки

      Робіть чіткі лінії навколо бороди або еспаньйолки

      Створюйте точні лінії, контури та деталі для визначення або зміни стилю.

      Голіть невеликі ділянки на щоках та підборідді з точністю

      Голіть невеликі ділянки на щоках та підборідді з точністю

      Позбудьтеся небажаного волосся з точністю на невеликих ділянках щік та підборіддя для бездоганного завершення образу.

      Моделюйте брови та бакенбарди до однакової довжини

      Моделюйте брови та бакенбарди до однакової довжини

      Точно розчісуйте і підстригайте брови та бакенбарди для довершеного вигляду.

      Створюйте різноманітні зачіски за допомогою спеціальної 41-мм машинки для підстригання

      Створюйте різноманітні зачіски за допомогою спеціальної 41-мм машинки для підстригання

      Швидко підстригайте волосся на голові за допомогою 41-мм високоефективної машинки для підстригання.

      18 налаштувань довжини (3–20 мм) для рівномірної стрижки

      18 налаштувань довжини (3–20 мм) для рівномірної стрижки

      Підтримуйте свою зачіску або створіть нову, підстригаючи волосся до різної довжини. Гребінець для волосся пропонує 18 налаштувань довжини від 3 мм до 20 мм зі значенням 1 мм між кожним налаштуванням.

      Лагідно позбудьтеся небажаного волосся у носі та вухах

      Лагідно позбудьтеся небажаного волосся у носі та вухах

      Видаляйте небажане волосся у носі й вухах легко та зручно.

      Високоефективні, безпечні для шкіри леза для лагідного зрізання волосся

      Високоефективні, безпечні для шкіри леза для лагідного зрізання волосся

      Насолоджуйтеся лагідним високоефективним зрізанням. Леза самі заточуються і їх виготовлено з хромованої сталі з високоякісним шліфуванням, що гарантує тривале використання. Їхні заокруглені краї та гребінці забезпечують гладкий, безпечний контакт зі шкірою.

      50 хвилин роботи в автономному режимі після 1 години заряджання

      50 хвилин роботи в автономному режимі після 1 години заряджання

      Наша вдосконалена система заряджання пропонує дві зручні можливості: заряджати пристрій одну годину для 50 хвилин автономного гоління або швидко зарядити протягом 5 хвилин для одного повноцінного підстригання волосся.

      Вища швидкість підстригання справляється із густим волоссям

      Вища швидкість підстригання справляється із густим волоссям

      Вдало підстригайте навіть найгустіше волосся. Турбопотужність допомагає зрізати найдовші, найгустіші ділянки волосся, збільшуючи швидкість зрізання.

      Тример можна споліскувати під краном

      Тример можна споліскувати під краном

      Просто споліскуйте леза та гребінці після кожного використання для тривалої роботи.

      Легко зберігайте або подорожуйте з тримером і насадками

      Легко зберігайте або подорожуйте з тримером і насадками

      Зберігайте універсальний тример та всі насадки у зручному футлярі, що гарантує їх захист у дорозі.

      Технічні характеристики

      • Створіть власний стиль

        Кількість насадок/гребінців
        5 насадок і 3 гребінці
        Інструменти для моделювання
        • Повнорозмірний металевий тример
        • Міні-тример для точного контуру
        • Точна бритва
        • Поворотний тример для носа
        • Широка машинка для підстригання
        • Гребінець для бороди та щетини з 18 налаштуваннями
        • Моделюючий гребінець і гребінець для брів
        • Гребінець машинки для підстригання з 18 налаштуваннями
        Кількість налаштувань довжини
        18 налаштувань довжини
        Підстригання волосся на тілі/підстригання волосся/створення стилю обличчя
        • Вуса
        • Довга борода
        • Коротка борода
        • Щетина
        • Чіткі лінії
        • Точне моделювання
        • Еспаньйолка
        Підстригання волосся/створення стилю обличчя
        • Вуса
        • Довга борода
        • Коротка борода
        • Щетина
        • Точне моделювання
        • Еспаньйолка

      • Ефективність зрізання

        Високоефективне лезо
        Для лагідного зрізання волосся
        Кнопка турбопотужності
        Для кращої роботи

      • Аксесуари

        Футляр
        Футляр для зберігання
        Мастило в комплекті
        Так

      • Простота у користуванні

        Сухе та вологе використання
        Можна мити повністю
        Дисплей
        • Індикатор повного заряду батареї
        • Індикатор зарядження
        • Індикатор низького заряду батареї

      • Конструкція

        Колір
        Чорний і матовий хром (декоративна панель)
        Ручка
        Зручно тримати

      • Потужність

        Тип батареї
        Ni-MH
        Час роботи
        50 хвилин
        Заряджання
        • 1 година для повного заряджання
        • 5 хв. швидкого заряджання
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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