Універсальний тример для бороди та волосся
Підстригайте бороду, волосся, вуса та бакенбарди за допомогою цього водонепроникного універсального тримера. 8 різних насадок дозволяють створювати різноманітні зачіски та стилі на обличчі, а турбопотужність дозволяє лагідно підстригати густе волосся. Переглянути усі переваги
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Універсальний тример для бороди та волосся
Підстригайте бороду, волосся, вуса та бакенбарди за допомогою цього водонепроникного універсального тримера. 8 різних насадок дозволяють створювати різноманітні зачіски та стилі на обличчі, а турбопотужність дозволяє лагідно підстригати густе волосся. Переглянути усі переваги
Використовуйте повнорозмірний металевий тример без гребінця для створення стильного вигляду й отримуйте рівні, чіткі лінії по краю бороди.
Підстригайте бороду до потрібної довжини, встановивши налаштування, яке підходить для створення бажаного вигляду. Гребінець для бороди та щетини пропонує 18 налаштувань довжини від 1 мм до 18 мм зі значенням 1 мм між кожним налаштуванням.
Створюйте точні лінії, контури та деталі для визначення або зміни стилю.
Позбудьтеся небажаного волосся з точністю на невеликих ділянках щік та підборіддя для бездоганного завершення образу.
Точно розчісуйте і підстригайте брови та бакенбарди для довершеного вигляду.
Швидко підстригайте волосся на голові за допомогою 41-мм високоефективної машинки для підстригання.
Підтримуйте свою зачіску або створіть нову, підстригаючи волосся до різної довжини. Гребінець для волосся пропонує 18 налаштувань довжини від 3 мм до 20 мм зі значенням 1 мм між кожним налаштуванням.
Видаляйте небажане волосся у носі й вухах легко та зручно.
Насолоджуйтеся лагідним високоефективним зрізанням. Леза самі заточуються і їх виготовлено з хромованої сталі з високоякісним шліфуванням, що гарантує тривале використання. Їхні заокруглені краї та гребінці забезпечують гладкий, безпечний контакт зі шкірою.
Наша вдосконалена система заряджання пропонує дві зручні можливості: заряджати пристрій одну годину для 50 хвилин автономного гоління або швидко зарядити протягом 5 хвилин для одного повноцінного підстригання волосся.
Вдало підстригайте навіть найгустіше волосся. Турбопотужність допомагає зрізати найдовші, найгустіші ділянки волосся, збільшуючи швидкість зрізання.
Просто споліскуйте леза та гребінці після кожного використання для тривалої роботи.
Зберігайте універсальний тример та всі насадки у зручному футлярі, що гарантує їх захист у дорозі.
Створіть власний стиль
Ефективність зрізання
Аксесуари
Простота у користуванні
Конструкція
Потужність
Обслуговування