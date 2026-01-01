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Ковзке покриття та заокруглені кінчики
Гоління, підстригання щетини будь-якої довжини та створення контурів
Двостороннє лезо, 3 шт.
12 місяців ефективного гоління*
Підходить для всіх ручок OneBlade
Philips OneBlade — це революційний електростанок, який може голити, підстригати та створювати чіткі контури вашої щетини завдяки інноваційному лезу. Лезо OneBlade має подвійну система захисту шкіри - ковзке покриття із заокругленими кінцями - забезпечуючи гоління без порізів і подразнень. А швидкий ріжучий блок всередині леза ефективно підстригає волосся будь-якої довжини.
Для OneBlade First Shave QP13xx та Oneblade Intimate QP19xx ми рекомендуємо використовувати леза First Shave та Intimate відповідно.
Надійне лезо з нержавіючої сталі прослужить до 4 місяців¹ і допоможе вам зберегти відчуття свіжості надовго. Коли на лезі з’явиться значок, який указує на потребу замінити лезо, це означатиме, що його продуктивність може бути не оптимальною і настав час замислитися про заміну леза для найкращого гоління
4.5
з 5
312
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Alise23
01/01/2026
Україна
Перевірений покупець
Супер леза! Орігінальні! Нам дуже подобається. Рекомендую!
Цей відгук про Змінні леза OneBlade Original QP250/50 5 шт
Цей відгук про Змінні леза OneBlade Original QP250/50 5 шт
Wolf_86
18/08/2025
Україна
Частина акції
Приємно вражений якістю
Я просто в захваті від цих змінних лез OneBlade QP225/50! Моя шкіра надзвичайно чутлива, і раніше я завжди відчував подразнення після гоління. Але з цими лезами такого зовсім немає – шкіра залишається гладенькою, без почервонінь . Це справжній порятунок для мене, і я однозначно рекомендую їх усім, хто має схожі проблеми!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Змінні леза OneBlade First Shave QP225/50 2 шт для надчутливої шкіри
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Змінні леза OneBlade First Shave QP225/50 2 шт для надчутливої шкіри
Кокос28
17/08/2025
Україна
Частина акції
Леза без подразнень
Лезами дуже задоволений, легко голить, без подразнень і порізів! Користуюсь довго, маю чутливу шкіру. Рекомендую!
Цей відгук про Змінні леза OneBlade First Shave QP225/50 2 шт для надчутливої шкіри
Цей відгук про Змінні леза OneBlade First Shave QP225/50 2 шт для надчутливої шкіри
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
Рекомендована заміна леза 1 раз на 4 міс. при голінні двічі на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.
¹Для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.