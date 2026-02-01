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LongLifeБатарея

R14L2F/97

Найкращі батареї для пристроїв із низьким споживанням енергії

Для виробів із низьким споживанням енергії вибирайте батареї LongLife. Цинк-хлоридна технологія ідеально підходить для годинників, радіоприймачів, калькуляторів та пультів дистанційного керування.

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Найкращі батареї для пристроїв із низьким споживанням енергії

  • C

  • Хлорид цинку

Вугільно-цинкові батареї Philips містять 0% шкідливих важких металів

Ці батареї Philips гарантовано не містять шкідливих важких металів, таких як кадмій та ртуть.

Високоякісна цинк-хлоридна технологія забезпечує тривалий термін експлуатації

Високоякісна цинк-хлоридна технологія забезпечує тривалий термін експлуатації батареї у разі використання у пристроях із низьким рівнем споживання енергії.

Батарея залишається свіжою для використання протягом 3 років

Кожна батарея втрачає енергію, коли нею не користуватися. Ми гарантуємо, що батарея міститиме щонайменше 80% початкової енергії до закінчення терміну придатності.

Технічні характеристики

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