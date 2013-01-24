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    Philips Avent

    Термосумка Avent з неопрену

    SCD150/50
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Годування у дорозі Годування у дорозі Годування у дорозі
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      Philips Avent Термосумка Avent з неопрену

      SCD150/50
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Годування у дорозі

      У стильну термосумку можна покласти 2 пляшечки для годування Philips Avent, 2 чашки-непроливайки або 4 контейнери VIA. Її подвійна ізоляція зберігає молоко холодним або воду гарячою упродовж чотирьох годин. Легка, компактна та зручна для подорожей. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Термосумка Avent з неопрену

      Годування у дорозі

      У стильну термосумку можна покласти 2 пляшечки для годування Philips Avent, 2 чашки-непроливайки або 4 контейнери VIA. Її подвійна ізоляція зберігає молоко холодним або воду гарячою упродовж чотирьох годин. Легка, компактна та зручна для подорожей. Переглянути усі переваги

      Годування у дорозі

      У стильну термосумку можна покласти 2 пляшечки для годування Philips Avent, 2 чашки-непроливайки або 4 контейнери VIA. Її подвійна ізоляція зберігає молоко холодним або воду гарячою упродовж чотирьох годин. Легка, компактна та зручна для подорожей. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Термосумка Avent з неопрену

      Годування у дорозі

      У стильну термосумку можна покласти 2 пляшечки для годування Philips Avent, 2 чашки-непроливайки або 4 контейнери VIA. Її подвійна ізоляція зберігає молоко холодним або воду гарячою упродовж чотирьох годин. Легка, компактна та зручна для подорожей. Переглянути усі переваги

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        Термосумка Avent з неопрену

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Годування у дорозі

        Для зберігання пляшечок, контейнерів VIA і чашок-непроливайок

        • Червоний
        Пляшечки залишаються теплими або холодними

        Пляшечки залишаються теплими або холодними

        Для зберігання холодного зцідженого грудного молока/молочної суміші або кип’яченої гарячої води до 4 годин.

        Елегантний, витончений та універсальний дизайн

        Елегантний, витончений та універсальний дизайн

        Ідеально підходить для одноденних поїздок з дитиною або просто для прогулянок.

        Зберігання пляшечок Avent, контейнерів VIA і чашок-непроливайок

        Зберігання пляшечок Avent, контейнерів VIA і чашок-непроливайок

        Широкий регульований наплічний ремінь

        Сумка Philips Avent Urban має широкий регульований наплічний ремінь для зручного перенесення

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          • 6–12 місяців
          • 0–6 місяців
          Колір
          Червоний
          Камбоджа
          Так

        • У комплекті:

          Термосумка
          1  шт.

        • Зручність

          Подорожуйте з легкістю
          • Зберігає пляшечки Avent та контейнери для зберігання
          • Зберігає чашки-непроливайки Avent
          • Зберігає вміст теплим або холодним протягом 4 годин
          Простота у користуванні
          • Компактний
          • Невелика вага

        • Матеріал

          Неопрен
          Так

        • Максимальний комфорт

          Регульований наплічний ремінь
          Так

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