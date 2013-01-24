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    Philips Avent Audio Monitors

    Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

    SCD560/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Найбільш надійний зв’язок із дитиною Найбільш надійний зв’язок із дитиною Найбільш надійний зв’язок із дитиною
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      Philips Avent Audio Monitors Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

      SCD560/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD560/00 забезпечує цілковиту впевненість. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком, регулюванням температури, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Audio Monitors Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD560/00 забезпечує цілковиту впевненість. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком, регулюванням температури, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги

      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD560/00 забезпечує цілковиту впевненість. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком, регулюванням температури, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Audio Monitors Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD560/00 забезпечує цілковиту впевненість. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком, регулюванням температури, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги

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        Audio Monitors

        Audio Monitors

        Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

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        Найбільш надійний зв’язок із дитиною

        Додаткова підтримка для Вас і Вашої дитини

        • Абсолютний приватний зв’язок
        • Нічник і колискові
        • Двосторонній зв’язок
        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.

        Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

        Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

        Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.

        Енергоощадний розумний екорежим

        Енергоощадний розумний екорежим

        Унікальний розумний екорежим автоматично зменшує потужність передачі сигналу і збільшує строк служби батареї. Що ближче Ви до дитини, то менше енергії потрібно для відмінного зв’язку (недоступно у США та Канаді).

        Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

        Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

        Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.

        Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

        Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

        Батьківський блок повідомить Вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб Ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.

        Контролюйте температуру в дитячій кімнаті

        Контролюйте температуру в дитячій кімнаті

        Датчик температури з налаштованим попередженням дає змогу контролювати клімат у дитячій кімнаті. Дитина не може регулювати температуру свого тіла, як Ви, тож незначні зміни температури можуть стати причиною неспокою дитини. Спеціальний датчик температури негайно сповістить Вас цифровою індикацією на батьківському блоці про зміни клімату в дитячій кімнаті.

        Робочий діапазон: до 330 метрів*

        Робочий діапазон: до 330 метрів*

        Робочий діапазон у приміщенні: 50 м*. Робочий діапазон надворі: 330 м*.

        Батьківський блок можна заряджати

        Батьківський блок можна заряджати

        Батьківський блок із можливістю заряджання дозволяє Вам переміщатися по будинку і біля нього.

        Вражаючий час роботи до 18 год.

        Вражаючий час роботи до 18 год.

        Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує Вам свободу безпровідної роботи без перезаряджання до 18 годин.

        Заспокійливий нічник і колискові для заспокоєння дитини

        Заспокійливий нічник і колискові для заспокоєння дитини

        Ніщо так не заспокоїть схвильовану дитину як лагідна колискова та тепле спокійне світло. Ви можете, перебуваючи в будь-якій кімнаті будинку, вибрати одну з 5 заспокійливих мелодій та ввімкнути нічник, які допоможуть дитини швидше заснути. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США та Канаді).

        Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

        Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

        Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Автоматичний вибір каналу
          Так
          Частотний діапазон
          DECT
          Етап
          • Вагітність
          • 0–6 місяців
          Час роботи від батарей (год.)
          18 годин
          Час зарядження
          10  годин(-и)
          Живлення
          • 120 В (США)
          • 220–240 В
          Заспокійливе нічне освітлення
          Так
          Робочий діапазон у приміщенні до
          50 м
          Індикація з’єднання та перебування у робочому діапазоні
          Так
          Робочий діапазон на вулиці до
          330 м
          Двосторонній зв’язок
          Так
          Датчик температури
          Так
          РК-екран
          Так
          Заспокійливі колискові
          Так

        • Зручність

          Індикація розрядження батареї
          Так
          Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
          Так
          Індикація заряду батареї
          Так
          Регулятор гучності
          Так
          Індикатори рівня звуку
          Так

        • Зручність

          Регулятор чутливості
          Так

        • Технічні характеристики

          Діапазон температури зберігання
          10–40  °C
          Розміри коробки F (Ш x В x Г)
          220 x 156 x 94  мм
          Робоча температура °C
          10–40 °C

        • Характеристики

          Технологія DECT
          Так
          Енергоощадний розумний екорежим
          • Екорежим
          • Так
          Індикатори появи звуку
          3 світлодіодні індикатори

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            • Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.

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