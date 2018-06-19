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  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною
  • Найбільш надійний зв’язок із дитиною

Більше не доступний

Philips Avent Audio MonitorsCистема контролю за дитиною з технологією DECT

SCD560/00

4.9
| (34) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Найбільш надійний зв’язок із дитиною
Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD560/00 забезпечує цілковиту впевненість. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком, регулюванням температури, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і Вашої дитини.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Додаткова підтримка для Вас і Вашої дитини

Найбільш надійний зв’язок із дитиною

  • Абсолютний приватний зв’язок

  • Нічник і колискові

  • Двосторонній зв’язок

Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож ви можете бути певні, що лише ви чуєте свою дитину.

Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб ви завжди чули свою дитину.

Енергоощадний розумний екорежим

Енергоощадний розумний екорежим

Унікальний розумний екорежим автоматично зменшує потужність передачі сигналу і збільшує строк служби батареї. Що ближче Ви до дитини, то менше енергії потрібно для відмінного зв’язку (недоступно у США та Канаді).

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

34

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

19/06/2018

Polska

Polska

Перевірений покупець

Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!

Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

19/06/2018

Polska

Polska

Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!

Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

23/12/2017

Polska

Polska

Same przydatne funkcje

Urządzenie proste i przyjemne w obsłudze, jak do tej pory niezawodne.Głos dziecka przekazywany przez urządzenie czysty i zrozumiały. Funkcje zdalnego uruchamiania kołysanek, odczyt temperatury w pomieszczeniu dziecka oraz możliwość komunikowania się z dzieckiem świetne. Funkcja lampki nocnej dość symboliczna, mogłoby być troszkę silniejsze światło.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

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      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.