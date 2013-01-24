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Найбільш надійний зв’язок із дитиною
Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD560/00 забезпечує цілковиту впевненість. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком, регулюванням температури, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найбільш надійний зв’язок із дитиною
Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD560/00 забезпечує цілковиту впевненість. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком, регулюванням температури, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги
Найбільш надійний зв’язок із дитиною
Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD560/00 забезпечує цілковиту впевненість. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком, регулюванням температури, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найбільш надійний зв’язок із дитиною
Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD560/00 забезпечує цілковиту впевненість. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком, регулюванням температури, заспокійливим нічником і колисковими для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги
Cистема контролю за дитиною з технологією DECT
Ціна магазину Philips
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Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.
Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.
Унікальний розумний екорежим автоматично зменшує потужність передачі сигналу і збільшує строк служби батареї. Що ближче Ви до дитини, то менше енергії потрібно для відмінного зв’язку (недоступно у США та Канаді).
Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.
Батьківський блок повідомить Вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб Ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.
Датчик температури з налаштованим попередженням дає змогу контролювати клімат у дитячій кімнаті. Дитина не може регулювати температуру свого тіла, як Ви, тож незначні зміни температури можуть стати причиною неспокою дитини. Спеціальний датчик температури негайно сповістить Вас цифровою індикацією на батьківському блоці про зміни клімату в дитячій кімнаті.
Робочий діапазон у приміщенні: 50 м*. Робочий діапазон надворі: 330 м*.
Батьківський блок із можливістю заряджання дозволяє Вам переміщатися по будинку і біля нього.
Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує Вам свободу безпровідної роботи без перезаряджання до 18 годин.
Ніщо так не заспокоїть схвильовану дитину як лагідна колискова та тепле спокійне світло. Ви можете, перебуваючи в будь-якій кімнаті будинку, вибрати одну з 5 заспокійливих мелодій та ввімкнути нічник, які допоможуть дитини швидше заснути. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США та Канаді).
Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Зручність
Технічні характеристики
Характеристики