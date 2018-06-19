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Нічник і колискові
Двосторонній зв’язок
Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож ви можете бути певні, що лише ви чуєте свою дитину.
Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб ви завжди чули свою дитину.
Унікальний розумний екорежим автоматично зменшує потужність передачі сигналу і збільшує строк служби батареї. Що ближче Ви до дитини, то менше енергії потрібно для відмінного зв’язку (недоступно у США та Канаді).
4.9
з 5
34
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Anna137
19/06/2018
Polska
Перевірений покупець
Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!
Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
wowela83
19/06/2018
Polska
Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!
Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
eMeS11
23/12/2017
Polska
Same przydatne funkcje
Urządzenie proste i przyjemne w obsłudze, jak do tej pory niezawodne.Głos dziecka przekazywany przez urządzenie czysty i zrozumiały. Funkcje zdalnego uruchamiania kołysanek, odczyt temperatury w pomieszczeniu dziecka oraz możliwość komunikowania się z dzieckiem świetne. Funkcja lampki nocnej dość symboliczna, mogłoby być troszkę silniejsze światło.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.