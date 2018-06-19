Nianię kupiła moja siostra, by wspomóc sobie opiekę nad maluchem. Od czasu do czasu pomagam jej i zostaję z małym w domu. Zdarza się, że dziecko smacznie śpi a ja w tym czasie mogę zrobić coś pożytecznego, np. ugotować obiad. Nastawiam wtedy nianię i idę gotować do kuchni bez obaw o to, że nie usłyszę płaczu czy innych niepokojących odglosów. Głośnik działa bardzo sprawnie, słychać każdy dźwięk. Na dodatek niania posiada lampkę i kołysanki, co dodatkowo zabawi dziecko. Polecam każdej zapracowanej mamie :)