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Philips Avent

Класична пустушка

SCF196
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Ортодонтична соска для максимального комфорту Ортодонтична соска для максимального комфорту Ортодонтична соска для максимального комфорту
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    Philips Avent Класична пустушка

    SCF196
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Ортодонтична соска для максимального комфорту

    Ортодонтичні, розбірні та симетричні соски Philips Avent враховують природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі пустушки Philips Avent виготовлено з силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Класична пустушка

    Ортодонтична соска для максимального комфорту

    Ортодонтичні, розбірні та симетричні соски Philips Avent враховують природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі пустушки Philips Avent виготовлено з силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги

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      Ортодонтична соска для максимального комфорту

      Пустушки яскравого, кольорового дизайну

      • 0–6 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
      Захисне кільце-ручка

      Захисне кільце-ручка

      Для легкого виймання пустушки Philips Avent у будь-який час.

      Ортодонтична, симетрична, розбірна соска

      Ортодонтична, симетрична, розбірна соска

      Пласкі симетричні соски Philips Avent краплеподібної форми враховують природний розвиток піднебіння, зубів та ясен малюка, навіть якщо дитина переверне пустушку в роті.

      Зручні у використанні силіконові соски

      Зручні у використанні силіконові соски

      Силіконова соска Philips Avent не має ні смаку, ні запаху, тож малюку вона, ймовірно, сподобається. Силікон м’який, прозорий, його легко мити і він не злипається. Така соска міцна, довго прослужить, не втратить із часом форми та не змінить кольору.

      Можна стерилізувати

      Можна стерилізувати

      Можна мити в посудомийній машині

      Можна мити в посудомийній машині

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Силіконова пустушка
        2  шт.
        Гігієнічний ковпачок із защіпкою
        2  шт.

      • Характеристики

        Можна стерилізувати
        Так
        Не містить BPA
        Так
        Допомагає заспокоїти дитину
        Так
        Гігієнічний ковпачок
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

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          • Не прив’язуйте пустушку немовляті на шию, оскільки це становить небезпеку удушення.

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