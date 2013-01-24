Ортодонтична соска для максимального комфорту
Ортодонтичні, розбірні та симетричні соски Philips Avent враховують природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі пустушки Philips Avent виготовлено з силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги
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Ортодонтична соска для максимального комфорту
Ортодонтичні, розбірні та симетричні соски Philips Avent враховують природний розвиток дитячого піднебіння, зубів та ясен. Усі пустушки Philips Avent виготовлено з силікону, вони не мають ні смаку, ні запаху. У наявності різні кольори. Переглянути усі переваги
Для легкого виймання пустушки Philips Avent у будь-який час.
Пласкі симетричні соски Philips Avent краплеподібної форми враховують природний розвиток піднебіння, зубів та ясен малюка, навіть якщо дитина переверне пустушку в роті.
Силіконова соска Philips Avent не має ні смаку, ні запаху, тож малюку вона, ймовірно, сподобається. Силікон м’який, прозорий, його легко мити і він не злипається. Така соска міцна, довго прослужить, не втратить із часом форми та не змінить кольору.
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Характеристики
Етапи розвитку