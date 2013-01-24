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Philips Avent

М’які носики

SCF246
Avent
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • М’які носики М’які носики М’які носики
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    Philips Avent М’які носики

    SCF246
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    М’які носики

    М’які носики Philips Avent SCF246/11 не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із нього легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги

    Philips Avent М’які носики

    М’які носики

    М’які носики Philips Avent SCF246/11 не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із нього легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги

    М’які носики

    М’які носики Philips Avent SCF246/11 не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із нього легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги

    Philips Avent М’які носики

    М’які носики

    М’які носики Philips Avent SCF246/11 не травмують чутливих ясен та ідеально підходять для того, щоб зробити перший крок від грудного годування або пляшечки для годування до чашки. Із нього легко пити, його легко мити та він запобігає проливанню. Переглянути усі переваги

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      М’які носики

      Носик для легкого переходу від пляшечки до чашки

      • від 6 міс.

      Лагідний до ясен

      М’який носик лагідний до ясен.

      Запатентований клапан – пиття без проливання

      Легко пити та чистити

      Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

      Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку вашої дитини.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • У комплекті:

        М’який носик
        2  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 6 місяців

      • Вага та розміри

        Розміри коробки F
        52 (Г) X 83 (Ш) X 135 (В)  мм
        Загальні розміри продукту без вкладень
        50 (Г) X 50 (Ш) X 60 (В)  мм
        Вага виробу
        0,036  кг

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