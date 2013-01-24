Легка, дихаюча пустушка для чутливої шкіри
Заспокоюйте свого малюка пустушкою, яка дозволяє шкірі дихати і підтримує здоровий розвиток ясен і піднебіння. Пустушка ultra air для дітей від 18 місяців має збільшені отвори для повітря, щоб чутлива шкіра залишалася м’якою і сухою, а також достатньо міцну соску для зубів та ясен, що ростуть. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка, дихаюча пустушка для чутливої шкіри
Заспокоюйте свого малюка пустушкою, яка дозволяє шкірі дихати і підтримує здоровий розвиток ясен і піднебіння. Пустушка ultra air для дітей від 18 місяців має збільшені отвори для повітря, щоб чутлива шкіра залишалася м’якою і сухою, а також достатньо міцну соску для зубів та ясен, що ростуть. Переглянути усі переваги
Легка, дихаюча пустушка для чутливої шкіри
Заспокоюйте свого малюка пустушкою, яка дозволяє шкірі дихати і підтримує здоровий розвиток ясен і піднебіння. Пустушка ultra air для дітей від 18 місяців має збільшені отвори для повітря, щоб чутлива шкіра залишалася м’якою і сухою, а також достатньо міцну соску для зубів та ясен, що ростуть. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка, дихаюча пустушка для чутливої шкіри
Заспокоюйте свого малюка пустушкою, яка дозволяє шкірі дихати і підтримує здоровий розвиток ясен і піднебіння. Пустушка ultra air для дітей від 18 місяців має збільшені отвори для повітря, щоб чутлива шкіра залишалася м’якою і сухою, а також достатньо міцну соску для зубів та ясен, що ростуть. Переглянути усі переваги
Надзвичайно великі отвори для повітря лагідно пропускають повітря до шкіри дитини, щоб вона залишалася м’якою і сухою.
Пустушка ultra air має легкий нагубник і заокруглені краї для максимального комфорту.
Наша симетрична соска враховує природну форму піднебіння, зубів та ясен вашої дитини. Вона також достатньо міцна, тому ідеально підходить для ротика, що росте.
Пустушка ultra air містить усе для почуття легкості та комфорту, зокрема ніжну соску.
Дорожній контейнер ultra air може виконувати функції стерилізатора, тому все, що потрібно зробити, – додати трохи води і покласти його у мікрохвильову піч. Потім будьте спокійні, адже пустушка чиста і готова до використання.
Коли прийде час малюку відучитися від пустушки, ви матимете повний доступ до корисних порад нашого клінічного психолога для батьків немовлят на сайті www.philips.com/sootherfree.
У комплекті:
Аксесуари в комплекті
Безпека
Гігієна