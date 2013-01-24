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М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення
Соска Philips Avent Essential допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. М’який ребристий дизайн соски дає змогу дитині легко захопити її. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення
Соска Philips Avent Essential допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. М’який ребристий дизайн соски дає змогу дитині легко захопити її. Переглянути усі переваги
М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення
Соска Philips Avent Essential допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. М’який ребристий дизайн соски дає змогу дитині легко захопити її. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
М’яка соска з ребристою поверхнею для легкого захоплення
Соска Philips Avent Essential допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. М’який ребристий дизайн соски дає змогу дитині легко захопити її. Переглянути усі переваги
Соска
Ціна магазину Philips
Усього:
М’який та ребристий дизайн соски допомагає дитині легко її захопити та зручно їсти без жодних проблем.
Антиколіковий клапан вигинається, дозволяючи повітрю потрапити в пляшечку й запобігаючи утворенню газиків у животику дитини.
Пляшечка не протікає під час годування дитини, а ковпачок закриває соску для безпечного зберігання і транспортування без протікання.
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