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    Shaver series 7000

    Бритвені головки

    SH70/60
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Оновіть свою бритву Оновіть свою бритву Оновіть свою бритву
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      Shaver series 7000 Бритвені головки

      SH70/60
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Оновіть свою бритву

      Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 7000. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Shaver series 7000 Бритвені головки

      Оновіть свою бритву

      Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвою Shaver Series 7000. Переглянути усі переваги

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        Shaver series 7000

        Shaver series 7000

        Бритвені головки

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Оновіть свою бритву

        Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

        • Леза GentlePrecision PRO
        • Підходить для S7000 (S7xxx)
        • Підходить для бритви Star Wars SW77xx
        Замінні головки для бритв Shaver Series 7000

        Замінні головки для бритв Shaver Series 7000

        Замінні головки SH70 сумісні з бритвами Shaver Series 7000 (S7xxx) та Star Wars SW7700.

        Леза захищають шкіру та ретельно зрізають навіть 3-денну щетину

        Леза захищають шкіру та ретельно зрізають навіть 3-денну щетину

        Наша оновлена система зрізання має технологію захисту шкіри, створену зрізати волосся й не зачіпати шкіру. V-подібні леза відтягують шкіру від лез для ретельного гладенького гоління – навіть 3-денної щетини.

        Заміняйте бритвені головки лише у два кроки

        Заміняйте бритвені головки лише у два кроки

        У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.

        Бритвені головки легко заміняти

        Бритвені головки легко заміняти

        1. Відкрийте бритву, натиснувши кнопку "розблокування". 2. Зніміть фіксатор, повертаючи його в напрямку проти годинникової стрілки. 3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки; перевірте правильність їх встановлення. 4. Встановіть фіксатор на місце та закріпіть його, повертаючи в напрямку за годинниковою стрілкою. 5. Якщо бритвену головку правильно встановити на місце, Ви почуєте звук клацання.

        Оновлення бритви після заміни бритвених головок

        Оновлення бритви після заміни бритвених головок

        Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції нагадування про заміну, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. В іншому випадку, функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління поспіль.

        Оновіть свою бритву

        Оновіть свою бритву

        Щоб відновити 100% функціональність, заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

        Технічні характеристики

        • Бритвені головки

          Підходить для типу виробу
          Бритва Shaver Series 7000 (S7xxx)
          Бритвених головок в упаковці
          3

        • Чищення

          Використання
          Використовуйте розпилювач для очищення HQ110

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