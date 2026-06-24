Служба підтримки Philips Щітка пилососа-ручки Philips PowerPro не обертається

У деяких випадках, коли щітка пилососа-ручки Philips PowerPro не обертається, вона може бути брудною. Дізнайтеся, як самостійно почистити щітку.

Почистьте щітку та звільніть її від волосся й пуху Щоб почистити щітку пилососа-ручки Philips PowerPro, виконайте такі дії: Відкрийте кришку насадки і вийміть щітку. Видаліть волосся й пух із насадки. Якщо волосся заплуталося навколо щітки, розріжте його за допомогою ножиць. Установіть щітку назад у насадку й закрийте кришку. Якщо надані рішення не допоможуть вирішити проблему, зв’яжіться з нами.