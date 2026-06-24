Служба підтримки Philips
Щітка пилососа-ручки Philips PowerPro не обертається
У деяких випадках, коли щітка пилососа-ручки Philips PowerPro не обертається, вона може бути брудною. Дізнайтеся, як самостійно почистити щітку.
Щоб почистити щітку пилососа-ручки Philips PowerPro, виконайте такі дії:
- Відкрийте кришку насадки і вийміть щітку.
- Видаліть волосся й пух із насадки. Якщо волосся заплуталося навколо щітки, розріжте його за допомогою ножиць.
- Установіть щітку назад у насадку й закрийте кришку.
Якщо надані рішення не допоможуть вирішити проблему, зв’яжіться з нами.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: FC6409/01 , FC6408/01 , FC6172/01 . Показати більше ›