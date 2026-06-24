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Щітка пилососа-ручки Philips PowerPro не обертається

У деяких випадках, коли щітка пилососа-ручки Philips PowerPro не обертається, вона може бути брудною. Дізнайтеся, як самостійно почистити щітку.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: FC6409/01 , FC6408/01 , FC6172/01 . Показати більше  ›

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