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Мультипіч Philips не працює або не вмикається

Якщо ваша мультипіч Philips не вмикається взагалі або вмикається, але не працює чи не нагрівається, прочитайте нашу статтю нижче про можливі причини та способи усунення проблеми.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше  ›

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