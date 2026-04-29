Мультипіч Philips не працює або не вмикається

Шухляду не закрито до кінця

Деякі моделі мультипечі мають функцію виявлення чаші. Ця функція вимикає нагрівач і вентилятор у разі виймання чаші мультипечі.

Перевірте, чи вставлено чашу в мультипіч, а також чи шухляду засунуто до кінця. Інакше мультипіч не увімкнеться.

Можливо, зламався механізм виявлення чаші

Вийміть чашу з мультипечі й перевірте наявність тріщин/пошкоджень на пластикових деталях, переважно на краях чаші (див. зображення нижче). Якщо ви помітите будь-які пошкодження або тріщини, зв’яжіться з нами для подальшої допомоги.



Лише для моделей HD9880/HD9875/HD9876: вийміть чашу мультипечі з шухляди і переверніть її догори дном. Модуль виявлення чаші встановлено з правого боку поруч із виїмкою для тримача ручки кошика (див. зображення нижче).



З одного боку ви помітите невелику пластикову кришку (див. зображення нижче). Якщо цього не буде, функція виявлення чаші не працюватиме. У такому разі зв’яжіться з нами через сайт www.philips.com/contact, і ми радо вам допоможемо.

Встановлено надто низьку температуру

Якщо налаштувати мультипіч на приготування їжі за температури 40 °C (100 °F) або нижче, то може здатися, що вона не нагрівається (особливо, коли температура навколишнього середовища близька до цієї).



Перевірте налаштування температури на мультипечі Philips і збільште її за необхідності.

Не встановлено час приготування або він занадто короткий (аналогова мультипіч)

За допомогою аналогового таймера встановіть бажаний час приготування (див. відео нижче). Якщо потрібний час приготування становить менше 10 хвилин, поверніть таймер приблизно на 15 хвилин, а потім поверніть його назад до бажаного коротшого часу приготування.