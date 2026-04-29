Мультипіч Philips не працює або не вмикається

Якщо ваша мультипіч Philips не вмикається взагалі або вмикається, але не працює чи не нагрівається, прочитайте нашу статтю нижче про можливі причини та способи усунення проблеми.
Слідкуйте, щоб штекер мультипечі було правильно під’єднано до розетки.
Якщо до одної розетки під’єднано надто багато пристроїв, мультипіч Philips може не працювати. Від’єднайте інші пристрої від мережі або скористайтеся іншою розеткою.
Для аналогових пристроїв: може бути ситуація, коли таймер працює, а пристрій не нагрівається. У такому разі перевірте, чи штепсель мультипечі належним чином вставлений у розетку.
Шухляду не закрито до кінця Деякі моделі мультипечі мають функцію виявлення чаші. Ця функція вимикає нагрівач і вентилятор у разі виймання чаші мультипечі. Перевірте, чи вставлено чашу в мультипіч, а також чи шухляду засунуто до кінця. Інакше мультипіч не увімкнеться.
Можливо, зламався механізм виявлення чаші Вийміть чашу з мультипечі й перевірте наявність тріщин/пошкоджень на пластикових деталях, переважно на краях чаші (див. зображення нижче). Якщо ви помітите будь-які пошкодження або тріщини, зв’яжіться з нами для подальшої допомоги.
Лише для моделей HD9880/HD9875/HD9876: вийміть чашу мультипечі з шухляди і переверніть її догори дном. Модуль виявлення чаші встановлено з правого боку поруч із виїмкою для тримача ручки кошика (див. зображення нижче).
З одного боку ви помітите невелику пластикову кришку (див. зображення нижче). Якщо цього не буде, функція виявлення чаші не працюватиме. У такому разі зв’яжіться з нами через сайт www.philips.com/contact, і ми радо вам допоможемо.
Встановлено надто низьку температуру Якщо налаштувати мультипіч на приготування їжі за температури 40 °C (100 °F) або нижче, то може здатися, що вона не нагрівається (особливо, коли температура навколишнього середовища близька до цієї).
Перевірте налаштування температури на мультипечі Philips і збільште її за необхідності.
Не встановлено час приготування або він занадто короткий (аналогова мультипіч)
За допомогою аналогового таймера встановіть бажаний час приготування (див. відео нижче). Якщо потрібний час приготування становить менше 10 хвилин, поверніть таймер приблизно на 15 хвилин, а потім поверніть його назад до бажаного коротшого часу приготування.
Наведена нижче інформація стосується лише моделей NA55x.
Коли ви використовуєте функцію приготування на парі в мультипечі NA55x, а резервуар для води встановлений неправильно або в ньому немає води, пристрій виявить це, і піктограма (див. зображення нижче) почне блимати. Переконайтеся, що в резервуарі достатньо води, і встановіть його на місце. Потім натисніть кнопку пуску/паузи, щоб почати приготування їжі, і піктограма зникне.
Якщо попередні рішення не вирішать проблему, можливо, зламався нагрівач мультипечі Philips. У такому разі зв’яжіться з нами для отримання подальшої підтримки.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше ›