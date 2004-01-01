Умови пошуку

UK
RU
EN
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Підтримка Philips

    Зубна щітка Sonicare створює гучний шум

    Оновлено 23 серпня 2024 року
    Якщо наведені нижче інструкції не допомагають, зв’яжіться з нами або натисніть тут, щоб подати онлайн-заявку на гарантійне обслуговування — і ми допоможемо вам отримати пристрій на заміну. Усі зубні щітки та іригатори Sonicare мають 2-річну гарантію. 
    Якщо ваша зубна щітка видає гучний шум, скористайтеся порадами щодо усунення несправностей, щоб знайти рішення.

    Радимо виконати дії в наведеному нижче порядку. Перш ніж переходити до наступної дії, щоразу перевіряйте, чи вдалося вирішити проблему. Крім того, ви можете переглянути відео, наведене нижче, щоб вирішити проблему.
    Відтворити Пауза
    Зубні щітки Sonicare використовують потужні вібрації для чищення зубів. Подається гучніший звук, ніж від звичайної зубної щітки. Якщо це ваша перша електрична зубна щітка, щоб звикнути до неї, може знадобитися трохи часу.

     
    Якщо ви увімкнете зубну щітку без насадки для щітки, вона шумітиме більше. Завжди перевіряйте, чи на зубну щітку встановлено насадку.

     
    Якщо ваша зубна щітка видає нетиповий гучний шум, причиною може бути погано встановлена насадка для щітки. Перевірте, чи насадку для щітки надійно встановлено на ручці й вона не хитається. Між насадкою і ручкою залишиться невеликий проміжок, необхідний для вібрації.
     
    Встановіть насадку для щітки належним чином
    Це також може означати, що насадка для щітки зношена. Рекомендується замінювати насадку для щітки кожні три місяці. У нашому інтернет-магазині можна придбати нову насадку для щітки.
    Виконайте такі дії:
    Крок 1. Зніміть насадку з ручки щітки.
    Крок 2. Увімкніть зубну щітку.

    Ваша зубна щітка все ще видає гучний або ненормальний шум?
    • Так: зубна щітка зламана. Рекомендуємо подати заявку онлайн на ремонт або заміну.
    • Ні: якщо шум припиняється, насадка для щітки пошкоджена або зношена. Вам потрібно замінити насадку для щітки на нову.
    Якщо жодна з цих порад не допоможе, можливо, зубна щітка має внутрішні пошкодження. Рекомендуємо подати запит на ремонт або заміну зубної щітки. 
    Способи оплати:

    Оплата при отриманні товару, без комісії

    Швидкі посилання:

    Підтримка інтернет-магазину
    Правила та умови
    Знайти замовлення
    Про Philips
    Контакти

    Продавець інтернет-магазину:

    ТОВ «Філіпс Україна»
    03038, Україна
    м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
    Код ЄДРПОУ 33744042

    © Koninklijke Philips N.V., 2004–2026. Усі права захищені.

    Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.