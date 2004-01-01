Якщо наведені нижче інструкції не допомагають, зв’яжіться з нами або натисніть тут, щоб подати онлайн-заявку на гарантійне обслуговування, і ми допоможемо вам отримати пристрій на заміну. Усі зубні щітки та іригатори Sonicare мають 2-річну гарантію.
Зубні щітки Sonicare використовують потужні вібрації для чищення зубів. Якщо це ваша перша електрична зубна щітка, щоб звикнути до неї, може знадобитися трохи часу. Спробуйте деякі з поданих далі порад!
Залежно від моделі зубної щітки ви можете регулювати рівень інтенсивності.
Серія 3000–4000, ProtectiveClean серій 4100–4300, 5500: Можна вибирати низьку або високу інтенсивність, натиснувши кнопку живлення один раз, щоб увімкнути зубну щітку, а потім натиснувши другий раз протягом 2 секунд, щоб змінити інтенсивність. Зауважте, що під час першого використання зубної щітки інтенсивність за замовчуванням буде низькою.
ProtectiveClean 6100, ExpertClean серій 7300–7500, 6100–6700: Після під’єднання до ручки розумна насадка для щітки автоматично вибере рекомендовану інтенсивність. Якщо ви бажаєте вибрати іншу інтенсивність, під час чищення можна натиснути кнопку режиму/інтенсивності. Інтенсивність неможливо змінити, якщо ручку вимкнено або призупинено.
Якщо зубна щітка має функцію EasyStart, зверніть увагу, що цю функцію EasyStart увімкнено за замовчуванням. Функція EasyStart повільно підвищує рівень вібрації протягом перших 14 сеансів чищення. Може здаватися, що вібрація нижча на початку й сильніша в кінці циклу чищення. Ви можете вимкнути функцію EasyStart, виконавши такі кроки:
Покладіть зубну щітку на зарядний пристрій.
Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення живлення, коли зубна щітка знаходиться на зарядному пристрої, поки через 3 секунди не почуєте один звуковий сигнал.
Відпустіть кнопку увімкнення/вимкнення живлення.
У вас далі проблеми з зубною щіткою? Якщо жодна з цих порад не допоможе, можливо, зубна щітка має внутрішні пошкодження. Рекомендуємо подати запит щодо ремонту або заміни зубної щітки, натиснувши тут.