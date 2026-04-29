Служба підтримки Philips
Як під’єднати зубну щітку Philips Sonicare до додатка Sonicare (лише для Android)?
Доступне оновлення ПЗ для усунення проблеми в операційній системі деяких телефонів Android, що перешкоджає з’єднанню.
Виконайте подані нижче кроки для оновлення вбудованого програмного забезпечення й під’єднайте зубну щітку Philips Sonicare до додатка Sonicare.
Відкрийте додаток Sonicare і під’єднайте зубну щітку. Має з’явитися поданий внизу екран:
Тепер з’явиться екран Довідка щодо підключення. Дотримуйтесь інструкцій на екрані (див. нижче).
Виконайте ці кроки в меню "Налаштування" чи "Панель стану" мобільного пристрою:
1. Вимкніть Wi-Fi.
2. Увімкніть, а потім вимкніть режим літака.
3. Залиште режим Wi-Fi та режим літака вимкненим, а режим Bluetooth – увімкненим.
Поверніться до додатка, натисніть кнопку режиму на зубній щітці, а потім натисніть кнопку "Оновити" нижче, щоб під’єднатися й почати оновлення вбудованого програмного забезпечення.
Тепер з’явиться екран Оновлення моєї ручки, який повідомить про оновлення програмного забезпечення.
Примітка. Ручка не повинна знаходитися на зарядному пристрої, а бути поблизу під час оновлення.
З’явиться повідомлення Оновлення завершено. Тепер ви можете натиснути кнопку продовження і керувати додатком.
Якщо у вас усе ще виникають проблеми з під’єднанням зубної щітки Philips Sonicare до додатка Sonicare на пристрої Android, відвідайте нашу сторінку з ремонту або обміну на вебсайті Philips.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: HX7428/02 , HX7423/01 , HX7420/01 . Показати більше ›