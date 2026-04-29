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Служба підтримки Philips

Як під’єднати зубну щітку Philips Sonicare до додатка Sonicare (лише для Android)?

Доступне оновлення ПЗ для усунення проблеми в операційній системі деяких телефонів Android, що перешкоджає з’єднанню.

Виконайте подані нижче кроки для оновлення вбудованого програмного забезпечення й під’єднайте зубну щітку Philips Sonicare до додатка Sonicare. 

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: HX7428/02 , HX7423/01 , HX7420/01 . Показати більше  ›

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