Як під’єднати зубну щітку Philips Sonicare до додатка Sonicare (лише для Android)?

Тепер з’явиться екран Довідка щодо підключення. Дотримуйтесь інструкцій на екрані (див. нижче).



Виконайте ці кроки в меню "Налаштування" чи "Панель стану" мобільного пристрою:



1. Вимкніть Wi-Fi.



2. Увімкніть, а потім вимкніть режим літака.



3. Залиште режим Wi-Fi та режим літака вимкненим, а режим Bluetooth – увімкненим.



Поверніться до додатка, натисніть кнопку режиму на зубній щітці, а потім натисніть кнопку "Оновити" нижче, щоб під’єднатися й почати оновлення вбудованого програмного забезпечення.