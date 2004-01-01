Підтримка Philips

Шкіра подразнюється після використання бритви Philips

Якщо ви лише почали користуватися бритвою Philips або замінили бритвені головки, пам’ятайте, що шкірі потрібно адаптуватися до (нових) бритвених головок. Це означає, що спочатку ви можете відчувати легке подразнення на шкірі. Дайте своїй шкірі адаптуватися до нової бритвеної системи Philips протягом двох-трьох тижнів. Ви також можете використовувати крем/лосьйон з алое вера, ніжний зволожуючий крем або лосьйон після гоління без вмісту спирту, щоб мінімізувати подразнення шкіри після гоління. Також не забувайте дати шкірі час на адаптацію, щоб відновитися між сеансами.



Нижче подано кілька порад, які допоможуть отримати найкращі результати від бритви Philips та уникнути дискомфорту й подразнення.