Еспресо кавомашина Saeco не спінює молоко належним чином
Якщо якість спінювання молока еспресо кавомашини Saeco гірша, ніж ви очікували, скористайтеся поданими далі порадами, щоб вирішити цю проблему самостійно.
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Молоко недостатньо холодне
- Температура молока може впливати на якість спінювання. Для утворення чудової молочної піни радимо завжди використовувати холодне молоко з холодильника.
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Достатня кількість молока
- Для запобігання втягуванню повітря та забезпечення ідеальної піни важливо використовувати достатньо молока. Для кращої молочної піни збільште кількість молока.
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Рекомендований вид молока
- Кількість та якість піни може залежати від виду молока. Рекомендується використовувати один із поданих далі видів молока:
• Напівзнежирене коров’яче молоко
• Цільне коров’яче молоко
• Молоко без вмісту лактози
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Система обробки молока брудна
- У разі використання системи обробки молока перевіряйте, чи всі частини чисті (див. індикації в посібнику користувача або наші часті запитання, щоб почистити їх).
Будьте особливо уважні, коли чистите систему каналів подачі молока еспресо кавомашини. Намагайтеся запобігти засиханню молока у пристрої, оскільки засохле молоко важко видалити.
Для ретельного чищення можна скористатися очищувачем каналів подачі молока Philips CA6705.
Якщо ви спробували всі ці поради, але еспресо кавомашина Saeco все ще не спінює молоко так, як потрібно, зверніться до нас для отримання подальшої підтримки.