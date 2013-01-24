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    Я не можу вийняти групу заварювання з еспресо кавомашини Saeco

    Якщо ви не можете вийняти групу заварювання з еспресо кавомашини Saeco, знайдіть рішення внизу.

    Муфта групи заварювання не в нейтральному положенні

    Щоб зняти групу заварювання, спочатку встановіть її в нейтральне положення. Виконайте дії внизу, щоб встановити муфту групи заварювання всередині кавомашини в нейтральне положення:
    1.    Закрийте сервісні дверцята і встановіть усе на місце (резервуар для води, лоток для крапель, контейнер для меленої кави).
    2.    Натисніть кнопку увімк./вимк., щоб вимкнути апарат. Дочекайтеся стишення звуків (це може зайняти до 15–20 секунд).
    3.    Відкрийте сервісні дверцята і спробуйте ще раз вийняти групу заварювання, натиснувши кнопку «PUSH» вправо. Тримаючи кнопку натиснутою, потягніть групу заварювання до себе.
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    Кавомашина все ще перебуває в режимі видалення накипу

    Якщо еспресо кавомашина Saeco все ще перебуває у режимі видалення накипу, вийняти групу заварювання неможливо. Щоб вирішити цю проблему, завершіть видалення накипу і спробуйте знову. 

    Якщо ці рішення не допомагають вирішити проблему, зв’яжіться з нами для отримання подальшої підтримки.

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