Я не можу вийняти групу заварювання з еспресо кавомашини Saeco
Якщо ви не можете вийняти групу заварювання з еспресо кавомашини Saeco, знайдіть рішення внизу.
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Муфта групи заварювання не в нейтральному положенні
- Щоб зняти групу заварювання, спочатку встановіть її в нейтральне положення. Виконайте дії внизу, щоб встановити муфту групи заварювання всередині кавомашини в нейтральне положення:
1. Закрийте сервісні дверцята і встановіть усе на місце (резервуар для води, лоток для крапель, контейнер для меленої кави).
2. Натисніть кнопку увімк./вимк., щоб вимкнути апарат. Дочекайтеся стишення звуків (це може зайняти до 15–20 секунд).
3. Відкрийте сервісні дверцята і спробуйте ще раз вийняти групу заварювання, натиснувши кнопку «PUSH» вправо. Тримаючи кнопку натиснутою, потягніть групу заварювання до себе.
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Кавомашина все ще перебуває в режимі видалення накипу
- Якщо еспресо кавомашина Saeco все ще перебуває у режимі видалення накипу, вийняти групу заварювання неможливо. Щоб вирішити цю проблему, завершіть видалення накипу і спробуйте знову.
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