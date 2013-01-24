Еспресо кавомашина Saeco протікає
Якщо еспресо кавомашина Saeco протікає, може бути кілька причин. Щоб дізнатися більше, читайте далі:
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Вода протікає у лоток для крапель
- Навіть якщо ви зловите воду для споліскування з носика подачі кави в чашку, вона завжди потраплятиме в лоток для крапель. Це пов’язано з тим, що апарат безпосередньо зливає воду для споліскування в лоток для крапель автоматичного споліскування, що керувати споліскуванням каналів і забезпечувати оптимальну роботу апарата.
Автоматичне споліскування виконується, коли апарат вмикають і вимикають після приготування напою або використання піноутворювача.
Через цю воду для споліскування вам може здаватися, що в лотку для крапель постійно є вода або лоток для крапель наповнюється швидше, ніж очікується. Проте це не свідчить про протікання апарата.
Примітка: Якщо лоток для крапель повний після приготування 2 чашок кави або лоток для крапель наповнюється водою за ніч, радимо звернутися до нас для отримання подальшої допомоги.
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Витріть воду під апаратом або резервуаром для води
- Якщо ви побачите чисту воду під апаратом або біля резервуара для води, це пов’язано з тим, що резервуар для води не встановлено належним чином в апарат.
Щоб усунути цю проблему, надійно вставляйте резервуар для води в апарат.
Якщо резервуар для води встановлено належним чином і чиста вода все ще виходить з-під апарата, зверніться до нас для отримання подальшої підтримки.
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Коричнюваті плями води на кухонному столі або під апаратом
- Є дві причини появи плям води на кухонному столі або під кавомашиною:
1. Лоток для крапель був надто повний, тому вода розлилася, коли ви виймали його.
Щоб уникнути цього, спорожняйте і споліскуйте лоток для крапель щодня або щоразу, коли він повний і з’являється червоний індикатор.
2. Коли ви виймаєте або тягнете лоток для крапель, невелика кількість води для споліскування групи заварювання може потрапити на кухонний стіл під правою стороною апарата.
Радимо витирати цю ділянку тканиною щотижня, але це не привід хвилюватися про те, що апарат протікає.