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    Еспресо кавомашина Saeco не меле кавові зерна.

    Якщо еспресо кавомашина Saeco не меле кавові зерна, а жорна крутяться, можливо, потрібно буде розблокувати лійку для кави і змінити налаштування млинка. Більше інформації можна знайти внизу.

    Лійку для кави заблоковано і потрібно почистити

    Щоб вирішити це, розблокуйте лійку для кави ручкою ложки і почистьте пилососом, виконуючи ці дії:

    1. Вимкніть апарат і зачекайте, поки він не видаватиме жодних звуків (це може зайняти до 15–20 секунд). 
    2. Вийміть групу заварювання.
    3. Відкрийте кришку лійки для попередньо змеленої кави і вставте ручку ложки в лійку. Зауважте: якщо немає лійки для попередньо змеленої кави, вставте ручку ложки в лійку для кави знизу.
    4. Переміщайте ручку вгору та вниз, поки мелена кава не випаде. Візьміть до уваги таке: можливо, потрібно буде докласти зусилля.
    5. За допомогою пилососа приберіть усю мелену каву, яка впала.
    6. Потім поставте пилосос на отвір лійки для кави і накрийте лійку для попередньо змеленої кави рукою. Або поставте пилосос зверху і накрийте низ.
    7. Встановіть групу заварювання на місце, увімкніть апарат знову і приготуйте еспресо.
    8. Після приготування перевірте, чи в лійці немає меленої кави. Якщо є, повторіть процедуру розблокування.

    Для запобігання блокуванню лійки для кави:
    не наливайте/розливайте воду в ємність для кавових зерен. 
    Чисть лійку для кави щотижня.
    розблокування лійки для кави пилососом
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    Інші проблеми

    Шум (1)
    Протікання (2)
    Молоко (1)

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