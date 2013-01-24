Еспресо кавомашина Saeco не меле кавові зерна.
Якщо еспресо кавомашина Saeco не меле кавові зерна, а жорна крутяться, можливо, потрібно буде розблокувати лійку для кави і змінити налаштування млинка. Більше інформації можна знайти внизу.
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Лійку для кави заблоковано і потрібно почистити
- Щоб вирішити це, розблокуйте лійку для кави ручкою ложки і почистьте пилососом, виконуючи ці дії:
1. Вимкніть апарат і зачекайте, поки він не видаватиме жодних звуків (це може зайняти до 15–20 секунд).
2. Вийміть групу заварювання.
3. Відкрийте кришку лійки для попередньо змеленої кави і вставте ручку ложки в лійку. Зауважте: якщо немає лійки для попередньо змеленої кави, вставте ручку ложки в лійку для кави знизу.
4. Переміщайте ручку вгору та вниз, поки мелена кава не випаде. Візьміть до уваги таке: можливо, потрібно буде докласти зусилля.
5. За допомогою пилососа приберіть усю мелену каву, яка впала.
6. Потім поставте пилосос на отвір лійки для кави і накрийте лійку для попередньо змеленої кави рукою. Або поставте пилосос зверху і накрийте низ.
7. Встановіть групу заварювання на місце, увімкніть апарат знову і приготуйте еспресо.
8. Після приготування перевірте, чи в лійці немає меленої кави. Якщо є, повторіть процедуру розблокування.
Для запобігання блокуванню лійки для кави:
не наливайте/розливайте воду в ємність для кавових зерен.
Чисть лійку для кави щотижня.