Еспресо кавомашина Saeco не меле кавові зерна.

Якщо еспресо кавомашина Saeco не меле кавові зерна, а жорна крутяться, можливо, потрібно буде розблокувати лійку для кави і змінити налаштування млинка. Більше інформації можна знайти внизу.