Лоток для крапель еспресо кавомашини Saeco швидко наповнюється
Якщо лоток для крапель еспресо кавомашини Saeco наповнюється швидко, внизу подано причини і можливі варіанти запобігання цьому.
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Лоток для крапель наповнюється швидко через воду для автоматичного споліскування
- Це нормально. Щоразу, коли ви запускаєте еспресо кавомашину, вимикаєте її або готуєте нову чашку кави, через апарат проходитиме вода для автоматичного споліскування, а потім трохи води потраплятиме в лоток для крапель.
Через цю воду для споліскування вам може здаватися, що в лотку для крапель постійно є вода або лоток для крапель наповнюється швидше, ніж очікується. Однак це не свідчить про те, що апарат протікає.
Щоб запобігти цьому, спорожняйте лоток для крапель щодня або відразу після появи червоного індикатора.
Візьміть до уваги таке: якщо лоток для крапель повний після приготування 2 чашок кави або лоток для крапель наповнюється водою за ніч, радимо звернутися до нас для отримання подальшої допомоги.