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    Кавові «брикети» еспресо кавомашини Saeco водянисті

    Консистенція кавових «брикетів» еспресо кавомашини Saeco пов’язана з налаштуваннями апарата і типом приготованих напоїв. Щоб знайти рішення, читайте внизу.

    Під час першого використання

    Перші приготовані чашки напою можуть бути водянистими. Це нормально, оскільки система адаптації Saeco все ще налаштовується. Приготуйте ще 5–7 чашок кави, після чого вигляд кавового «брикета» має покращитись.

    Під час регулярного використання і приготування певного типу напою

    • Після приготування «продукту під низьким тиском», наприклад американо, кафе крема або кави. Кавові «брикети» завжди будуть вологими, а в контейнері для меленої кави буде видно більше води.
    • Після автоматичного споліскування/чищення у контейнер для меленої кави потрапляє трохи води, через що кавові «брикети» стають вологими.

    Після зміни налаштувань апарата

    Щоб надати каві потрібного смаку, спробуйте різні налаштування. Зміна налаштувань апарата вплине на смак кави та консистенцію кавового «брикету». Наприклад, трохи змініть налаштування млинка (дрібніший помел) або об’єм кави (менше) і спробуйте знову.
        Налаштування грубого помелу дозволяє приготувати слабшу каву і робить кавовий «брикет» водянистішим.
    • Більший об’єм кави дозволяє приготувати слабшу каву і робить кавовий «брикет» водянистішим.
    • Налаштування слабшого аромату робить кавовий «брикет» водянистішим.
    Візьміть до уваги таке: змінивши налаштування млинка, приготуйте 5–7 чашок кави, щоб система змогла адаптуватися до нового налаштування.

    Інші проблеми

    Шум (1)
    Протікання (2)
    Молоко (1)

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