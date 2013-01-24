Кавові «брикети» еспресо кавомашини Saeco водянисті
Консистенція кавових «брикетів» еспресо кавомашини Saeco пов’язана з налаштуваннями апарата і типом приготованих напоїв. Щоб знайти рішення, читайте внизу.
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Під час першого використання
- Перші приготовані чашки напою можуть бути водянистими. Це нормально, оскільки система адаптації Saeco все ще налаштовується. Приготуйте ще 5–7 чашок кави, після чого вигляд кавового «брикета» має покращитись.
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Під час регулярного використання і приготування певного типу напою
- • Після приготування «продукту під низьким тиском», наприклад американо, кафе крема або кави. Кавові «брикети» завжди будуть вологими, а в контейнері для меленої кави буде видно більше води.
• Після автоматичного споліскування/чищення у контейнер для меленої кави потрапляє трохи води, через що кавові «брикети» стають вологими.
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Після зміни налаштувань апарата
- Щоб надати каві потрібного смаку, спробуйте різні налаштування. Зміна налаштувань апарата вплине на смак кави та консистенцію кавового «брикету». Наприклад, трохи змініть налаштування млинка (дрібніший помел) або об’єм кави (менше) і спробуйте знову.
Налаштування грубого помелу дозволяє приготувати слабшу каву і робить кавовий «брикет» водянистішим.
• Більший об’єм кави дозволяє приготувати слабшу каву і робить кавовий «брикет» водянистішим.
• Налаштування слабшого аромату робить кавовий «брикет» водянистішим.
Візьміть до уваги таке: змінивши налаштування млинка, приготуйте 5–7 чашок кави, щоб система змогла адаптуватися до нового налаштування.