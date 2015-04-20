AppControl для додавання, сортування і видалення додатків без зайвих зусиль

AppСontrol дає змогу Вашим гостям користуватися додатками телевізора саме так, як вони мріяли. Ви можете на свій розсуд додавати, видаляти та сортувати всі додатки. Ви, навіть, можете клонувати ці налаштування на будь-який інший телевізор без потреби виконувати налаштування окремо! І навіть можете створювати різні профілі та вносити зміни без зайвих зусиль. Бажаєте надавати в номерах категорії "люкс" додатки для високошвидкісного відео, а в інших номерах – для низькошвидкісного? Жодних питань. AppСontrol допоможе в цьому і Вам, і Вашому гостю.