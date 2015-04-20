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      Професійний світлодіодний телевізор

      28HFL5010T/12

      З’єднання і контроль

      Завдяки цьому енергозберігаючому телевізору для готелів Ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення та інтерактивних інформаційних сторінок готелю і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування.

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      Професійний світлодіодний телевізор

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      Професійний світлодіодний телевізор

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      З’єднання і контроль

      для чудових вражень гостей у майбутньому

      • MediaSuite, 28 дюймів
      • LED
      • DVB-T2/T/C та IPTV
      SmartInstall для легкого дистанційного встановлення та догляду

      SmartInstall для легкого дистанційного встановлення та догляду

      SmartInstall забезпечує легке встановлення та догляд за телевізорами. За допомогою простого веб-інструменту тепер можна дистанційно налаштувати та встановити телевізори, не заходячи в жодну кімнату! Це економить час та дозволяє не турбувати гостей. Що б це не було – оновлення інформаційних сторінок готелю чи встановлення нових каналів, – SmartInstall може все.

      SmartInfo для маркованих, інтерактивних інформаційних сторінок готелю

      SmartInfo для маркованих, інтерактивних інформаційних сторінок готелю

      SmartInfo дозволяє надати Вашим гостям інформацію про готель або місто. Ваші гості мають доступ до цієї інтерактивної веб-сторінки готелю, навіть коли телевізор не під’єднано до Інтранету або Інтернету. Інформацію можна регулярно та легко змінювати, щоб гості були в курсі всіх останніх подій готелю.

      Miracast і DirectShare для передачі фільмів і музики на телевізор

      Miracast і DirectShare для передачі фільмів і музики на телевізор

      Наші телевізори дають можливість Вашим гостям без проблем насолоджуватися власним вмістом на великому екрані телевізора за допомогою технологій бездротової передачі. Завдяки нашому підходу за принципом відкритої системи ми обслуговуємо користувачів, які користуються пристроями на базі iOS та Android, і постійно розширюємо сумісність. Захищена передача даних захищає Ваших гостей. Зображення, фільми та музику можна без обмежень передавати на наші телевізори через Miracast і DirectShare!

      Підтримка MyChoice для пасивного доходу

      Підтримка MyChoice для пасивного доходу

      MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.

      Світлодіодний телевізор для зображень із неймовірною контрастністю

      Світлодіодна підсвітка забезпечує низький рівень споживання енергії та прекрасні лінії у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю і яскравими кольорами.

      Додатки Smart TV з безліччю спеціальних послуг для готелю

      Додатки Philips Smart TV складаютьcя зі зростаючої кількості додатків – від YouTube до додатків соціальних мереж тощо. Для використання у готелі підібрано спеціальну версію, яка має кілька додаткових переваг, таких як гарантія безпечного видалення інформації про гостей після використання та запобігання завданню шкоди бізнесу неправомірним вмістом.

      AppControl для додавання, сортування і видалення додатків без зайвих зусиль

      AppСontrol дає змогу Вашим гостям користуватися додатками телевізора саме так, як вони мріяли. Ви можете на свій розсуд додавати, видаляти та сортувати всі додатки. Ви, навіть, можете клонувати ці налаштування на будь-який інший телевізор без потреби виконувати налаштування окремо! І навіть можете створювати різні профілі та вносити зміни без зайвих зусиль. Бажаєте надавати в номерах категорії "люкс" додатки для високошвидкісного відео, а в інших номерах – для низькошвидкісного? Жодних питань. AppСontrol допоможе в цьому і Вам, і Вашому гостю.

      Вбудована система IPTV для оптимальної інтерактивності за індивідуальними налаштуваннями

      Економія витрат без зайвої метушні. За допомогою наших нових телевізорів Smart TV Ви зможете створити власну готельну систему безпосередньо на телевізорі. Тепер інтерактивні канали, відео за запитом, інтерактивні готельні меню та інформація, а також онлайн-системи замовлень доступні без встановлення зовнішньої приставки до телевізора. Окрім передачі вмісту по коаксіальних телевізійних кабелях, Ви тепер можете використовувати Інтернет для передачі телеканалів чи VOD безпосередньо на телевізор. Наша партнерська мережа може надати Вам потрібний портал з індивідуальними налаштуваннями.

      Вбудований модуль Wi-Fi для бездротового використання Smart TV

      Завдяки вбудованій функції Wi-Fi у телевізорі Philips Smart TV Ви можете користуватися бездротовим доступом до цілого світу вмісту.

      Serial Xpress Protocol для інтерактивних систем

      За допомогою Serial Xpress Protocol (SXP) телевізор можна під’єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.

      Відображення годинника на екрані для оптимальної зручності гостей

      Завдяки нашому новому екранному годиннику гості можуть легко дізнатися поточний час. Одним натисненням кнопки годинник з’являється на екрані телевізора, поєднуючи в собі покращену видимість та низький рівень споживання енергії.

      Низький рівень споживання енергії

      Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Формат кадру
        16:9
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        28  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        70  см
        Дисплей
        Світлодіодний HD-телевізор
        Роздільна здатність панелі
        1366 x 768p
        Яскравість
        310  кд/м²
        Покращення зображення
        • Perfect Motion Rate 200 Гц
        • Pixel Plus HD
        Кут перегляду
        178º (Г) / 178º (В)

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Цифрові телевізори
        DVB-T/T2/C
        Відтворення відео
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        Аналоговий телевізор
        PAL
        Відтворення IP
        • Multicast
        • Unicast

      • Характеристики

        Простота у користуванні
        • Стиль зображення
        • Стиль звуку
        Цифрові послуги
        • ЕДП 8 д.
        • Зараз і далі
        • MHEG
        • Телетекст
        • HbbTV
        Локальне керування
        Перемикач "увімк./вимк." (бічна панель)

      • Готельні функції

        Режим готелю
        • Блокування локального керування
        • Блокування меню
        • Блокування меню встановлення
        • Обмеження гучності
        Режим в’язниці
        • режим високої безпеки
        • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
        Таймер
        • Таймер сну
        • Будильник
        • Канал пробудження
        • Звуки пробудження
        Керування увімкненням
        • Канал
        • Функція
        • Формат зображення
        • Гучність
        Захист від крадіжок
        • Захист батареї від крадіжок
        • Замок Kensington
        Керування живленням
        • Автоматичне увімкнення
        • Екозапуск/швидкий запуск
        • WoLAN
        Додатки
        • AppControl
        • Додатки на основі хмари
        Ваша марка
        • SmartInfo
        • Логотип привітання
        • Повідомлення привітання
        • Користувацький фон SmartTV
        • Панель із можливістю налаштування (HTML)
        • Система IPTV
        годинник
        • Годинник у режимі очікування
        • Кнопка пульта ДК з підсвіткою у темряві
        • Екранний годинник
        • Додатковий зовнішній годинник
        SmartInfo
        • Оглядач HTML5
        • Інтерактивні шаблони
        • Слайд-шоу зображень
        Клонування та оновлення програмного забезпечення
        Миттєве початкове клонування
        CMND & Control
        • Офлайновий редактор каналів
        • Офлайновий редактор параметрів
        • Стан телевізора в режимі реального часу (IP)
        • Дистанційне керування через IP/РЧ
        • CMND & Create
        • Групове керування телевізором
        Керування
        • Блокування автоматичного оновлення каналів
        • Serial Xpress Protocol
        • JSON API для TV Control-JAPIT
        Інтерактивне DRM
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        Генерація доходу
        • AppRevenue
        • MyChoice
        Дистанційне керування
        • Підтримка фіксатора для кабелю
        • Виявлення низького рівня заряду батареї
        • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
        Канали
        Об’єднаний список

      • Функції для медичних закладів

        Керування
        • Керування кількома пультами ДК
        • Підтримка пульта ДК для медичних закладів
        • Підтримка системи виклику медсестри
        Зручність
        • Вихід для навушників
        • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
        Безпека
        • Подвійна ізоляція класу II
        • Вогнестійкість

      • Мультимедіа

        Підтримуване відтворення відео
        • Формати: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Контейнери: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        Підтримувані музичні формати
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (від v2 до v9.2)
        Підтримувані формати субтитрів
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Підтримувані формати зображення
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Підтримувана роздільна здатність відео на USB
        до 1920x1080p при 60 Гц
        Мультимедійні роз’єми
        • USB
        • LAN

      • Аудіо

        Вихідна потужність звуку
        10 (2x5)  Вт
        Вихід для гучномовців для ванної кімнати
        1,5 Вт, моно, 8 Ом
        Гучномовці
        • 2,0
        • Направлені вниз
        Функції звуку
        • AVL
        • Incredible surround
        • Динамічні баси
        • Dolby MS10

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
        Температура зовнішнього середовища
        від 0 °C до 40 °C
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,3 Вт
        Клас маркування енергоспоживання
        A+
        Живлення маркування енергоспоживання ЄС
        19  Вт
        Енергозберігаючі функції
        Екорежим
        Річне споживання енергії
        28  кВт·год

      • Аксесуари

        Входить в комплект
        • Пульт дистанційного керування 22AV1409A/12
        • Підставка на стіл
        • 2 батареї AAA
        • Гарантійний талон
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Кабель живлення
        Додатково
        • Зовнішній годинник 22AV1120C/00
        • Пульт ДК для медичних закладів 22AV1109H/12
        • Пульт ДК для налаштування 22AV9573A

      • Бездротове підключення

        Бездротова мережа LAN
        802.11 b/g/n
        Wi-Fi Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Під’єднання, бічна панель

        Гніздо Common Interface
        CI+ 1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Вихід для навушників
        Міні-роз’єм
        USB1
        USB 2.0

      • Під’єднання, задня панель

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Вихід для гучномовців для ванної кімнати
        Міні-роз’єм
        Компонентний
        YPbPr + L/R cinch
        Вхід AV
        CVBS спільно з YPbPr
        Аудіовхід DVI
        Міні-роз’єм
        Зовнішнє живлення
        • 12 В/15 Вт
        • Міні-роз’єм
        Зовнішнє керування
        RJ-48
        Антена
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Цифровий аудіовихід
        Оптичний
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Вхід VGA
        15-контактний D-sub

      • Вдосконалення під’єднання

        RJ48
        • ІЧ-вхід/вихід
        • Інтерфейс Serial Xpress
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Відтворення одним дотиком
        • Режим очікування системи
        • Дистанційна дія пульта
        • керування звуком системи
        LAN
        Увімкнення у локальній мережі LAN
        HDMI
        • ARC (усі роз’єми)
        • DVI (усі роз’єми)
        Scart
        Увімкнення через Scart

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Розміри

        Ширина телевізора
        635  мм
        Висота телевізора
        393  мм
        Глибина телевізора
        62/74  мм
        Вага виробу
        4,5  кг
        Ширина телевізора (з підставкою)
        635  мм
        Висота телевізора (з підставкою)
        438  мм
        Глибина телевізора (з підставкою)
        190  мм
        Вага виробу (+ підставка)
        5.1  кг
        Сумісність із настінним кронштейном
        • 100 x 100 мм
        • M4

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Батареї для пульта ДК
      • Дистанційне керування
      • Гарантійний талон
      • Шнур живлення
      • Підставка на стіл
      Badge-D2C

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      • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
      • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
      • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

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      Про Philips
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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2026. Усі права захищені.

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