Завдяки цьому енергозберігаючому телевізору для готелів Ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення та інтерактивних інформаційних сторінок готелю і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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Професійний світлодіодний телевізор
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З’єднання і контроль
для чудових вражень гостей у майбутньому
MediaSuite, 28 дюймів
LED
DVB-T2/T/C та IPTV
SmartInstall для легкого дистанційного встановлення та догляду
SmartInstall забезпечує легке встановлення та догляд за телевізорами. За допомогою простого веб-інструменту тепер можна дистанційно налаштувати та встановити телевізори, не заходячи в жодну кімнату! Це економить час та дозволяє не турбувати гостей. Що б це не було – оновлення інформаційних сторінок готелю чи встановлення нових каналів, – SmartInstall може все.
SmartInfo для маркованих, інтерактивних інформаційних сторінок готелю
SmartInfo дозволяє надати Вашим гостям інформацію про готель або місто. Ваші гості мають доступ до цієї інтерактивної веб-сторінки готелю, навіть коли телевізор не під’єднано до Інтранету або Інтернету. Інформацію можна регулярно та легко змінювати, щоб гості були в курсі всіх останніх подій готелю.
Miracast і DirectShare для передачі фільмів і музики на телевізор
Наші телевізори дають можливість Вашим гостям без проблем насолоджуватися власним вмістом на великому екрані телевізора за допомогою технологій бездротової передачі. Завдяки нашому підходу за принципом відкритої системи ми обслуговуємо користувачів, які користуються пристроями на базі iOS та Android, і постійно розширюємо сумісність. Захищена передача даних захищає Ваших гостей. Зображення, фільми та музику можна без обмежень передавати на наші телевізори через Miracast і DirectShare!
Підтримка MyChoice для пасивного доходу
MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.
Світлодіодний телевізор для зображень із неймовірною контрастністю
Світлодіодна підсвітка забезпечує низький рівень споживання енергії та прекрасні лінії у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю і яскравими кольорами.
Додатки Smart TV з безліччю спеціальних послуг для готелю
Додатки Philips Smart TV складаютьcя зі зростаючої кількості додатків – від YouTube до додатків соціальних мереж тощо. Для використання у готелі підібрано спеціальну версію, яка має кілька додаткових переваг, таких як гарантія безпечного видалення інформації про гостей після використання та запобігання завданню шкоди бізнесу неправомірним вмістом.
AppControl для додавання, сортування і видалення додатків без зайвих зусиль
AppСontrol дає змогу Вашим гостям користуватися додатками телевізора саме так, як вони мріяли. Ви можете на свій розсуд додавати, видаляти та сортувати всі додатки. Ви, навіть, можете клонувати ці налаштування на будь-який інший телевізор без потреби виконувати налаштування окремо! І навіть можете створювати різні профілі та вносити зміни без зайвих зусиль. Бажаєте надавати в номерах категорії "люкс" додатки для високошвидкісного відео, а в інших номерах – для низькошвидкісного? Жодних питань. AppСontrol допоможе в цьому і Вам, і Вашому гостю.
Вбудована система IPTV для оптимальної інтерактивності за індивідуальними налаштуваннями
Економія витрат без зайвої метушні. За допомогою наших нових телевізорів Smart TV Ви зможете створити власну готельну систему безпосередньо на телевізорі. Тепер інтерактивні канали, відео за запитом, інтерактивні готельні меню та інформація, а також онлайн-системи замовлень доступні без встановлення зовнішньої приставки до телевізора. Окрім передачі вмісту по коаксіальних телевізійних кабелях, Ви тепер можете використовувати Інтернет для передачі телеканалів чи VOD безпосередньо на телевізор. Наша партнерська мережа може надати Вам потрібний портал з індивідуальними налаштуваннями.
Вбудований модуль Wi-Fi для бездротового використання Smart TV
Завдяки вбудованій функції Wi-Fi у телевізорі Philips Smart TV Ви можете користуватися бездротовим доступом до цілого світу вмісту.
Serial Xpress Protocol для інтерактивних систем
За допомогою Serial Xpress Protocol (SXP) телевізор можна під’єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.
Відображення годинника на екрані для оптимальної зручності гостей
Завдяки нашому новому екранному годиннику гості можуть легко дізнатися поточний час. Одним натисненням кнопки годинник з’являється на екрані телевізора, поєднуючи в собі покращену видимість та низький рівень споживання енергії.
Низький рівень споживання енергії
Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.
Технічні характеристики
Зображення/дисплей
Формат кадру
16:9
Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
28
дюймів
Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
70
см
Дисплей
Світлодіодний HD-телевізор
Роздільна здатність панелі
1366 x 768p
Яскравість
310
кд/м²
Покращення зображення
Perfect Motion Rate 200 Гц
Pixel Plus HD
Кут перегляду
178º (Г) / 178º (В)
Тюнер/Прийом/Передача
Цифрові телевізори
DVB-T/T2/C
Відтворення відео
NTSC
PAL
SECAM
Аналоговий телевізор
PAL
Відтворення IP
Multicast
Unicast
Характеристики
Простота у користуванні
Стиль зображення
Стиль звуку
Цифрові послуги
ЕДП 8 д.
Зараз і далі
MHEG
Телетекст
HbbTV
Локальне керування
Перемикач "увімк./вимк." (бічна панель)
Готельні функції
Режим готелю
Блокування локального керування
Блокування меню
Блокування меню встановлення
Обмеження гучності
Режим в’язниці
режим високої безпеки
Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
Таймер
Таймер сну
Будильник
Канал пробудження
Звуки пробудження
Керування увімкненням
Канал
Функція
Формат зображення
Гучність
Захист від крадіжок
Захист батареї від крадіжок
Замок Kensington
Керування живленням
Автоматичне увімкнення
Екозапуск/швидкий запуск
WoLAN
Додатки
AppControl
Додатки на основі хмари
Ваша марка
SmartInfo
Логотип привітання
Повідомлення привітання
Користувацький фон SmartTV
Панель із можливістю налаштування (HTML)
Система IPTV
годинник
Годинник у режимі очікування
Кнопка пульта ДК з підсвіткою у темряві
Екранний годинник
Додатковий зовнішній годинник
SmartInfo
Оглядач HTML5
Інтерактивні шаблони
Слайд-шоу зображень
Клонування та оновлення програмного забезпечення
Миттєве початкове клонування
CMND & Control
Офлайновий редактор каналів
Офлайновий редактор параметрів
Стан телевізора в режимі реального часу (IP)
Дистанційне керування через IP/РЧ
CMND & Create
Групове керування телевізором
Керування
Блокування автоматичного оновлення каналів
Serial Xpress Protocol
JSON API для TV Control-JAPIT
Інтерактивне DRM
VSecure
Playready Smoothstreaming
Генерація доходу
AppRevenue
MyChoice
Дистанційне керування
Підтримка фіксатора для кабелю
Виявлення низького рівня заряду батареї
Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
Канали
Об’єднаний список
Функції для медичних закладів
Керування
Керування кількома пультами ДК
Підтримка пульта ДК для медичних закладів
Підтримка системи виклику медсестри
Зручність
Вихід для навушників
Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
Безпека
Подвійна ізоляція класу II
Вогнестійкість
Мультимедіа
Підтримуване відтворення відео
Формати: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
Контейнери: AVI, MKV
3GP
ASF
M2TS
M4V
MP4
MPG
PS
Quicktime
TS
WMV
Підтримувані музичні формати
MP3
AAC
WAV
WMA (від v2 до v9.2)
Підтримувані формати субтитрів
SRT
ASS
SMI
SSA SUB
TXT
Підтримувані формати зображення
BMP
JPG
PNG
GIF
Підтримувана роздільна здатність відео на USB
до 1920x1080p при 60 Гц
Мультимедійні роз’єми
USB
LAN
Аудіо
Вихідна потужність звуку
10 (2x5)
Вт
Вихід для гучномовців для ванної кімнати
1,5 Вт, моно, 8 Ом
Гучномовці
2,0
Направлені вниз
Функції звуку
AVL
Incredible surround
Динамічні баси
Dolby MS10
Потужність
Потужність, що споживається від електромережі
Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
Температура зовнішнього середовища
від 0 °C до 40 °C
Споживання електроенергії в режимі очікування
<0,3 Вт
Клас маркування енергоспоживання
A+
Живлення маркування енергоспоживання ЄС
19
Вт
Енергозберігаючі функції
Екорежим
Річне споживання енергії
28
кВт·год
Аксесуари
Входить в комплект
Пульт дистанційного керування 22AV1409A/12
Підставка на стіл
2 батареї AAA
Гарантійний талон
Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.