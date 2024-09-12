Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Виділіться у натовпі Виділіться у натовпі Виділіться у натовпі

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      55BDL3650Q/75

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Виділіться у натовпі

      Інформуйте та захоплюйте аудиторію за допомогою цифрового дисплея Philips Q-Line 4K Ultra HD. Це надійне, просте в налаштуванні рішення для інформаційних панелей на базі Android підтримує технологію Wave для дистанційного керування, що дає вам повний контроль у будь-який час і в будь-якому місці.

      Переглянути усі переваги

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      Дисплей Q-Line

      усього

      recurring payment

      Виділіться у натовпі

      Універсальний і простий у налаштуванні дисплей 18/7

      • 55 дюймів
      • Підсвітка Direct LED
      • Ultra HD

      Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару

      Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Використовуючи браузер на базі Chromium, створіть контент в Інтернеті та підключіть один дисплей чи всю мережу. Відображайте контент в альбомному чи портретному режимі з роздільною здатністю Full HD. Просто підключіть дисплей до Інтернету за допомогою Wi-Fi або кабелю RJ45 і відтворюйте власні списки відтворення.

      FailOver. Будьте певні, що дисплей ніколи не гасне

      Надзвичайно важлива для вимогливих комерційних застосувань технологія FailOver – це революційна розробка, яка автоматично відтворює резервний контент на екрані у малоймовірному випадку в разі збою джерела вхідного сигналу або додатка. Просто виберіть головне вхідне з’єднання і з’єднання FailOver, і ви готові до миттєвого захисту контенту.

      Легко плануйте відтворення з USB або внутрішньої пам’яті

      Легко плануйте відтворення контенту з USB-пристрою або внутрішньої пам’яті. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний контент, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.

      Додаткова взаємодія для бездротового спільного доступу до екрана

      Бездротовий спільний доступ до екрана за допомогою наявної мережі Wi-Fi дає змогу миттєво й безпечно з’єднувати пристрої, а в разі використання нашого додаткового ключа для взаємодії HDMI можна транслювати контент безпосередньо на екран без під’єднання до захищеної мережі.

      Процесор Android SoC. Власні додатки та веб-додатки

      Ці потужні професійні дисплеї Philips, що працюють на платформі Android 10 SoC, оптимізовано для роботи із власними додатками Android, а вебдодатки можна встановлювати безпосередньо на дисплей. Вони гнучкі та надійні, а їхні специфікації залишатимуться актуальними довше.

      Революційні результати на хвилі Wave

      Розблокуйте потужність, універсальність та інтелектуалі функції дисплеїв Philips лінійки E віддалено за допомогою Wave. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль: спрощене встановлення й налаштування, моніторинг та управління дисплеями, оновлення вбудованого ПЗ, керування списками відтворення та налаштування графіків енергоспоживання. Це економить ваш час, енергію та зменшує вплив на навколишнє середовище.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        138.7  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        54.6  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Крок пікселя
        0,315 x 0,315 мм
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        400  кд/м²
        Кольори дисплею
        1,07 мільярдів
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1300:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        9  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • 3/2 - 2/2 motion pull down
        • Dynamic contrast enhancement
        • Progressive scan
        Технологія панелі
        ADS
        Операційна система
        Android 10
        Імла
        2%

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        3.5mm jack
        Відеовхід
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • DVI-I (x 1)
        • USB 3.0 (x1)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Інші з’єднання
        micro SD
        Зовнішнє керування
        • RJ45
        • RS232C (in/out) 2.5 mm jack
        • IR (in/out) 3.5 mm jack

      • Зручність

        Встановлення
        • Landscape (18/7)
        • Portrait (18/7)
        Коміркова матриця
        До 3 x 3
        Керування клавіатурою
        • Lockable
        • Hidden
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Lockable
        Наскрізний канал сигналу
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • RJ45

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму
        Споживання енергії (типове)
        130  Вт
        Споживання енергії (макс.)
        200 Вт
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        Smart Power
        Клас маркування енергоспоживання
        G

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 60 Гц
        Відеоформати
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i, 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 2160p, 50, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1241,8  мм
        Вага виробу
        16,6  кг
        Висота телевізора
        712,6  мм
        Глибина телевізора
        63,6  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        48,89  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        28.06  дюймів
        Настінне кріплення
        400 мм x 400 мм, M6
        Глибина телевізора (у дюймах)
        2.50  дюймів
        Ширина рамки
        13,9 мм (рівна рамка)
        Вага виробу (у фунтах)
        36,60  фнт.

      • Умови роботи

        Висота над рівнем моря
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        20~80% відносної вологості (без конденсації)
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        5~95% відносної вологості (без конденсації)

      • Мультимедійні застосунки

        Відтворення відео з USB
        • MPEG
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • AVI
        • MP4
        • VP8
        Відтворення зображень з USB
        • JPEG
        • BMP
        • PNG
        Відтворення аудіо з USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Внутрішній програвач

        Процесор
        Quad Core Cortex A55
        Графічний процесор
        G52 MC1
        Пам’ять
        • 16GB
        • 3GB DDR

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1)
        • Послідовний кабель RS232
        • Логотип Philips (x1)
        • Кабель змінного струму
        • Кришка перемикача змінного струму
        • Короткий посібник
        • Пульт дистанційного керування та батареї AAA
        • Кабель RS232
        • Кришка для USB та гвинти
        • Затискач для кабелю (x3)

      • Різне

        Мови екранного меню
        • English
        • French
        • German
        • Italian
        • Polish
        • Turkish
        • Russian
        • Simplified Chinese
        • Spanish
        • Traditional Chinese
        • Arabic
        • Japanese
        Гарантія
        3 роки гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • CB
        • FCC, Class A
        • VCCI
        • RoHS
        • UL

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару, без комісії

      Швидкі посилання:

      Підтримка інтернет-магазину
      Правила та умови
      Знайти замовлення
      Про Philips
      Контакти

      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2026. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.