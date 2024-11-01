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75BDL4003H/02
Яскрава видимість за будь-якого освітлення
Будьте помітними вдень і вночі завдяки дисплеям Philips H-Line із високим рівнем яскравості. Вражаюча чіткість і контрастність роблять дисплей цієї лінійки ідеальним рішенням для демонстрації захоплюючого контенту на вітринах та в яскраво освітлених місцях. Від аеропортів до торгових центрів тощо.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дисплей H-Line
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Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.
Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.
Надзвичайно важлива для вимогливих комерційних застосувань технологія FailOver – це революційна розробка, яка автоматично відтворює резервний контент на екрані у малоймовірному випадку несправності медіапрогравача. Просто виберіть головне вхідне з’єднання і з’єднання FailOver, і ви готові до миттєвого захисту контенту.
Під’єднайте до професійного дисплея Philips систему на чипі Android (SoC). Додатковий модуль CRD50 – це пристрій OPS, що забезпечує продуктивність Android без використання кабелів. Просто вставте його у гніздо OPS, що містить усі з’єднання, потрібні для запуску модуля (зокрема, живлення).
Покращене управління тепловим режимом, рідкокристалічні панелі Hight Tni та вбудовані теплові датчики для роботи в умовах високої температури навколишнього середовища. Яскравість дисплея до 2500 кд/м² для умов високої освітленості навколишнього середовища. Поляризатор дисплея сумісний із поляризованими сонцезахисними окулярами для кращої видимості контенту.
Цифрові дисплеї з високим рівнем яскравості, які спрямовано на вулицю, привертають увагу за будь-яких умов освітлення, підвищуючи відвідуваність магазину та залучаючи клієнтів. Вражаюча яскравість до 3000 кд/м² забезпечує високу видимість і чітку якість зображення навіть за умов надяскравого освітлення.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Зручність
Звук
Потужність
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Розміри
Умови роботи
Мультимедійні застосунки
Аксесуари
Різне
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