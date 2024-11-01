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    • Яскрава видимість за будь-якого освітлення Яскрава видимість за будь-якого освітлення Яскрава видимість за будь-якого освітлення

      Signage Solutions Дисплей H-Line

      75BDL4003H/02

      Яскрава видимість за будь-якого освітлення

      Будьте помітними вдень і вночі завдяки дисплеям Philips H-Line із високим рівнем яскравості. Вражаюча чіткість і контрастність роблять дисплей цієї лінійки ідеальним рішенням для демонстрації захоплюючого контенту на вітринах та в яскраво освітлених місцях. Від аеропортів до торгових центрів тощо.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Signage Solutions Дисплей H-Line

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      Signage Solutions

      Дисплей H-Line

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      Яскрава видимість за будь-якого освітлення

      Дисплей високої яскравості 24/7

      • 75 дюймів
      • 3000 кд/м²
      • Ultra HD
      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент

      Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Гніздо OPS забезпечує підключення ПК без кабелів

      Підключайте повнофункціональний комп’ютер чи модуль CRD50 на базі Android безпосередньо до професійного дисплея Philips. Гніздо OPS містить усі з’єднання, потрібні для запуску підключеного пристрою, зокрема живлення.

      FailOver. Будьте певні, що дисплей ніколи не гасне

      Надзвичайно важлива для вимогливих комерційних застосувань технологія FailOver – це революційна розробка, яка автоматично відтворює резервний контент на екрані у малоймовірному випадку несправності медіапрогравача. Просто виберіть головне вхідне з’єднання і з’єднання FailOver, і ви готові до миттєвого захисту контенту.

      Додайте потужності обробки Android завдяки додатковому модулю CRD50

      Під’єднайте до професійного дисплея Philips систему на чипі Android (SoC). Додатковий модуль CRD50 – це пристрій OPS, що забезпечує продуктивність Android без використання кабелів. Просто вставте його у гніздо OPS, що містить усі з’єднання, потрібні для запуску модуля (зокрема, живлення).

      Розроблено для екстремальних умов

      Покращене управління тепловим режимом, рідкокристалічні панелі Hight Tni та вбудовані теплові датчики для роботи в умовах високої температури навколишнього середовища. Яскравість дисплея до 2500 кд/м² для умов високої освітленості навколишнього середовища. Поляризатор дисплея сумісний із поляризованими сонцезахисними окулярами для кращої видимості контенту.

      Вулична інформаційна панель ультрависокої яскравості

      Цифрові дисплеї з високим рівнем яскравості, які спрямовано на вулицю, привертають увагу за будь-яких умов освітлення, підвищуючи відвідуваність магазину та залучаючи клієнтів. Вражаюча яскравість до 3000 кд/м² забезпечує високу видимість і чітку якість зображення навіть за умов надяскравого освітлення.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        189.3  см
        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        74.5  дюймів
        Формат кадру
        16:9
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Крок пікселя
        0,429 x 0,429 мм
        Оптимальна роздільна здатність
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яскравість
        3000  кд/м²
        Кольори дисплею
        1,07 мільярдів
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1200:1
        Коефіцієнт динамічної контрастності
        500 000:1
        Час відгуку (типовий)
        8  мсек.
        Кут огляду (по горизонталі)
        178  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        178  градусів
        Покращення зображення
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Послідовна розгортка
        • Покращення динамічної контрастності
        Технологія панелі
        IPS

      • Під'єднання

        Аудіовихід
        3,5-мм роз’єм
        Відеовхід
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-I (цифровий + аналоговий) 1x
        • HDMI 2.0 (x3)
        Аудіовхід
        3,5-мм роз’єм
        Інші з’єднання
        • OPS
        • USB 2.0 (x2)
        Відеовихід
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • HDMI 2.0 (x1)
        Зовнішнє керування
        • 3,5-мм роз’єм IR (вхід/вихід)
        • RJ45
        • 2,5-мм роз’єм RS232C (вхід/вихід)

      • Зручність

        Встановлення
        • Горизонтальне (24/7)
        • Вертикальне (24/7)
        Функції збереження екрана
        Зсув пікселів, низька яскравість
        Керування клавіатурою
        • Прихована
        • Можна блокувати
        Сигнал пульта дистанційного керування
        Можна блокувати
        Наскрізний канал сигналу
        • DisplayPort
        • RS232
        • HDMI
        • Наскрізний канал ІЧ-сигналів
        Просте встановлення
        • Ручки для транспортування
        • Розумна вставка
        Функції економії енергії
        Smart Power
        Регулювання у мережі
        • RS232
        • LAN (RJ45)

      • Звук

        Вбудовані динаміки
        2 x 10 Вт RMS

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
        Споживання енергії (типове)
        510  Вт
        Споживання енергії (макс.)
        790
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,5 Вт

      • Підтримувана роздільна здатність дисплея

        Комп’ютерні формати
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 3840 x 2160, 60 Гц
        Відеоформати
        • 480i, 30, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 25, 50 Гц
        • 1080i, 25, 30 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30 Гц
        • 3840 x 2160, 60 Гц

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1688,2  мм
        Вага виробу
        54,1  кг
        Висота телевізора
        966,6  мм
        Глибина телевізора
        111,1  мм
        Ширина телевізора (у дюймах)
        66,46  дюймів
        Висота телевізора (у дюймах)
        38.06  дюймів
        Настінне кріплення
        600 x 400 мм, M8
        Глибина телевізора (у дюймах)
        4.37  дюймів
        Ширина рамки
        18,8 (рівна рамка)
        Вага виробу (у фунтах)
        119,27  фнт.
        Ширина розумного модуля
        180  мм
        Висота розумного модуля
        300  мм

      • Умови роботи

        Висота над рівнем моря
        0–3000 м
        Діапазон температури (робочий)
        0–40  °C
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000  годин(-и)
        Відносна вологість
        20–80  %
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–60  °C
        Попередження
        Не давайте пристрою працювати під прямим сонячним промінням без додаткових захисних заходів.

      • Мультимедійні застосунки

        Відтворення відео з USB
        • AVI
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TTS
        • VOB
        Відтворення зображень з USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Набір для вирівнювання країв
        • Логотип Philips (x1)
        • Послідовний кабель RS232
        • Затискач для кабелю (x3)
        • Кришка перемикача змінного струму та гвинт x1
        • Кришка для USB та гвинти
        • Кабель змінного струму
        • Кабель HDMI
        • Кабель з ІЧ-сенсором (1,8 м) (x1)
        • Набір для відкритої рамки
        • Короткий посібник (x1)
        • Пульт дистанційного керування та батареї AAA
        • Кабель RS232

      • Різне

        Мови екранного меню
        • Арабська
        • Англійська
        • Французька
        • Німецька
        • Італійська
        • Японська
        • Польська
        • Португальська
        • Російська
        • Іспанська
        • Китайська (спрощена)
        • Турецька
        • Офіційна китайська
        Гарантія
        3 роки гарантії
        Дозволи контролюючих органів
        • CE
        • CB
        • EAC
        • UL

      Badge-D2C

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2026. Усі права захищені.

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