Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров.
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Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров.
Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте.
Контролируйте качество воздуха в вашем доме с помощью очистителя и увлажнителя воздуха 2в1 от Philips.
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Понедельник - пятница (9:00 - 23:20)
Суббота - воскресенье (10:00 - 22:00)
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