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Ключевые слова для поиска

Замена фильтра

    Замена фильтров климатического комплекса 2-в-1

    Очиститель воздуха
    Очистители воздуха
    Осушитель воздуха
    Увлажнители воздуха
    2 в 1
    Климатические комплекс 2-в-1

    Мы знаем, что одна из причин покупки климатического комплекса "2 в 1" Philips, — это желание дышать чистым воздухом и жить в комфортной обстановке. Мы также знаем, что многих из вас интересует вопрос: нужно ли заменять увлажняющий фильтр, и если нужно, то как часто?

     

    У нас есть ответ на этот вопрос. Замена увлажняющего фильтра продлевает срок службы устройства и оптимизирует его производительность.

     

    Чтобы увлажнитель воздуха работал с максимальной эффективностью и приносил пользу, мы настоятельно рекомендуем приобрести для вашего устройства увлажняющие фильтры Philips.

    Выберите ваш климатический комплекс "2 в 1"

    Какую модель климатического комплекса 2-в-1 я использую?
    Ответы на часто задаваемые вопросы
    Контактная информация
    Очиститель воздуха

    Название модели можно найти на задней панели очистителя воздуха

     

    Найти название модели климатического комплекса "2 в 1" Philips очень легко. Просто посмотрите на заднюю панель устройства Philips. Здесь указано название модели, например "Климатический комплекс "2 в 1" Philips серии 3000" и т.д.

    Замена фильтров: климатический комплекс "2 в 1" серии 2000 (AC4080)


    Перед началом работы:     замените фильтр, если на экране мигает индикатор "A3"/"C7". Перед заменой увлажняющего фильтра всегда отключайте устройство от сети.
    Климатический комплекс &quot;2&nbsp;в&nbsp;1&quot; серии 2000

    Загрузка инструкции по эксплуатации
    чистка очистителей воздуха

    Шаг 1.

    После появления на дисплее предупреждающего сигнала индикатора извлеките использованный воздушный фильтр. Утилизируйте отслуживший фильтр.
    Замена фильтров увлажнителя воздуха

    Шаг 2.

    Снимите весь упаковочный материал с нового фильтра.
    воздушный фильтр

    Шаг 3.

    Установите новый фильтр в очиститель воздуха. Вставьте вилку устройства в розетку электросети.

    Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд, чтобы сбросить показания счетчика срока службы фильтра.

    Купить фильтры для климатического комплекса "2 в 1" серии 2000

    Замена фильтров: климатический комплекс "2 в 1" серии 3000 (AC382X)


    Перед началом работы:     замените фильтр, если на экране мигает индикатор "A3"/"C7". Перед заменой увлажняющего фильтра всегда отключайте устройство от сети
    Значение предупреждающих индикаторов фильтра
    Рекомендации
    На экране отображается индикация "A3"
    Replace NanoProtect filter HEPA Series 3 (FY2422)
    На экране отображается индикация "C7"
    Замените угольный фильтр NanoProtect (FY2420)
    A3 и C7 попеременно отображаются на экране
    Замените оба фильтра
    Без уведомления 
    Увлажняющий фильтрне уведомляет о необходимости замены. Рекомендуется заменять фильтр каждые 3 месяца.
    Климатический комплекс &quot;2&nbsp;в&nbsp;1&quot; серии 3000

    Загрузка инструкции по эксплуатации
    фильтры увлажнителя воздуха

    Шаг 1.

    После появления на дисплее предупреждающего сигнала индикатора извлеките использованный воздушный фильтр. Утилизируйте отслужившие фильтры.
    очистка климатического комплекса

    Шаг 2.

    Снимите весь упаковочный материал с нового фильтра. Установите новые фильтры в очиститель воздуха.

    Установите новые фильтры в очиститель воздуха. Вставьте вилку устройства в розетку электросети.

    простой в использовании увлажнитель воздуха

    Шаг 3.

    Коснитесь и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы сбросить счетчик срока службы фильтра.

    Купить фильтры для климатического комплекса "2 в 1" серии 3000

    Air Matters app logo

    Загрузите приложение Air Matters, чтобы получать уведомления о сроке службы фильтра

    Предоставляет информацию о качестве воздуха в помещении и на улице.
    Дает полезные советы по устранению симптомов аллергии.
    Позволяет управлять очистителем воздуха, изменять скорость вращения вентилятора и задавать расписание работы прибора.
    Показывает срок службы фильтра и уведомляет о необходимости замены.
    Логотип магазина AppStore
    Логотип магазина Google Play
    Приложение для отслеживания качества воздуха

    Часто задаваемые вопросы о фильтрах для увлажнителей воздуха

    Индикатор замены фильтра очистителя воздуха Philips остается включенным

    Если индикатор замены фильтра не выключается, обратитесь к следующим рекомендациям, чтобы устранить неполадку.

     

    Счетчик срока службы фильтра не сбрасывается

    Иногда счетчик срока службы фильтра не сбрасывается автоматически после замены фильтра очистителя воздуха.

    Для решения этой проблемы выполните следующие действия:

    1. Подключите очиститель воздуха к электросети.
    2. Нажмите кнопку питания.
    3. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение трех секунд.

    Информация на данной странице относится к следующим моделям: AC3829/60, AC2889/60, AC3259/60

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    Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.