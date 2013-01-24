Мы знаем, что одна из причин покупки климатического комплекса "2 в 1" Philips, — это желание дышать чистым воздухом и жить в комфортной обстановке. Мы также знаем, что многих из вас интересует вопрос: нужно ли заменять увлажняющий фильтр, и если нужно, то как часто?
У нас есть ответ на этот вопрос. Замена увлажняющего фильтра продлевает срок службы устройства и оптимизирует его производительность.
Чтобы увлажнитель воздуха работал с максимальной эффективностью и приносил пользу, мы настоятельно рекомендуем приобрести для вашего устройства увлажняющие фильтры Philips.
Найти название модели климатического комплекса "2 в 1" Philips очень легко. Просто посмотрите на заднюю панель устройства Philips. Здесь указано название модели, например "Климатический комплекс "2 в 1" Philips серии 3000" и т.д.
Установите новый фильтр в очиститель воздуха. Вставьте вилку устройства в розетку электросети.
Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд, чтобы сбросить показания счетчика срока службы фильтра.
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Значение предупреждающих индикаторов фильтра
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Рекомендации
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На экране отображается индикация "A3"
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Replace NanoProtect filter HEPA Series 3 (FY2422)
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На экране отображается индикация "C7"
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Замените угольный фильтр NanoProtect (FY2420)
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A3 и C7 попеременно отображаются на экране
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Замените оба фильтра
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Без уведомления
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Увлажняющий фильтр
Снимите весь упаковочный материал с нового фильтра. Установите новые фильтры в очиститель воздуха.
Установите новые фильтры в очиститель воздуха. Вставьте вилку устройства в розетку электросети.
Если индикатор замены фильтра не выключается, обратитесь к следующим рекомендациям, чтобы устранить неполадку.
Счетчик срока службы фильтра не сбрасывается
Иногда счетчик срока службы фильтра не сбрасывается автоматически после замены фильтра очистителя воздуха.
Для решения этой проблемы выполните следующие действия:
Информация на данной странице относится к следующим моделям: AC3829/60, AC2889/60, AC3259/60