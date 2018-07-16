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Компактный отпариватель 8000 Series быстро разглаживает складки на любой одежде и освежает ее. А подготовка его к использованию занимает всего 60 секунд.
С новым отпаривателем Philips 8000 Series складки разглаживаются без лишних усилий! Освежайте до 5 комплектов одежды за раз, не раскладывая гладильную доску.
Преимущества покупки в магазине Philips:
*После отпаривания в течение 1 минуты с использованием продукта
Разложите вещи на ровной поверхности или повесьте на дверь, а компактный отпариватель 8000 Series быстро освежит их и разгладит складки. В вертикальном положении он легко отпарит одежду, развешенную на плечиках, а в горизонтальном — разгладит даже самые упрямые складки на манжетах и воротничках.
Разложите вещи на ровной поверхности или повесьте на дверь, а компактный отпариватель 8000 Series быстро освежит их и разгладит складки. В вертикальном положении он легко отпарит одежду, развешенную на плечиках, а в горизонтальном — разгладит даже самые упрямые складки на манжетах и воротничках.
Различия между отпаривателем и утюгом
Компактный отпариватель
Обычный утюг
Удобство
Чтобы быстро разгладить складки, гладильная доска не нужна
Чтобы быстро разгладить складки, гладильная доска не нужна
Нужна гладильная доска, раскладывание которой отнимает время
Освежение
Обрабатывать одежду паром можно когда угодно Освежите свою одежду между стирками
Обрабатывать одежду паром можно когда угодно
Освежите свою одежду между стирками
Гладить одежду можно только после стирки
Гладить одежду можно только после стирки
Разновидности одежды
Разглаживает и освежает
все типы тканей, а деликатные — с особой заботой
Разглаживает и освежает
Обычная процедура глажки для всех типов тканей
Обычная процедура глажки для всех типов тканей
Количество предметов одежды
Количество предметов одежды
Один полный комплект одежды
Один полный комплект одежды
Подходит для большего объема одежды
Подходит для большего объема одежды
Размер
Удобно использовать как дома, так и во время путешествий Легкий и компактный дизайн
Удобно использовать как дома, так и во время путешествий
Легкий и компактный дизайн
Идеальный вариант для дома Больше по весу и по размеру
Идеальный вариант для дома
Больше по весу и по размеру
Отпариватель для одежды — не утюг и не гарантирует тех же результатов, особенно если речь о плотном хлопке или льняных рубашках. Впрочем, отпариватель прекрасно разглаживает складки на тонких и деликатных тканях, а также на одежде сложного кроя, такой как плиссированные юбки. Также он поможет разгладить и освежить любую одежду, в том числе хлопчатобумажные изделия и пиджаки. Поэтому, если хотите забыть о гладильной доске, новый ручной отпариватель 8000 Series — достойная альтернатива.
Да, компактный отпариватель 8000 Series безопасен для всех типов тканей. Вы не рискуете прожечь одежду или оставить в ней дыру.
И в утюг, и в отпариватель можно заливать водопроводную воду. Если в вашей местности вода жесткая, накипь может появиться быстрее. В этом случае попробуйте дистиллированную или обессоленную воду, или смесь 50% обессоленной воды и 50% водопроводной воды. Не заливайте в утюг или отпариватель парфюмированную воду, воду из сушилки, уксус, крахмал, средства для удаления накипи, средства для глажки, химически очищенную от накипи воду и любые другие химические вещества. Их использование может повлечь разбрызгивание воды, появление коричневых пятен и даже повреждения утюга или отпаривателя. К тому же, это опасно. Если нужно ароматизировать одежду, попробуйте: • добавить парфюмированный кондиционер во время стирки; • влить ароматические эфирные масла во время стирки; • сбрызнуть парфюмированной водой уже выглаженный или отпаренный наряд.
И в утюг, и в отпариватель можно заливать водопроводную воду. Если в вашей местности вода жесткая, накипь может появиться быстрее.
В этом случае попробуйте дистиллированную или обессоленную воду, или смесь 50% обессоленной воды и 50% водопроводной воды.
Не заливайте в утюг или отпариватель парфюмированную воду, воду из сушилки, уксус, крахмал, средства для удаления накипи, средства для глажки, химически очищенную от накипи воду и любые другие химические вещества. Их использование может повлечь разбрызгивание воды, появление коричневых пятен и даже повреждения утюга или отпаривателя. К тому же, это опасно.
Если нужно ароматизировать одежду, попробуйте:
• добавить парфюмированный кондиционер во время стирки;
• влить ароматические эфирные масла во время стирки;
• сбрызнуть парфюмированной водой уже выглаженный или отпаренный наряд.
Обработка компактным отпаривателем 8000 Series не заменит стирку, но поможет освежить одежду, чтобы ее не приходилось слишком часто стирать. Отпаривание не только продлевает жизнь вашей одежды, но и способствует сохранению окружающей среды. Ручной отпариватель 8000 Series легко устранит неприятные запахи и уничтожит до 99,9% бактерий. С ним ваша одежда будет оставаться свежей и чистой, поэтому вы сможете надевать ее снова и снова.
Обработка компактным отпаривателем 8000 Series не заменит стирку, но поможет освежить одежду, чтобы ее не приходилось слишком часто стирать. Отпаривание не только продлевает жизнь вашей одежды, но и способствует сохранению окружающей среды.
Ручной отпариватель 8000 Series легко устранит неприятные запахи и уничтожит до 99,9% бактерий. С ним ваша одежда будет оставаться свежей и чистой, поэтому вы сможете надевать ее снова и снова.
Чтобы разгладить складки на одежде, компактный отпариватель 8000 Series должен касаться к ней нагревательной пластиной. Специально для этого она и была создана, поэтому ваши вещи не повредятся. Во время отпаривания пластину можно спокойно прижимать к любым тканям: она не оставляет прожогов или мокрых пятен.
OptimalTEMP — технология, благодаря которой нагревательная пластина компактного отпаривателя 8000 Series нагревается до оптимальной температуры. Это безопасно для всех тканей и не вызывает появления мокрых пятен. К тому же нагревательная пластина позволяет разглаживать ткань горизонтально, что дополнительно улучшает результат.
В комплект входят несколько дополнительных аксессуаров, благодаря которым пользоваться компактным отпаривателем 8000 Series еще удобнее.
Щетка помогает расправить волокна ткани, что способствует проникновению пара в ткань. Особенно удобно пользоваться этой насадкой, когда нужно освежить одежду из плотной ткани, к примеру пиджаки и пальто. Также щетка поможет избавиться грязи и катышков.
Щетка помогает расправить волокна ткани, что способствует проникновению пара в ткань. Особенно удобно пользоваться этой насадкой, когда нужно освежить одежду из плотной ткани, к примеру пиджаки и пальто. Также щетка поможет избавиться грязи и катышков.
Чтобы вы не беспокоились, далеко ли розетка, или насколько высоко вы повесили одежду.
Чтобы вы не беспокоились, далеко ли розетка, или насколько высоко вы повесили одежду.
Коврик StyleMat поддерживает одежду во время отпаривания, поэтому гладильная доска вам не понадобится. Коврик обтянут тонкой тканью, хорошо пропускающей пар, и обладает жесткой сердцевиной, что обеспечивает поддержку одежды. К тому же его сердцевина хорошо впитывает влагу, поэтому ваша одежда и поверхность коврика всегда будут оставаться сухими.
Коврик StyleMat поддерживает одежду во время отпаривания, поэтому гладильная доска вам не понадобится. Коврик обтянут тонкой тканью, хорошо пропускающей пар, и обладает жесткой сердцевиной, что обеспечивает поддержку одежды. К тому же его сердцевина хорошо впитывает влагу, поэтому ваша одежда и поверхность коврика всегда будут оставаться сухими.
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STH3020/10
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3000 Series
STH3000/20
Компактное решение
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Питание
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Постоянная подача пара
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Подошва сопла
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Вертикальное и горизонтальное отпаривание
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Объем резервуара для воды
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Встроенная система удаления накипи
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Хранение
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Аксессуары
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Длина шнура питания
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Гарантия
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Понедельник - пятница (9:00 - 23:20) Суббота - воскресенье (10:00 - 22:00)
Понедельник - пятница (9:00 - 23:20)
Суббота - воскресенье (10:00 - 22:00)
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