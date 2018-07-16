И в утюг, и в отпариватель можно заливать водопроводную воду. Если в вашей местности вода жесткая, накипь может появиться быстрее.

В этом случае попробуйте дистиллированную или обессоленную воду, или смесь 50% обессоленной воды и 50% водопроводной воды.

Не заливайте в утюг или отпариватель парфюмированную воду, воду из сушилки, уксус, крахмал, средства для удаления накипи, средства для глажки, химически очищенную от накипи воду и любые другие химические вещества. Их использование может повлечь разбрызгивание воды, появление коричневых пятен и даже повреждения утюга или отпаривателя. К тому же, это опасно.

Если нужно ароматизировать одежду, попробуйте:

• добавить парфюмированный кондиционер во время стирки;

• влить ароматические эфирные масла во время стирки;

• сбрызнуть парфюмированной водой уже выглаженный или отпаренный наряд.