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    Отпариватели для одежды

    Мощный и удобный.
    Неизменно превосходный результат — быстро и без лишних усилий.

    Компактный отпариватель Philips 8000 Series 

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Компактный отпариватель 8000 Series быстро разглаживает складки на любой одежде и освежает ее. А подготовка его к использованию занимает всего 60 секунд.

    Отпаривает одежду горизонтально и вертикально даже без гладильной доски

    Не прожигает ткань

    Устраняет запахи и уничтожает до 99,9% бактерий*

    Быстро очищается от накипи

    С новым отпаривателем Philips 8000 Series складки разглаживаются без лишних усилий! Освежайте до 5 комплектов одежды за раз, не раскладывая гладильную доску.

    Philips handheld steamer GC362/86

    Преимущества покупки в магазине Philips:

    • Бесплатная доставка
    • Обмен и возврат товара в течение 14 дней
    • Официальная гарантия
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    *После отпаривания в течение 1 минуты с использованием продукта

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    Отпаривает одежду горизонтально и вертикально даже без гладильной доски

     

    Разложите вещи на ровной поверхности или повесьте на дверь, а компактный отпариватель 8000 Series быстро освежит их и разгладит складки. В вертикальном положении он легко отпарит одежду, развешенную на плечиках, а в горизонтальном — разгладит даже самые упрямые складки на манжетах и воротничках.

    philips steam and go safe on all fabrics

    Безопасен для всех типов тканей

     

    Этот компактный отпариватель подходит для всех тканей, которые можно гладить, — даже деликатных. И никаких прожогов! Более того, он легко разгладит складки там, где утюг не справится, и поможет быстро привести одежду в порядок.  

    Влияние пара на разные ткани

     

     

    Разглаживание складок

    Простота использования

    Уничтожение бактерий

    Хлопок

    Хлопок

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    Ткань на основе хлопка

    Ткань на основе хлопка

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    Синтетика

    Синтетика

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    Джинсовая ткань

    Джинсовая ткань

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    Шелк

    Шелк

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    Шерсть

    Шерсть

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    philips steam and go removes odors and kills bacteria

    Устраняет запахи и уничтожает до 99,9% бактерий*

     

    Пар убивает 99,9% бактерий*. В последнее время поддерживать здоровую гигиеническую среду в доме важно, как никогда раньше. Наш компактный отпариватель уничтожает до 99,9% бактерий*. Им даже можно обрабатывать шторы и простыни.
    *После отпаривания в течение 1 минуты с использованием продукта.

    philips steam and go removes odors and kills bacteria

    Быстрая очистка от накипи

     

    Благодаря уникальной технологии очистки от накипи, подача пара всегда будет мощной.

    philips steam and go removes odors and kills bacteria

    Удобно хранить


    Компактный отпариватель 8000 Series удобно не только использовать, но и хранить.

    Отпариватель для одежды — не утюг ...  

    Различия между отпаривателем и утюгом

    Компактный отпариватель

    Обычный утюг

    Удобство

    Чтобы быстро разгладить складки, гладильная доска не нужна

     

    Нужна гладильная доска, раскладывание которой отнимает время

    Освежение

    Обрабатывать одежду паром можно когда угодно

    Освежите свою одежду между стирками

     

    Гладить одежду можно только после стирки

     

    Разновидности одежды

    Разглаживает и освежает 
    все типы тканей, а деликатные — с особой заботой

     

    Обычная процедура глажки для всех типов тканей

     

     

    Количество предметов одежды

     

    Один полный комплект одежды

     

     

    Подходит для большего объема одежды

     

    Размер

    Удобно использовать как дома, так и во время путешествий

    Легкий и компактный дизайн

    Идеальный вариант для дома

    Больше по весу и по размеру

    Подробнее о компактном отпаривателе 8000 Series

    Philips steam& go

    Отзывы пользователей о компактном отпаривателе 8000 Series

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Часто задаваемые вопросы

    Способен ли отпариватель заменить утюг?

    Отпариватель для одежды — не утюг и не гарантирует тех же результатов, особенно если речь о плотном хлопке или льняных рубашках. Впрочем, отпариватель прекрасно разглаживает складки на тонких и деликатных тканях, а также на одежде сложного кроя, такой как плиссированные юбки. Также он поможет разгладить и освежить любую одежду, в том числе хлопчатобумажные изделия и пиджаки. Поэтому, если хотите забыть о гладильной доске, новый ручной отпариватель 8000 Series — достойная альтернатива.

    Все ли виды одежды можно отпаривать с помощью компактного отпаривателя 8000 Series?

    Да, компактный отпариватель 8000 Series безопасен для всех типов тканей.  Вы не рискуете прожечь одежду или оставить в ней дыру.

    Какую воду нужно использовать для паровых утюгов и отпаривателей Philips?

    И в утюг, и в отпариватель можно заливать водопроводную воду. Если в вашей местности вода жесткая, накипь может появиться быстрее.

    В этом случае попробуйте дистиллированную или обессоленную воду, или смесь 50% обессоленной воды и 50% водопроводной воды.

    Не заливайте в утюг или отпариватель парфюмированную воду, воду из сушилки, уксус, крахмал, средства для удаления накипи, средства для глажки, химически очищенную от накипи воду и любые другие химические вещества. Их использование может повлечь разбрызгивание воды, появление коричневых пятен и даже повреждения утюга или отпаривателя. К тому же, это опасно.

     

    Если нужно ароматизировать одежду, попробуйте:

    • добавить парфюмированный кондиционер во время стирки;

    • влить ароматические эфирные масла во время стирки;

    • сбрызнуть парфюмированной водой уже выглаженный или отпаренный наряд.

    Может ли отпаривание с помощью компактного отпаривателя 8000 Series заменить стирку?

    Обработка компактным отпаривателем 8000 Series не заменит стирку, но поможет освежить одежду, чтобы ее не приходилось слишком часто стирать. Отпаривание не только продлевает жизнь вашей одежды, но и способствует сохранению окружающей среды.

    Ручной отпариватель 8000 Series легко устранит неприятные запахи и уничтожит до 99,9% бактерий. С ним ваша одежда будет оставаться свежей и чистой, поэтому вы сможете надевать ее снова и снова.

    Не повредится ли одежда, если отпариватель прикасается к ней?

    Чтобы разгладить складки на одежде, компактный отпариватель 8000 Series должен касаться к ней нагревательной пластиной. Специально для этого она и была создана, поэтому ваши вещи не повредятся. Во время отпаривания пластину можно спокойно прижимать к любым тканям: она не оставляет прожогов или мокрых пятен.

    Что такое технология OptimalTEMP?

    OptimalTEMP — технология, благодаря которой нагревательная пластина компактного отпаривателя 8000 Series нагревается до оптимальной температуры. Это безопасно для всех тканей и не вызывает появления мокрых пятен. К тому же нагревательная пластина позволяет разглаживать ткань горизонтально, что дополнительно улучшает результат.

    Что в комплекте?

    GC810/20

    Handheld garment steamer

    В комплект входят несколько дополнительных аксессуаров, благодаря которым пользоваться компактным отпаривателем 8000 Series еще удобнее.

    Brush for thicker fabrics

    Щетка для плотных тканей

     

    Щетка помогает расправить волокна ткани, что способствует проникновению пара в ткань. Особенно удобно пользоваться этой насадкой, когда нужно освежить одежду из плотной ткани, к примеру пиджаки и пальто. Также щетка поможет избавиться грязи и катышков.

    3m cord

    Трехметровый кабель питания

     

    Чтобы вы не беспокоились, далеко ли розетка, или насколько высоко вы повесили одежду.

    Style mat

    Коврик StyleMat

     

    Коврик StyleMat поддерживает одежду во время отпаривания, поэтому гладильная доска вам не понадобится. Коврик обтянут тонкой тканью, хорошо пропускающей пар, и обладает жесткой сердцевиной, что обеспечивает поддержку одежды. К тому же его сердцевина хорошо впитывает влагу, поэтому ваша одежда и поверхность коврика всегда будут оставаться сухими.

    Сравните компактные отпариватели Philips и выберите лучший для себя

    GC810/20

    8000 Series

    GC810/20

    Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
    Сравнить
    GC801/10

    8000 Series

    GC801/10

    Мощность и удобство для быстрых результатов каждый день
    Сравнить
    GC362/80

    Steam&Go

    GC362/80

    Компактное решение для удобного глажения
    Сравнить
    STH3020/10

    3000 Series

    STH3020/10

    Компактное решение
    Сравнить
    STH3000/20

    3000 Series

    STH3000/20

    Компактное решение
    Сравнить

    Питание
    • 1600Вт
    • 1600Вт
    • 1300Вт
    • 1000Вт
    • 1000Вт

    Постоянная подача пара
    • до 32г/мин
    • до 32г/мин
    • до 24г/мин
    • до 20г/мин
    • до 20г/мин

    Подошва сопла
    • Горячая пластина OptimalTEMP
    • Два режима подачи пара - режимы Eco и Max
    • Безопасный для всех тканей, которые можно гладить
    • Горячая пластина OptimalTEMP
    • Два режима подачи пара - режимы Eco и Max
    • Безопасный для всех тканей, которые можно гладить
    • Горячая пластина SmartFlow
    • Одно настройки температуры - безопасное глажение всех тканей
    • Горячая металлическая пластина
    • Одна настройка температуры - безопасное глажение всех тканей
    • Пластиковая пластина
    • Одна настройка температуры - безопасное глажение всех тканей

    Вертикальное и горизонтальное отпаривание
    • Только вертикальное
    • Только вертикальное

    Объем резервуара для воды
    • 230мл
    • 230мл
    • 70мл
    • 120мл
    • 100мл

    Встроенная система удаления накипи
    • -
    • -
    • -

    Хранение
    • Устойчивая конструкция: всегда под рукой
    • Устойчивая конструкция: всегда под рукой
    • Компактный для хранения в ящике или в чемодане
    • Складная компактная конструкция
    • Легко хранить в ящике или чемодане
    • Складная компактная конструкция
    • Легко хранить в ящике или чемодане

    Аксессуары
    • Щетка для одежды
    • Коврик StyleMat
    • Щетка для одежды
    • Футляр для удобного хранения
    • Щетка для одежды
    • Рукавица для дополнительной защиты
    • Футляр для удобного хранения
    • -

    Длина шнура питания
    • 2,5м

    Гарантия
    • 2 года
    • 2 года
    • 2 года
    • 2 года
    • 2 года
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