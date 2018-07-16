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    Відпарювачі для одягу

    Потужний і зручний.
    Щоразу чудовий результат: швидко та без зайвих зусиль.

    GC362

    Швидкий

    GC810

    Потужний

    STH3020

    Компактний

    GC557

    Ефективний та зручний

    GC362

    Швидкий

    STH3020

    Компактний

    GC557

    Ефективний та зручний

    Компактний відпарювач Philips 8000 Series

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    Відпарювач 8000 Series миттєво розгладжує cкладки на одязі та освіжає його. Усього 60 секунд — і він готовий до використання!

    Відпарює одяг вертикально та горизонтально навіть без прасувальної дошки

    Не пропалює тканину

    Усуває запахи та знищує до 99,9% бактерій*

    Має технологію швидкого видалення накипу

    З новим відпарювачем Philips 8000 Series ви розгладите одяг без зайвих зусиль! Освіжайте до 5 комплектів одягу за раз, не розкладаючи прасувальної дошки.

    Philips handheld steamer GC362/86

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    *Протестовано після 1-хвилинного використання продукту.

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    Відпарює одяг горизонтально та вертикально навіть без прасувальної дошки

     

    Розкладіть речі на рівній поверхні або повісьте їх на двері, а компактний відпарювач 8000 Series швидко освіжить їх та розгладить складки. Використовуйте відпарювач вертикально для одягу, що висить на плічках, а горизонтально — щоб розгладити навіть найупертіші складочки на манжетах і комірцях.

    philips steam and go safe on all fabrics

    Безпечний для всіх типів тканин

     

    Завдяки технології OptimalTEMP, цей компактний відпарювач підходить для всіх тканин, які можна прасувати, — навіть для делікатних. І жодних пропалень! Окрім того, він легко розгладить складки там, де праска не впорається, та допоможе швидко привести одяг до ладу, коли ви поспішаєте вийти з дому.

    Вплив пари на різні тканини

     

     

    Розгладження складок

    Простота використання

    Знищення бактерій

    Бавовна

    Бавовна

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    Тканина на основі бавовни

    Тканина на основі бавовни

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    Синтетика

    Синтетика

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    Джинсова тканина

    Джинсова тканина

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    Шовк

    Шовк

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    Вовна

    Вовна

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    3 dots rating
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    philips steam and go removes odors and kills bacteria

    Усуває запахи та знищує до 99,9% бактерій*

     

    Пара знищує до 99,9% бактерій*. Останнім часом підтримувати здорове та гігієнічне середовища в оселі стало важливо, як ніколи раніше. Компактний відпарювач 8000 Series знищує до 99,9% бактерій*. Ним навіть можна освіжати штори та простирадла.

     

    *Протестовано після 1-хвилинного використання продукту.

    philips steam and go removes odors and kills bacteria

    Швидке видалення накипу

     

    Завдяки унікальній технології видалення накипу струмінь пари завжди буде потужним.  

    philips steam and go removes odors and kills bacteria

    Зручно зберігати


    Компактний відпарювач 8000 Series зручно не лише використовувати, а й зберігати.

    Відпарювач для одягу — не праска...

    Відмінності між відпарювачами та прасками

    Компактний відпарювач

    Звичайна праска

    Зручність

    Не потрібна дошка для прасування, щоб швидко розгладити складки

     

    Потрібна дошка для прасування, розкладання якої займає більше часу

    Освіження

    Відпарювати одяг можна будь-коли 

    Освіжайте одяг між праннями

     

    Прасувати одяг можна лише після прання

    Види одягу

    Розгладжує та освіжає

    всі типи тканин, а делікатні — з особливою турботою.

    Звичайне прасування,
    незалежно від типу тканини

     

    Кількість предметів одягу

    Підходить для одного комплекту одягу

     

     

    Підходить для більшого об'єму одягу

     

    Розмір

    Зручно використовувати як удома, так і під час подорожі

    Легкий і компактний дизайн

    Ідеальний варіант для дому 

    Більша за розміром і вагою

     

    Детальніше про компактний відпарювач 8000 Series

    Philips steam& go

    Відгуки користувачів про компактний відпарювач 8000 Series

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    Часті запитання

    Чи замінить відпарювач праску?

    Відпарювач для одягу — не праска, він не гарантує таких самих результатів, особливо коли йдеться про цупку бавовну чи льняні сорочки. Утім, він легко розгладжує складки на тонких і делікатних тканинах, а також на одязі складного крою, як-от плісирована спідниця. Також він допоможе освіжити будь-який одяг, зокрема бавовняні вироби та піджаки. Забудьте про прасувальну дошку: новий компактний відпарювач 8000 Series — чудова альтернатива.

    Чи весь одяг можна відпарювати за допомогою компактного відпарювача 8000 Series?

    Так, ручний відпарювач 8000 Series безпечний для всіх типів тканин, які тільки можна прасувати. Із відпарювачем ви не ризикуєте пропалити речі або залишити в них дірку.

    Яку воду потрібно використовувати для парових прасок та відпарювачів Philips?

    Якість води може вплинути на термін використання компактного відпарювача 8000 Series. Ось кілька порад.

     

    І в праску, й у відпарювач можна заливати водопровідну воду. Якщо у вашій місцевості вода жорстка, накип може з’явитися швидше.

    У такому разі спробуйте дистильовану чи знесолену воду, або суміш 50% знесоленої води та 50% водопровідної води.

    Не заливайте у відпарювач парфумовану воду, воду із сушарки, оцет, крохмаль, засоби для видалення накипу, засоби для прасування, хімічно очищену від накипу воду та будь-які інші хімічні речовини. Їхнє використання може спричинити розбризкування води, появу коричневих плям та навіть пошкодження приладу. До того ж, це небезпечно.

     

    Якщо потрібно надати одягу приємного аромату, спробуйте:

    • додати парфумований кондиціонер під час прання;

    • додати ароматичні ефірні олії під час прання;

    • збризнути парфумованою водою вже випрасуваний або відпарений одяг.

    Чи може відпарювання за допомогою 8000 Series замінити прання?

    Обробка ручним відпарювачем 8000 Series не замінить прання, але завдяки їй одяг не треба так часто прати. Відпарювач не лише подовжує життя вашого одягу, а й сприяє збереженню довкілля.

    І це ще не всі його переваги. Ручний відпарювач 8000 Series легко усуває неприємні запахи та знищує до 99,9% бактерій. Відпарений одяг залишатиметься свіжим і чистим, тож ви зможете вдягати його знову й знову.

    Чи не зіпсується одяг, якщо торкатися до нього відпарювачем?

    Щоб розгладити складки на одязі, компактний відпарювач 8000 Series має торкатися до нього нагрівальною пластиною. Спеціально для цього вона і була створена, тож ваші речі не зіпсуються. Під час відпарювання пластину можна спокійно притискати до будь-яких тканин: вона не залишає пропалень або мокрих плям.

    Що таке технологія OptimalTEMP?

    OptimalTEMP — технологія, завдяки якій нагрівальна пластина ручного відпарювача 8000 Series нагрівається до оптимальної температури, що безпечна для всіх тканин і не спричиняє появи мокрих плям.  До того ж нагрівальна пластина дозволяє розгладжувати тканину горизонтально, і це додатково поліпшує результат.

    Що в комплекті?

    GC810/20

    Handheld garment steamer

    До комплекту входять кілька додаткових аксесуарів, завдяки яким користуватися компактним відпарювачем 8000 Series стане  ще зручніше.

    Brush for thicker fabrics

    Щітка для цупких тканин

     

    Насадка-щітка допомагає розправити волокна тканини, щоб пара ліпше проникала. Особливо зручно користуватися цією насадкою, коли потрібно освіжити одяг із щільної тканини, як-от піджаки та пальта. Також вона допоможе позбутися бруду й ковтунців.

    3m cord

    Триметровий кабель живлення

     

    Щоб ви не хвилювалися про те, чи далеко розетка або наскільки високо ви повісили одяг.

    Style mat

    Килимок StyleMat

     

    Килимок StyleMat підтримує одяг під час відпарювання, тож вам не знадобиться прасувальна дошка. Він обтягнений тонкою тканиною, що добре пропускає пару, та обладнаний жорсткою серцевиною, що забезпечує підтримку одягу. До того ж його серцевина добре вбирає вологу, тож ваш одяг і поверхня килимка завжди залишатимуться сухими.

    Порівняйте компактні відпарювачі Philips та оберіть найкращий для себе

    GC810/20

    8000 Series

    GC810/20

    Потужний і зручний для швидких результатів щодня
    Порівняти
    GC801/10

    8000 Series

    GC801/10

    Потужний і зручний для швидких результатів щодня
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    GC362/80

    Steam&Go

    GC362/80

    Компактне рішення для легкого усунення складок
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    STH3020/10

    3000 Series

    STH3020/10

    Компактне та складане рішення
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    STH3000/20

    3000 Series

    STH3000/20

    Компактне та складане рішення
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    Потужність
    • 1600Вт
    • 1600Вт
    • 1300Вт
    • 1000Вт
    • 1000Вт

    Постійна подача пари
    • до 32г/хв
    • до 32г/хв
    • до 24г/хв
    • до 20г/хв
    • до 20г/хв

    Парова пластина
    • Гаряча пластина OptimalTEMP
    • Два налаштування пари - режими Eco і Max
    • Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
    • Гаряча пластина OptimalTEMP
    • Два налаштування пари - режими Eco і Max
    • Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
    • Гаряча пластина SmartFlow
    • Одне налаштування температури - безпечне прасування усіх тканин
    • Гаряча металева пластина
    • Одне налаштування температури - безпечне прасування усіх тканин
    • Пластикова пластина
    • Одне налаштування температури - безпечне прасування усіх тканин

    Вертикальне і горизонтальне відпарювання
    • Лише вертикальне
    • Лише вертикальне

    Ємність резервуара для води
    • 230мл
    • 230мл
    • 70мл
    • 120мл
    • 100мл

    Вбудована технологія видалення накипу
    • -
    • -
    • -

    Зберігання
    • Стійка конструкція — завжди під рукою
    • Стійка конструкція — завжди під рукою
    • Компактний для зберігання в шухляді або у валізі
    • Складаний і компактний
    • Легко зберігати в шухляді або у валізі
    • Складаний і компактний
    • Легко зберігати в шухляді або у валізі

    Аксесуари
    • Щітка для одягу
    • Килимок StyleMat
    • Щітка для одягу
    • Футляр для зручного зберігання
    • Щітка для одягу
    • Рукавичка для додаткового захисту
    • Футляр для зручного зберігання
    • -

    Довжина шнура живлення
    • 2,5м

    Гарантія

    • 2 роки
    • 2 роки
    • 2 роки
    • 2 роки
    • 2 роки
    Дивитись усі відпарювачі для одягу

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