Якість води може вплинути на термін використання компактного відпарювача 8000 Series. Ось кілька порад.

І в праску, й у відпарювач можна заливати водопровідну воду. Якщо у вашій місцевості вода жорстка, накип може з’явитися швидше.

У такому разі спробуйте дистильовану чи знесолену воду, або суміш 50% знесоленої води та 50% водопровідної води.

Не заливайте у відпарювач парфумовану воду, воду із сушарки, оцет, крохмаль, засоби для видалення накипу, засоби для прасування, хімічно очищену від накипу воду та будь-які інші хімічні речовини. Їхнє використання може спричинити розбризкування води, появу коричневих плям та навіть пошкодження приладу. До того ж, це небезпечно.

Якщо потрібно надати одягу приємного аромату, спробуйте:

• додати парфумований кондиціонер під час прання;

• додати ароматичні ефірні олії під час прання;

• збризнути парфумованою водою вже випрасуваний або відпарений одяг.