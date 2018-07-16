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Відпарювач 8000 Series миттєво розгладжує cкладки на одязі та освіжає його. Усього 60 секунд — і він готовий до використання!
З новим відпарювачем Philips 8000 Series ви розгладите одяг без зайвих зусиль! Освіжайте до 5 комплектів одягу за раз, не розкладаючи прасувальної дошки.
Чому вигідніше купити в магазині Philips?
*Протестовано після 1-хвилинного використання продукту.
Розкладіть речі на рівній поверхні або повісьте їх на двері, а компактний відпарювач 8000 Series швидко освіжить їх та розгладить складки. Використовуйте відпарювач вертикально для одягу, що висить на плічках, а горизонтально — щоб розгладити навіть найупертіші складочки на манжетах і комірцях.
Розкладіть речі на рівній поверхні або повісьте їх на двері, а компактний відпарювач 8000 Series швидко освіжить їх та розгладить складки. Використовуйте відпарювач вертикально для одягу, що висить на плічках, а горизонтально — щоб розгладити навіть найупертіші складочки на манжетах і комірцях.
Відмінності між відпарювачами та прасками
Компактний відпарювач
Звичайна праска
Зручність
Не потрібна дошка для прасування, щоб швидко розгладити складки
Не потрібна дошка для прасування, щоб швидко розгладити складки
Потрібна дошка для прасування, розкладання якої займає більше часу
Освіження
Відпарювати одяг можна будь-коли Освіжайте одяг між праннями
Відпарювати одяг можна будь-коли
Освіжайте одяг між праннями
Прасувати одяг можна лише після прання
Види одягу
Розгладжує та освіжає всі типи тканин, а делікатні — з особливою турботою.
Розгладжує та освіжає
всі типи тканин, а делікатні — з особливою турботою.
Звичайне прасування,
незалежно від типу тканини
Звичайне прасування,
Кількість предметів одягу
Підходить для одного комплекту одягу
Підходить для одного комплекту одягу
Підходить для більшого об'єму одягу
Підходить для більшого об'єму одягу
Розмір
Зручно використовувати як удома, так і під час подорожі Легкий і компактний дизайн
Зручно використовувати як удома, так і під час подорожі
Легкий і компактний дизайн
Ідеальний варіант для дому Більша за розміром і вагою
Ідеальний варіант для дому
Більша за розміром і вагою
Відпарювач для одягу — не праска, він не гарантує таких самих результатів, особливо коли йдеться про цупку бавовну чи льняні сорочки. Утім, він легко розгладжує складки на тонких і делікатних тканинах, а також на одязі складного крою, як-от плісирована спідниця. Також він допоможе освіжити будь-який одяг, зокрема бавовняні вироби та піджаки. Забудьте про прасувальну дошку: новий компактний відпарювач 8000 Series — чудова альтернатива.
Так, ручний відпарювач 8000 Series безпечний для всіх типів тканин, які тільки можна прасувати. Із відпарювачем ви не ризикуєте пропалити речі або залишити в них дірку.
Якість води може вплинути на термін використання компактного відпарювача 8000 Series. Ось кілька порад. І в праску, й у відпарювач можна заливати водопровідну воду. Якщо у вашій місцевості вода жорстка, накип може з’явитися швидше. У такому разі спробуйте дистильовану чи знесолену воду, або суміш 50% знесоленої води та 50% водопровідної води. Не заливайте у відпарювач парфумовану воду, воду із сушарки, оцет, крохмаль, засоби для видалення накипу, засоби для прасування, хімічно очищену від накипу воду та будь-які інші хімічні речовини. Їхнє використання може спричинити розбризкування води, появу коричневих плям та навіть пошкодження приладу. До того ж, це небезпечно. Якщо потрібно надати одягу приємного аромату, спробуйте: • додати парфумований кондиціонер під час прання; • додати ароматичні ефірні олії під час прання; • збризнути парфумованою водою вже випрасуваний або відпарений одяг.
Якість води може вплинути на термін використання компактного відпарювача 8000 Series. Ось кілька порад.
І в праску, й у відпарювач можна заливати водопровідну воду. Якщо у вашій місцевості вода жорстка, накип може з’явитися швидше.
У такому разі спробуйте дистильовану чи знесолену воду, або суміш 50% знесоленої води та 50% водопровідної води.
Не заливайте у відпарювач парфумовану воду, воду із сушарки, оцет, крохмаль, засоби для видалення накипу, засоби для прасування, хімічно очищену від накипу воду та будь-які інші хімічні речовини. Їхнє використання може спричинити розбризкування води, появу коричневих плям та навіть пошкодження приладу. До того ж, це небезпечно.
Якщо потрібно надати одягу приємного аромату, спробуйте:
• додати парфумований кондиціонер під час прання;
• додати ароматичні ефірні олії під час прання;
• збризнути парфумованою водою вже випрасуваний або відпарений одяг.
Обробка ручним відпарювачем 8000 Series не замінить прання, але завдяки їй одяг не треба так часто прати. Відпарювач не лише подовжує життя вашого одягу, а й сприяє збереженню довкілля. І це ще не всі його переваги. Ручний відпарювач 8000 Series легко усуває неприємні запахи та знищує до 99,9% бактерій. Відпарений одяг залишатиметься свіжим і чистим, тож ви зможете вдягати його знову й знову.
Обробка ручним відпарювачем 8000 Series не замінить прання, але завдяки їй одяг не треба так часто прати. Відпарювач не лише подовжує життя вашого одягу, а й сприяє збереженню довкілля.
І це ще не всі його переваги. Ручний відпарювач 8000 Series легко усуває неприємні запахи та знищує до 99,9% бактерій. Відпарений одяг залишатиметься свіжим і чистим, тож ви зможете вдягати його знову й знову.
Щоб розгладити складки на одязі, компактний відпарювач 8000 Series має торкатися до нього нагрівальною пластиною. Спеціально для цього вона і була створена, тож ваші речі не зіпсуються. Під час відпарювання пластину можна спокійно притискати до будь-яких тканин: вона не залишає пропалень або мокрих плям.
OptimalTEMP — технологія, завдяки якій нагрівальна пластина ручного відпарювача 8000 Series нагрівається до оптимальної температури, що безпечна для всіх тканин і не спричиняє появи мокрих плям. До того ж нагрівальна пластина дозволяє розгладжувати тканину горизонтально, і це додатково поліпшує результат.
До комплекту входять кілька додаткових аксесуарів, завдяки яким користуватися компактним відпарювачем 8000 Series стане ще зручніше.
Насадка-щітка допомагає розправити волокна тканини, щоб пара ліпше проникала. Особливо зручно користуватися цією насадкою, коли потрібно освіжити одяг із щільної тканини, як-от піджаки та пальта. Також вона допоможе позбутися бруду й ковтунців.
Насадка-щітка допомагає розправити волокна тканини, щоб пара ліпше проникала. Особливо зручно користуватися цією насадкою, коли потрібно освіжити одяг із щільної тканини, як-от піджаки та пальта. Також вона допоможе позбутися бруду й ковтунців.
Щоб ви не хвилювалися про те, чи далеко розетка або наскільки високо ви повісили одяг.
Щоб ви не хвилювалися про те, чи далеко розетка або наскільки високо ви повісили одяг.
Килимок StyleMat підтримує одяг під час відпарювання, тож вам не знадобиться прасувальна дошка. Він обтягнений тонкою тканиною, що добре пропускає пару, та обладнаний жорсткою серцевиною, що забезпечує підтримку одягу. До того ж його серцевина добре вбирає вологу, тож ваш одяг і поверхня килимка завжди залишатимуться сухими.
Килимок StyleMat підтримує одяг під час відпарювання, тож вам не знадобиться прасувальна дошка. Він обтягнений тонкою тканиною, що добре пропускає пару, та обладнаний жорсткою серцевиною, що забезпечує підтримку одягу. До того ж його серцевина добре вбирає вологу, тож ваш одяг і поверхня килимка завжди залишатимуться сухими.
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8000 Series
GC810/20
Потужний і зручний для швидких результатів щодня
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8000 Series
GC801/10
Потужний і зручний для швидких результатів щодня
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Steam&Go
GC362/80
Компактне рішення для легкого усунення складок
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3000 Series
STH3020/10
Компактне та складане рішення
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3000 Series
STH3000/20
Компактне та складане рішення
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Потужність
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Постійна подача пари
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Парова пластина
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Вертикальне і горизонтальне відпарювання
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Ємність резервуара для води
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Вбудована технологія видалення накипу
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Зберігання
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Аксесуари
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Довжина шнура живлення
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Гарантія
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Понеділок - п'ятниця (9:00 - 23:20)
Субота - неділя (10:00 - 22:00)
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