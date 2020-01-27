Парогенератор PerfectCare 6000 серии

Smart Calc Clean³ для длительной производительности

Smart Calc Clean³, наша встроенная система удаления накипи, позволяет легко поддерживать парогенератор в надлежащем состоянии. Она будет напоминать вам о необходимости удаления накипи и содержит контейнер для удаления накипи. Поскольку ее можно использовать многократно, вы сэкономите деньги и вам не нужно будет покупать дополнительные картриджи.

