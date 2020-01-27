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    Парогенераторы

    Невероятно быстрый. Чрезвычайно компактный.

    Philips PerfectCare 6000 Серія

    Парогенератор Philips PerfectCare 6000 серии – компактный, но очень мощный

    PSG6066/20

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    Парогенератор Philips

    Мощный непрерывный пар

    Легкий и компактный

    Технология OptimalTEMP¹ обеспечивает отсутствие риска прожигания2

    Большой съемный резервуар для воды для легкого наполнения

    Удаление накипи - просто со Smart Calc Clean³

    PerfectCare = ПерфектКэа

    Парогенератор PerfectCare 6000 серии

    Компактный, но мощный!

    Парогенератор Philips PerfectCare 6000 серии разработан для мгновенного разглаживания вашей одежды с помощью непрерывного мощного пара. Теперь прибор еще очень компактен и радует глаз своим волшебным дизайном.

    IF Design Award 2022
    RedDot Award 2022

    Избавьтесь от складок с помощью мощного непрерывного пара

     

    Устраните все, даже самые большие складки на очень плотных тканях, таких как ваш любимый деним, с помощью мощного непрерывного пара.

    Технология OptimalTEMP¹ – обеспечивает отсутствие риска прожигания²

     

    Технология OptimalTEMP¹ гарантирует отсутствие риска прожигания любой гладильной ткани. Вы можете оставить утюг на своей одежде или гладильной доске, не беспокоясь о любимых вещах².

    Большой съемный резервуар для воды для легкого наполнения

     

    1,8-литровый прозрачный резервуар для воды позволяет гладить до 1,5 часов непрерывно. Когда резервуар для воды станет пустым, об этом напомнит индикатор; резервуар можно легко наполнить в любое время через большое отверстие для наполнения даже не прерывая глажение!

    Подошва SteamGlide Advanced⁴ – очень легкое скольжение и долговечность

     

    Наша невероятная подошва SteamGlide Advanced⁴ обеспечивает легкое скольжение по любой ткани. Ее основа из нержавеющей стали вдвое прочнее алюминия, а наше запатентованное 6-слойное покрытие с усовершенствованным титановым слоем обеспечивает легкое скольжение по любой ткани для быстрых результатов.

    Smart Calc Clean³ для длительной производительности

     

    Smart Calc Clean³, наша встроенная система удаления накипи, позволяет легко поддерживать парогенератор в надлежащем состоянии. Она будет напоминать вам о необходимости удаления накипи и содержит контейнер для удаления накипи. Поскольку ее можно использовать многократно, вы сэкономите деньги и вам не нужно будет покупать дополнительные картриджи.

    Philips - бренд № 1 в мире по производству и продажам утюгов*

    Philips – бренд прасування №1 у світі*

    *Источник: Euromonitor International Limited, розничные продажи 2021 года в натуральном выражении, согласно определению категории утюгов.

    Philips - бренд № 1 в мире по производству и продажам утюгов*

    Philips – бренд прасування №1 у світі*

    *Источник: Euromonitor International Limited, розничные продажи 2021 года в натуральном выражении, согласно определению категории утюгов.

    Посмотрите, как работает парогенератор Philips PerfectCare 6000 серии

    Philips steam generator 6000 series video thumbnail, product video

    Что другие говорят о парогенераторе PerfectCare 6000 серии

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Готовы купить парогенератор Philips PerfectCare 6000 серии?

    Парогенератор Philips

    Парогенератор Philips PerfectCare 6000 серии PSG6066/20 обеспечивает мощную работу пара на протяжении многих лет.

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    ¹ ОптималТЕМП, технология доступна только для отдельных моделей.
    ² При использовании согласно инструкции.
    ³ Смарт Калк Клин
    ⁴ СтимГлайд Адвансд

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