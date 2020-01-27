Парогенератор PerfectCare 6000 серии

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PerfectCare = ПерфектКэа
Парогенератор Philips PerfectCare 6000 серии разработан для мгновенного разглаживания вашей одежды с помощью непрерывного мощного пара. Теперь прибор еще очень компактен и радует глаз своим волшебным дизайном.
Устраните все, даже самые большие складки на очень плотных тканях, таких как ваш любимый деним, с помощью мощного непрерывного пара.
Устраните все, даже самые большие складки на очень плотных тканях, таких как ваш любимый деним, с помощью мощного непрерывного пара.
Технология OptimalTEMP¹ гарантирует отсутствие риска прожигания любой гладильной ткани. Вы можете оставить утюг на своей одежде или гладильной доске, не беспокоясь о любимых вещах².
Технология OptimalTEMP¹ гарантирует отсутствие риска прожигания любой гладильной ткани. Вы можете оставить утюг на своей одежде или гладильной доске, не беспокоясь о любимых вещах².
1,8-литровый прозрачный резервуар для воды позволяет гладить до 1,5 часов непрерывно. Когда резервуар для воды станет пустым, об этом напомнит индикатор; резервуар можно легко наполнить в любое время через большое отверстие для наполнения даже не прерывая глажение!
1,8-литровый прозрачный резервуар для воды позволяет гладить до 1,5 часов непрерывно. Когда резервуар для воды станет пустым, об этом напомнит индикатор; резервуар можно легко наполнить в любое время через большое отверстие для наполнения даже не прерывая глажение!
Наша невероятная подошва SteamGlide Advanced⁴ обеспечивает легкое скольжение по любой ткани. Ее основа из нержавеющей стали вдвое прочнее алюминия, а наше запатентованное 6-слойное покрытие с усовершенствованным титановым слоем обеспечивает легкое скольжение по любой ткани для быстрых результатов.
Наша невероятная подошва SteamGlide Advanced⁴ обеспечивает легкое скольжение по любой ткани. Ее основа из нержавеющей стали вдвое прочнее алюминия, а наше запатентованное 6-слойное покрытие с усовершенствованным титановым слоем обеспечивает легкое скольжение по любой ткани для быстрых результатов.
Smart Calc Clean³, наша встроенная система удаления накипи, позволяет легко поддерживать парогенератор в надлежащем состоянии. Она будет напоминать вам о необходимости удаления накипи и содержит контейнер для удаления накипи. Поскольку ее можно использовать многократно, вы сэкономите деньги и вам не нужно будет покупать дополнительные картриджи.
Smart Calc Clean³, наша встроенная система удаления накипи, позволяет легко поддерживать парогенератор в надлежащем состоянии. Она будет напоминать вам о необходимости удаления накипи и содержит контейнер для удаления накипи. Поскольку ее можно использовать многократно, вы сэкономите деньги и вам не нужно будет покупать дополнительные картриджи.
Парогенератор Philips PerfectCare 6000 серии PSG6066/20 обеспечивает мощную работу пара на протяжении многих лет.
Сравните и найдите свой
PSG6066/20
GC7846/80
PSG8040/60
PSG8140/80
¹ ОптималТЕМП, технология доступна только для отдельных моделей.
² При использовании согласно инструкции.
³ Смарт Калк Клин
⁴ СтимГлайд Адвансд
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