Парогенератор PerfectCare 6000 серії

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PerfectCare = ПьорфектКеар
Парогенератор Philips PerfectCare 6000 серії розроблений для миттєвого розгладження вашого одягу за допомогою безперервної потужної пари. Відтепер прилад ще надзвичайно компактний та радує око своїм чарівним дизайном.
Усуньте всі, навіть найбільші, складки на дуже щільних тканинах, як-от ваш улюблений денім, за допомогою потужної безперервної пари.
Усуньте всі, навіть найбільші, складки на дуже щільних тканинах, як-от ваш улюблений денім, за допомогою потужної безперервної пари.
Технологія OptimalTEMP¹ гарантує відсутність ризику пропалення будь-якої тканини, яку можна прасувати. Ви можете залишити праску на своєму одязі або прасувальній дошці, не турбуючись про улюблені речі².
Технологія OptimalTEMP¹ гарантує відсутність ризику пропалення будь-якої тканини, яку можна прасувати. Ви можете залишити праску на своєму одязі або прасувальній дошці, не турбуючись про улюблені речі².
1,8-літровий прозорий резервуар для води дає змогу прасувати аж до 1,5 годин безперервно. Коли резервуар для води стане порожнім, про це нагадає індикатор; резервуар можна легко наповнити у будь-який час через великий отвір для наповнення навіть не перериваючи прасування!
1,8-літровий прозорий резервуар для води дає змогу прасувати аж до 1,5 годин безперервно. Коли резервуар для води стане порожнім, про це нагадає індикатор; резервуар можна легко наповнити у будь-який час через великий отвір для наповнення навіть не перериваючи прасування!
Наша неймовірна підошва SteamGlide Advanced⁴ забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині. Її основа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за алюміній, а наше запатентоване 6-шарове покриття із вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині для найшвидших результатів.
Наша неймовірна підошва SteamGlide Advanced⁴ забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині. Її основа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за алюміній, а наше запатентоване 6-шарове покриття із вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині для найшвидших результатів.
Smart Calc Clean3, наша вбудована система видалення накипу, дозволяє легко підтримувати парогенератор у належному стані. Вона нагадуватиме вам про необхідність видалення накипу і має контейнер для видалення накипу. Оскільки її можна використовувати багаторазово, ви заощадите гроші і вам не потрібно буде купувати додаткові картриджі.
Smart Calc Clean3, наша вбудована система видалення накипу, дозволяє легко підтримувати парогенератор у належному стані. Вона нагадуватиме вам про необхідність видалення накипу і має контейнер для видалення накипу. Оскільки її можна використовувати багаторазово, ви заощадите гроші і вам не потрібно буде купувати додаткові картриджі.
Парогенератор Philips PerfectCare 6000 серії PSG6066/20 забезпечує потужну роботу пари протягом багатьох років.
У цій ситуації ми рекомендуємо наступні варіанти:
Ваш парогенератор Philips слід використовувати на відповідній прасувальній дошці. Іноді звичайна прасувальна дошка не підходить для парогенератора Philips, оскільки на ній не має відповідного місця для його розміщення.
У цій ситуації ми рекомендуємо наступні варіанти:
Оскільки ваш парогенератор Philips оснащений технологією OptimalTemp¹, ви можете залишити праску на своєму одязі або прасувальній дошці, не турбуючись про улюблені речі².
Оскільки ваш парогенератор Philips оснащений технологією OptimalTemp¹, ви можете залишити праску на своєму одязі або прасувальній дошці, не турбуючись про улюблені речі².
Ваш парогенератор Philips розроблений для використання з водопровідною водою. Однак, якщо ви живете в районі з жорсткою водою, може швидко утворитися накип. Тому, щоб продовжити термін служби вашої праски чи парогенератора Philips, рекомендується використовувати дистильовану або демінералізовану воду (можна також використовувати 50% демінералізовану воду, змішану з водопровідною водою). Будь ласка, не використовуйте парфумовану воду, воду з сушильної машини, оцет, крохмаль, засоби для видалення накипу, засоби для прасування, хімічно очищену воду та інші хімічні речовини, оскільки вони можуть спричинити виплескування води, коричневі плями або пошкодження парогенератора Philips.
Ваш парогенератор Philips розроблений для використання з водопровідною водою. Однак, якщо ви живете в районі з жорсткою водою, може швидко утворитися накип.
Тому, щоб продовжити термін служби вашої праски чи парогенератора Philips, рекомендується використовувати дистильовану або демінералізовану воду (можна також використовувати 50% демінералізовану воду, змішану з водопровідною водою).
Будь ласка, не використовуйте парфумовану воду, воду з сушильної машини, оцет, крохмаль, засоби для видалення накипу, засоби для прасування, хімічно очищену воду та інші хімічні речовини, оскільки вони можуть спричинити виплескування води, коричневі плями або пошкодження парогенератора Philips.
Це залежить від серії. Ви можете поповнити резервуар парогенератора Philips у будь-який час, навіть під час прасування, за винятком наступних серій: GC6300, GC6400, GC6500, PSG9000.
Це залежить від серії. Ви можете поповнити резервуар парогенератора Philips у будь-який час, навіть під час прасування, за винятком наступних серій: GC6300, GC6400, GC6500, PSG9000.
Порівняйте та знайдіть свій
PSG6066/20
GC7846/80
PSG8040/60
PSG8140/80
¹ ОптімалТЕМП, технологія доступна лише для окремих моделей
² При використанні згідно інструкції
³ Смарт Калк Клін
⁴ СтімГлайд Адвансд
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