Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Парогенератори

    Неймовірно швидкий. Надзвичайно компактний.

    Philips PerfectCare 6000 Серія

    Парогенератор Philips PerfectCare 6000 серії – компактний, але дуже потужний

    PSG6066/20

    Оцініть цей продукт першим

    Парогенератор Philips

    Потужна безперервна пара

    Легкий і компактний

    Технологія OptimalTEMP¹ – 100% без пропалів²

    Великий знімний резервуар для води для легкого наповнення

    Видалення накипу - просто зі Smart Calc Clean³

    PerfectCare = ПьорфектКеар

    Парогенератор PerfectCare 6000 серії

    Компактний, але потужний!

    Парогенератор Philips PerfectCare 6000 серії розроблений для миттєвого розгладження вашого одягу за допомогою безперервної потужної пари. Відтепер прилад ще надзвичайно компактний та радує око своїм чарівним дизайном.

    IF Design Award 2022
    RedDot Award 2022

    Позбавтесь від складок за допомогою потужної безперервної пари

     

    Усуньте всі, навіть найбільші, складки на дуже щільних тканинах, як-от ваш улюблений денім, за допомогою потужної безперервної пари.

    Технологія OptimalTEMP¹ – 100% без пропалів²

     

    Технологія OptimalTEMP¹ гарантує відсутність ризику пропалення будь-якої тканини, яку можна прасувати. Ви можете залишити праску на своєму одязі або прасувальній дошці, не турбуючись про улюблені речі².

    Великий знімний резервуар для води для легкого наповнення

     

    1,8-літровий прозорий резервуар для води дає змогу прасувати аж до 1,5 годин безперервно. Коли резервуар для води стане порожнім, про це нагадає індикатор; резервуар можна легко наповнити у будь-який час через великий отвір для наповнення навіть не перериваючи прасування!

    Підошва SteamGlide Advanced⁴ – дуже легке ковзання та довговічність

     

    Наша неймовірна підошва SteamGlide Advanced⁴ забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині. Її основа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за алюміній, а наше запатентоване 6-шарове покриття із вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання по будь-якій тканині для найшвидших результатів.

    Smart Calc Clean³ для довготривалої продуктивності

     

    Smart Calc Clean3, наша вбудована система видалення накипу, дозволяє легко підтримувати парогенератор у належному стані. Вона нагадуватиме вам про необхідність видалення накипу і має контейнер для видалення накипу. Оскільки її можна використовувати багаторазово, ви заощадите гроші і вам не потрібно буде купувати додаткові картриджі.

    Philips – бренд прасування №1 у світі*

    Philips – бренд прасування №1 у світі*

    *Джерело Euromonitor International Ltd; за визначенням прасок; роздрібні продажі за кількістю одиниць, дані 2021 року.

    Philips – бренд прасування №1 у світі*

    Philips – бренд прасування №1 у світі*

    * Джерело Euromonitor International Ltd; за визначенням прасок; роздрібні продажі за кількістю одиниць, дані 2021 року.

    Подивіться, як працює парогенератор Philips PerfectCare 6000 cерії

    Philips steam generator 6000 series video thumbnail, product video

    Що інші кажуть про парогенератор PerfectCare 6000 cерії

    Оцініть цей продукт першим

    Готові придбати парогенератор Philips PerfectCare 6000 cерії?

    Парогенератор Philips

    Парогенератор Philips PerfectCare 6000 серії PSG6066/20 забезпечує потужну роботу пари протягом багатьох років.

    Дивитись усі парогенератори

    Найчастіше ви запитуєте

    Як встановити парогенератор Philips на прасувальну дошку?


    Ваш парогенератор Philips слід використовувати на відповідній прасувальній дошці. Іноді звичайна прасувальна дошка не підходить для парогенератора Philips, оскільки на ній не має відповідного місця для його розміщення. 

     

    У цій ситуації ми рекомендуємо наступні варіанти: 

     

    • змініть вашу прасувальну дошку на таку, що підходить для парогенератора;
    • розмістіть парогенератор збоку, на самій дошці, а не в лоток для праски;
    • поставте основу парогенератора на підлогу або на стіл.

     

    Чи може мій парогенератор Philips залишатися на прасувальній дошці під час перерв у прасуванні?

     

    Оскільки ваш парогенератор Philips оснащений технологією OptimalTemp¹, ви можете залишити праску на своєму одязі або прасувальній дошці, не турбуючись про улюблені речі². 

    Яку воду можна використовувати в парогенераторі Philips?

     

    Ваш парогенератор Philips розроблений для використання з водопровідною водою. Однак, якщо ви живете в районі з жорсткою водою, може швидко утворитися накип.

     

    Тому, щоб продовжити термін служби вашої праски чи парогенератора Philips, рекомендується використовувати дистильовану або демінералізовану воду (можна також використовувати 50% демінералізовану воду, змішану з водопровідною водою).

     

    Будь ласка, не використовуйте парфумовану воду, воду з сушильної машини, оцет, крохмаль, засоби для видалення накипу, засоби для прасування, хімічно очищену воду та інші хімічні речовини, оскільки вони можуть спричинити виплескування води, коричневі плями або пошкодження парогенератора Philips.

    Чи може мій парогенератор Philips залишатися на прасувальній дошці під час перерв у прасуванні?

     

    Це залежить від серії. Ви можете поповнити резервуар парогенератора Philips у будь-який час, навіть під час прасування, за винятком наступних серій: GC6300, GC6400, GC6500, PSG9000.

    Шукаєте інший парогенератор Philips?

    Порівняйте та знайдіть свій

    Дивитись усі парогенератори

    ¹ ОптімалТЕМП, технологія доступна лише для окремих моделей
    ² При використанні згідно інструкції
    ³ Смарт Калк Клін
    ⁴ СтімГлайд Адвансд

    Підписуйтесь та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій

    Отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент товарів

    Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій ​

    Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips ​

    *

    Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!

    Що це означає?

    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

    Я розумію

    You are about to visit a Philips global content page

    You are about to visit the Philips USA website.

    Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.