Парогенератор PerfectCare 6000 серії

Ваш парогенератор Philips розроблений для використання з водопровідною водою. Однак, якщо ви живете в районі з жорсткою водою, може швидко утворитися накип.

Тому, щоб продовжити термін служби вашої праски чи парогенератора Philips, рекомендується використовувати дистильовану або демінералізовану воду (можна також використовувати 50% демінералізовану воду, змішану з водопровідною водою).

Будь ласка, не використовуйте парфумовану воду, воду з сушильної машини, оцет, крохмаль, засоби для видалення накипу, засоби для прасування, хімічно очищену воду та інші хімічні речовини, оскільки вони можуть спричинити виплескування води, коричневі плями або пошкодження парогенератора Philips.