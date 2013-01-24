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    Наушники для занятий спортом
      Bluetooth-наушники для занятий спортом Philips

      Наушники для занятий спортом

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      Пульсометр, технология костной проводимости и поддержка через приложения — наши надежные спортивные наушники располагают множеством функций, которые помогут вам тренироваться и наслаждаться процессом! Также доступны разные варианты удобной и надежной посадки. Собирайтесь на прогулку. Выходите на пробежку. Отправляйтесь в поездку. Можно все
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      Наши лучшие модели

      Наушники-вкладыши для занятий спортом Philips A7306

      Полностью беспроводные наушники-вкладыши A7306

      Тренируйтесь с умом

       

      • Тренируйтесь на полную. Встроенный пульсометр
      • Съемные крепления-крючки для надежной посадки
      • Самоочищающиеся вкладыши. Футляр с УФ-очисткой
      • Класс защиты от влаги и пыли IP57
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      Наушники для занятий спортом Philips A4216

      Накладные беспроводные наушники A4216

      Активный образ жизни и ощущение свежести

       

      • Съемные и моющиеся амбушюры
      • Легкие и прочные, для активного стиля жизни
      • Защита от пыли и влаги IP55
      • 35 часов воспроизведения
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      Sports headphones video section
      Полностью беспроводные наушники для занятий спортом Philips

      Полностью беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

      Без проводов. Ничто не сможет вам помешать.

       

      Отправляйтесь в путь! В тренажерном зале или во время отдыха на выходных — наши полностью беспроводные наушники для занятий спортом позволяют свободно двигаться в любых условиях. Превосходное звучание, надежная посадка, комфорт на протяжении всего дня и погодоустойчивая конструкция. Бегайте, прыгайте, танцуйте — эти наушники справятся с любыми задачами.
      Больше никакого спутывания
      Наушники с оголовьем для занятий спортом Philips

      Наушники с оголовьем для занятий спортом

      Для активного образа жизни


      Настолько легкое и удобное оголовье, что вы его вряд ли почувствуете. Конструкция с защитой от пота. Съемные, моющиеся амбушюры удобно очищать от загрязнений. Наши модели наушников для занятий спортом с оголовьем отличаются потрясающим звучанием — идеальный выбор для новых приключений.
      Будьте активными
      Наушники с открытой конструкцией и костной проводимостью Philips

      Наушники-вкладыши с открытой конструкцией для занятий спортом 

      Включайте устройство и отправляйтесь на тренировку без рисков

       

      Соревнуйтесь. Отправляйтесь в поездку. Покоряйте горы. Спортивные наушники-вкладыши с открытой конструкцией подарят новые возможности для прослушивания музыки во время тренировок. Система с технологией костной проводимости передает звуковые волны во внутреннее ухо через лицевые кости. Вы будете слышать все, что происходит вокруг, и свою музыку.
      Скоро в продаже
      Team Jumbo Visma

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      Philips Fidelio

      Fidelio

      Погружайтесь в естественное звучание
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      Беспроводные колонки

      Ваша музыка. Громкий и чистый звук.
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      Саундбары Philips

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      Philips Sound

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