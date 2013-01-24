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Отправляйтесь в путь! В тренажерном зале или во время отдыха на выходных — наши полностью беспроводные наушники для занятий спортом позволяют свободно двигаться в любых условиях. Превосходное звучание, надежная посадка, комфорт на протяжении всего дня и погодоустойчивая конструкция. Бегайте, прыгайте, танцуйте — эти наушники справятся с любыми задачами.
Соревнуйтесь. Отправляйтесь в поездку. Покоряйте горы. Спортивные наушники-вкладыши с открытой конструкцией подарят новые возможности для прослушивания музыки во время тренировок. Система с технологией костной проводимости передает звуковые волны во внутреннее ухо через лицевые кости. Вы будете слышать все, что происходит вокруг, и свою музыку.
TAA3206BK/00
TAA7306BK/00
TAA4216BK/00