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  • Вдохновляемся природой. Создаем для мам
  • Вдохновляемся природой. Создаем для мам
  • Вдохновляемся природой. Создаем для мам
  • Вдохновляемся природой. Создаем для мам
  • Вдохновляемся природой. Создаем для мам
  • Вдохновляемся природой. Создаем для мам
  • Вдохновляемся природой. Создаем для мам
  • Вдохновляемся природой. Создаем для мам
  • Вдохновляемся природой. Создаем для мам
  • Вдохновляемся природой. Создаем для мам

Больше не доступен

Philips AventЭлектрический молокоотсос

SCF395/11

4.7
| (19) Отзывы | 95% рекомендуют этот продукт
Вдохновляемся природой. Создаем для мам
Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта
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Рекомендация мам номер один в мире1

Технология для быстрого и естественного потока молока*

Вдохновляемся природой. Создаем для мам

  • Одинарный

  • Питание от сети

Технология для быстрого и естественного потока молока*

Технология для быстрого и естественного потока молока*

Сцеживайте больше молока за меньшее время* с подушечкой, которая стимулирует выделение молока, имитируя движения младенца. Ее легко можно переключать между режимами стимуляции и сцеживания, а стимуляция и всасывание выполняются в должном объеме для максимального потока молока. Основано на замерах времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока)*.

Мягкая силиконовая подушечка принимает нужную форму

Мягкая силиконовая подушечка принимает нужную форму

Один размер для всех. У каждой из нас своя форма и размер сосков, и силиконовая подушечка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).

Сцеживание без наклона вперед

Сцеживание без наклона вперед

Сцеживайте с комфортом благодаря дизайну, позволяющему вам сидеть ровно и не наклоняться вперед. Теперь вы сможете сцеживать молоко в комфортном положении (доказано клиническими исследованиями)*. Основано на клинических испытаниях продукта; 20 участниц (2019 год): 90 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (одинарный электрический молокоотсос); 95 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (двойной электрический молокоотсос).

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.7

из 5

19

Отзывы

95%

рекомендуют этот продукт

2
1

09/08/2023

Україна

Україна

Найпотрібніша річ, ще в роддомі.

Він найкращий. Можно не купити багато чого, але без молоковідсмоктувача неможливо. Ця річ обов’язково потрібно якщо плануєте ГВ. Треба купувати до народження!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF395/11 Електричний молоковідсмоктувач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF395/11 Електричний молоковідсмоктувач

01/08/2023

Україна

Україна

Мій рятівник та помічник

Були з самого народження дитини проблеми з прикладанням. Жоден гв консультант не зміг допомогти. Однак моє бажання годувати грудним молоком було дуже сильним. Вже майже 7 місяців 8-11 разів на день зціджую молоко цим молоковідсмоктувачем. Політ нормальний) Все чудово працює без нарікань. Круто, що може працювати від павербанку, що зручно в подорожах та під час відключень світла.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF395/11 Електричний молоковідсмоктувач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF395/11 Електричний молоковідсмоктувач

01/08/2023

Україна

Україна

Дуже гарний молоковідсмоктувач

Чудовий молоковідсмоктувач! Брали саме такий, на акумуляторі, аби не сидіти біля розетки з купою дротів. Безшумний, компактний, легкий, а головне - портативний, дуже зручно взяти з собою кудись в дорогу. Молоко зціджує безболісно, має купу режимів. Цілих 16 рівнів цзіджування та 8 рівнів стимуляції! Особливо сподобалися режими стимуляції, масажу, що класно підготовує груди. Накладка на груди також виявилася дуже приємною та зручною, підлаштовується під будь-які груди. Є також режим запам'ятовування налаштувань, тож не прийшлось після кожного вмикання щось ще налаштовувати, просто ввімкнув і відпочивай поки апарат все зробить замість тебе. Єдине, що краще не нахилятися, сидіти або стояти рівно, бо інакше молоко може витікати. Дизайн гарний, мінімалістичний та сучасний. Всі знайомі та родичі рекомендували брати саме електричний, і ми, якщо чесно, спочатку сумнівалися, чи варто витрачати такі гроші, коли ручний коштує в 3 рази дешевше. Але він вартий кожної свої копійки! Надзвичайно задоволена цією покупкою, тепер надаю перевагу тільки продукції від Philip's avent!

Плюсы

Якість, батарея

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF395/11 Електричний молоковідсмоктувач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF395/11 Електричний молоковідсмоктувач

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

      1. На основании замеров времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока), результаты клинического исследования с 20 участницами (Нидерланды, 2019 г.); по сравнению с временем до рефлекса выброса молока для других молокоотсосов Philips (исследование технической реализации с 9 участницами, Нидерланды, 2019 г.)

      2. 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 участниц, Израиль); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

      3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 участниц европеоидной расы, США); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 участниц, Австралия).

      4. На основании результатов опроса для подушечки 1k после клинического исследования с 20 участницами (Нидерланды, 2019 г.)

      5. Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.