6 горячих и освежающих напитков одним касанием кнопки

Выбирайте из 5 популярных рецептов кофе — от классического эспрессо до американо, капучино, латте макиато и кофе со льдом — и наслаждайтесь идеальной крема, ароматикой и температурой. Также можно подать горячий кипяток для заваривания чая. Наша уникальная варочная система извлекает из кофейных зерен весь аромат благодаря менее быстрой экстракции при меньшей температуре. Докиньте в напиток кубики льда и наслаждайтесь вкусным и насыщенным кофе со льдом.