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    Паровой утюг

    GC2960/02
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      Паровой утюг

      GC2960/02
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        Паровой утюг

        Паровой утюг

        Итого:

        Создан для работы, день за днем

        Утюг с подошвой SteamGlide

        • 2200 Вт
        • Подача пара 35 г/мин
        • Паровой удар 110 г
        Постоянная подача пара до 35 г/мин

        Постоянная подача пара до 35 г/мин

        Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

        Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

        Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

        Мощность 2200 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2200 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Масса продукта
          1,2 kg
          Объем резервуара для воды
          300 ml
          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Напряжение
          220—240 В
          Мощность (во всех странах)
          2200 W
          Система автоотключения
          Да
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Распылитель
          Да
          Система "капля-стоп"
          Да
          Настройка подачи пара
          Да
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов
          Дополнительная устойчивость
          Резиновая вставка
          Длина шнура питания
          2 м
          Размеры продукта
          29,5 x 11,6 x 19,5

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи

        • Разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          До 35 г/мин
          Паровой удар
          До 110 г/мин

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