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Больше не доступен

Паровой утюг

GC2960/02

5

| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Создан для работы, день за днем

Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный паровой утюг Philips с новой подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара. Наилучшее соотношение цены и качества!

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Утюг с подошвой SteamGlide

Создан для работы, день за днем

  • 2200 Вт

  • Подача пара 35 г/мин

  • Паровой удар 110 г

Мощность 2200 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

Мощность 2200 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

Постоянная подача пара до 35 г/мин

Постоянная подача пара до 35 г/мин

Постоянная подача пара до 35 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар 110 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар 110 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

26/08/2017

Україна

Україна

Гладит сам!

При выборе утюга отталкивалась от необходимых мне функций: - мощность - автоотключение - очистка от накипи - вертикальное отпаривание - надежный бренд. И вот выбор сделан, а мой избранник верно служит мне уже несколько лет. Прочная и практичная модель. Несколько раз случайно падал, но ни трещинки, ни скола, подошва крепкая, без единой царапины. Пользоваться утюгом приятно – он легко скользит, острый носик удобен для проглаживания мельчайших деталей, пар сильный, отпаривает даже пересушенные жесткие вещи и при работе совсем не устаешь. Пользовалась несколько раз вертикальным отпариванием штор в подвешенном состоянии – результат есть, но, конечно, не такой, как при обычной глажке. Функция автоотключение стала моим спасением, теперь не нужно вздрагивать по пути на работу, вспоминая «выключила ли я утюг??!!» Бонусом идет яркий жизнерадостный цвет корпуса – бодрит и заряжает позитивом. Утюгом абсолютно довольна! И даже теперь полюбила гладить))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2960/50 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2960/50 Паровой утюг

05/07/2021

Україна

Україна

Утюг хороший помощник для дома

Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.

Плюсы

Всё устраивает, качество на высшем уровне.

Минусы

Минусов нет.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2960/50 Парова праска

Дата пользования 2019-07-04

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2960/50 Парова праска

Дата пользования 2019-07-04

29/06/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2960/50 Парова праска

Дата пользования 2019-06-29

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2960/50 Парова праска

Дата пользования 2019-06-29

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