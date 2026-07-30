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Больше не доступен
GC4625/02
Система защиты ткани
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.
Насадка для деликатных тканей позволяет гладить тонкие ткани при низкой температуре с максимальным потоком пара, не создавая при этом блестящие следы.
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