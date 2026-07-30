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Больше не доступен
GC6430/02
Фиксация для переноски Carry-lock
Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.
Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение, снимая лишнее напряжение с запястья. Изогнутая вверх ручка поддерживает руку в естественном положении, что снимает лишнее напряжение во время глажения. Конструкция утюга позволяет избежать повторяющихся движений. Сам утюг легкий (1,2 кг) и удобен при глажении.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
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