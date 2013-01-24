Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Узнать обо всех преимуществах
Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Узнать обо всех преимуществах
Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение, снимая лишнее напряжение с запястья. Изогнутая вверх ручка поддерживает руку в естественном положении, что снимает лишнее напряжение во время глажения. Конструкция утюга позволяет избежать повторяющихся движений. Сам утюг легкий (1,2 кг) и удобен при глажении.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.
Простая сборка и хранение
Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Благодаря уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Легко использовать
Гладкое скольжение
Технические характеристики
Вес и габариты