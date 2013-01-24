Другие продукты в комплекте
- Подушечка из ворса
- Щетка
- Перчатка
- Нас. д/воротника
- Приспособления для брюк
- Насадка для создания стрелок
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Продуманные решения, среди которых есть ножное управление, съемный резервуар для воды, автоматическое сматывание шнура, отделение для хранения принадлежностей и конструкция "наклонить/повернуть", гарантируют превосходную эффективность в разглаживании и удобство использования от начала до конца.
Выберите нужную интенсивность подачи пара для одежды.
Для получения оптимальных результатов используйте щетку, подушечку из ворса, насадки для создания стрелок и воротника, а также рукавицу для дополнительной безопасности.
Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.
Стационарная стойка с вешалкой для любого типа одежды обеспечивает дополнительную устойчивость.
Понятный интерфейс с ЖК-дисплеем
Отпариватель для одежды оснащен 18 комплексными решениями, которые обеспечивают эффективность и удобство от начала и до конца.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Аксессуары
Технические характеристики
Очистка от накипи
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