Комплексные решения для премиальной эффективности

Продуманные решения, среди которых есть ножное управление, съемный резервуар для воды, автоматическое сматывание шнура, отделение для хранения принадлежностей и конструкция "наклонить/повернуть", гарантируют превосходную эффективность в разглаживании и удобство использования от начала до конца.