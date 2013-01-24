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    ProTouch

    Парогенератор

    GC670/05
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    • Профессиональные результаты для любой одежды* Профессиональные результаты для любой одежды* Профессиональные результаты для любой одежды*
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      ProTouch Парогенератор

      GC670/05
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        ProTouch

        ProTouch

        Парогенератор

        Цена магазина Philips

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        Профессиональные результаты для любой одежды*

        Разработано для премиальной эффективности и удобства

        • 1800 Вт
        • 5 режимов подачи пара
        • Стационарная вешалка с плечиками
        • ЖК-дисплей, 5 аксессуаров
        Комплексные решения для премиальной эффективности

        Комплексные решения для премиальной эффективности

        Продуманные решения, среди которых есть ножное управление, съемный резервуар для воды, автоматическое сматывание шнура, отделение для хранения принадлежностей и конструкция "наклонить/повернуть", гарантируют превосходную эффективность в разглаживании и удобство использования от начала до конца.

        5 режимов подачи пара для разных типов одежды

        5 режимов подачи пара для разных типов одежды

        Выберите нужную интенсивность подачи пара для одежды.

        Широкий выбор аксессуаров для лучших результатов

        Широкий выбор аксессуаров для лучших результатов

        Для получения оптимальных результатов используйте щетку, подушечку из ворса, насадки для создания стрелок и воротника, а также рукавицу для дополнительной безопасности.

        Мощная постоянная подача пара

        Мощная постоянная подача пара

        Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.

        Устойчивая напольная стойка с вешалкой для любого типа одежды

        Устойчивая напольная стойка с вешалкой для любого типа одежды

        Стационарная стойка с вешалкой для любого типа одежды обеспечивает дополнительную устойчивость.

        С ЖК-дисплеем

        С ЖК-дисплеем

        Понятный интерфейс с ЖК-дисплеем

        18 эффективных комплексных решений

        18 эффективных комплексных решений

        Отпариватель для одежды оснащен 18 комплексными решениями, которые обеспечивают эффективность и удобство от начала и до конца.

        Технические характеристики

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          До 40  г/мин
          Регулировка подачи пара
          Да
          Мощность
          1800  Вт

        • Легко использовать

          Объем резервуара для воды
          2100  мл
          Система автоотключения
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Автоматическое сматывание шнура
          Длина шнура питания
          2  м
          Длина шланга
          1,25  м
          Оповещение о низком уровне воды
          Да
          Безопасен для всех видов тканей
          Подходит даже для шелка

        • Аксессуары

          Рукавица для дополнительной защиты
          Да
          Насадка для стрелок
          Да
          Щетка
          Да
          Насадка для воротника
          Да
          Подушечка из ворса
          Да

        • Технические характеристики

          Габариты изделия
          38,6 x 79,2 x 23  см
          Размеры упаковки
          36 x 54,8 x 31,8  см
          напряжение
          220  В
          Вес изделия
          5,11  кг
          Вес продукта с упаковкой
          6,9  кг

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Картриджи против накипи, промывка
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Подушечка из ворса
        • Щетка
        • Перчатка
        • Нас. д/воротника
        • Приспособления для брюк
        • Насадка для создания стрелок

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              • для одежды из наиболее распространенных материалов

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